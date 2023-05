Hyundai Ioniq 6 w polskim cenniku tylko w najbogatszej wersji wyposażenia

Hyundai Ioniq 6 dostępny jest w Polsce w jednej, topowej wersji wyposażenia o nazwie Uniq. Zdecydować można się na auto z napędem na wszystkie koła (4WD) lub na dwa koła (2WD). W obu przypadkach źródłem energii jest akumulator o pojemności 77 kWh. Uniq 77kWh 2WD jest oferowany w cenie od 284 900 zł, a Uniq 77kWh 4WD to wydatek minimum 304 900 zł. Okres ochrony gwarancyjnej oraz bezpłatnej usługi Assistance wynosi 5 lat bez limitu kilometrów. Akumulator litowo-polimerowy objęty jest gwarancją na 8 lat lub 160 000 kilometrów.

Napęd na wszystkie koła (4WD) zapewnia łączną moc wyjściową 325 KM i moment obrotowy 605 Nm. Ta wersja może przyspieszyć od 0 km/h do 100 km/h w 5,1 sekundy, a zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 583 km w cyklu WLTP. Dla wersji z napędem na jedną oś (2WD) zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 614 km (cykl WLTP). W obu wariantach elektronicznie ograniczono prędkość maksymalną do 185 km/h. Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Bogate wyposażenie samochodu

Wersja wyposażenia Uniq została wyposażona we wszystkie dostępne elementy modelu Ioniq 6. W skład standardowego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa wchodzą m.in.: Asystent unikania kolizji czołowych 2.0 (FCA 2.0) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów oraz funkcją Junction Turning, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), System monitorowania uwagi kierowcy (DAW), System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), Asystent podążania na pasie ruchu (LFA), Inteligentny asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA), Inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go, Asystent jazdy autostradowej 2.0 (HDA 2.0), System monitorowania tylnej kanapy (RSA) oraz System ratunkowy eCall.

Nowoczesne systemy multimediów i funkcje łączności zawierają: system multimedialny z 12,3" ekranem dotykowym, cyfrowe radio DAB, nawigacja fabryczna z usługami Live, system Bluelink, system Bluetooth z obsługą komend głosowych, wielofunkcyjna kierownicę oraz cyfrowe zegary z 12,3" kolorowym wyświetlaczem. O komfort pasażerów i kierowcy dbają m.in. takie elementy wyposażenia jak klimatyzacja automatyczna, bezkluczykowy dostęp, kamera cofania, przednie i tylne czujniki cofania, czy też porty USB zlokalizowane z przodu i tyłu.

Z zewnątrz samochód wyróżniają reflektory LED i tylne światła LED oraz 20-calowe felgi aluminiowe. Dla entuzjastów najnowszych technologii dostępne są cyfrowe lusterka boczne, korzystające z zestawu kamer zewnętrznych oraz wysokiej rozdzielczości wyświetlaczy w kabinie. Klasyczne lusterka zewnętrzne również występują.

Ultraszybkie ładowanie akumulatora

Hyundai Ioniq 6 został zbudowany w oparciu o dedykowaną platformę Hyundai Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Wysoka wydajność auta jest połączona z możliwością ultraszybkiego ładowania i funkcją Vehicle-to-Load (V2L). Funkcja ta umożliwia pobierania energii z akumulatora samochodu do ładowania dowolnych urządzeń elektrycznych, takich jak rowery elektryczne, skutery lub sprzęt kempingowy - w ruchu lub stacjonarnie.

Standard to ładowanie 800 V wraz z ładowaniem 400 V bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Dzięki ładowarce 350 kW pojazd może być naładowany od 10 procent do 80 procent w 18 minut. Pięć minut ładowania wystarczy natomiast aby uzupełnić energię do przejechania ponad 100 km. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.