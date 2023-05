Volkswagen ID.3 pozbawiony surowców pochodzenia zwierzęcego wyceniony w Polsce

Volkswagen przedstawił uproszczoną ofertę odświeżonego modelu ID.3. Modyfikacje objęły m.in. nadwozie, które teraz ma nieco ostrzejsze kształty i zaktualizowane wnętrze. Poprawiono jakość tworzyw, zastosowano więcej materiałów pochodzących z recyklingu i całkowicie zrezygnowano z surowców pochodzenia zwierzęcego. Wzbogacono wyposażenie standardowe, a przy tym obniżono cenę w porównaniu z poprzednikiem. Więcej o nowościach ze świata motoryzacji piszemy na Gazeta.pl.

Źródłem napędu auta jest umieszczony przy tylnej osi silnik o mocy 204 KM, a klienci mogą wybrać jedną z dwóch pojemności akumulatora – 58 lub 77 kWh netto. Pierwsza oferuje zasięg do 429 km, druga zaś – do 559 km (obie wartości wg procedury WLTP). Volkswagen ID.3 w bazowej wersji Pro Performance kosztuje od 218 290 zł (191 290 zł w przypadku skorzystania z rządowej dopłaty 27 000 zł w programie "Mój Elektryk"). Odmiana z większą baterią Pro S to wydatek rzędu 247 590 zł (220 590 zł w programie "Mój Elektryk"). W przypadku skorzystania z oferty Volkswagen Financial Services i rządowej dopłaty, podstawowa wersja jest dostępna w leasingu od 1651 zł netto miesięcznie (leasing na okres 48 miesięcy przy wpłacie własnej wynoszącej 10 proc.).

Bogate wyposażenie standardowe

Bez dopłaty, w standardzie wyposażenia bazowej wersji, są teraz m.in. systemy łączności. Do wyposażenia standardowego należą także dwa wyświetlacze – mniejszy, o przekątnej 5,3", umieszczony za kierownicą i obsługiwany za pomocą przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej oraz większy, pełniący funkcję ekranu systemu opcjonalnej nawigacji, telefonu, multimediów, systemów wspomagających i ustawień pojazdu. Ma on standardowo przekątną 12". W strukturze menu uwzględniono różne życzenia użytkowników: między innymi menu ładowania znajduje się teraz na górnym poziomie dużego wyświetlacza dotykowego i jest zorganizowane w bardziej przejrzysty sposób. Wieloma funkcjami można sterować przy pomocy poleceń głosowych – system ten został dopracowany i reaguje szybciej na zapytania.

Na liście opcji znalazły się m.in. matrycowe reflektory IQ.LIGHT, pozwalający na półautomatyczną jazdę system IQ. Drive Travel Assist wykorzystujący dane inteligencji zbiorowej, system audio BeatsAudio ze wzmacniaczem o mocy 400 W oraz Park Assist Plus, który może zapamiętać manewr parkowania pod domem i później go powtarzać. Nowym opcjonalnym elementem wyposażenia ID.3 są też aluminiowe, czarne obręcze kół Wellington w rozmiarze 19 cali. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.