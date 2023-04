Arkusz tłumiący i specjalna pianka. Tak Japończycy wyciszają swojego SUV-a

Samochód elektryczny to nowe wyzwania dla inżynierów. Praktycznie bezgłośna praca napędu sprawia, że bardziej słyszalne stają się odgłosy otoczenia, szum opływającego karoserię powietrza czy odgłosy z drogi. Do wyciszenia wnętrza trzeba więc podejść jeszcze dokładnie niż w przypadku spalinowego samochodu. Naturalnym sprzymierzeńcem jest aerodynamika. Z dwóch powodów. Im niższy współczynnik oporu powietrza tym niższe zużycie energii, a także hałas. Lexus chwali się Cx na poziomie 0,263 w modelu RZ. Co więcej, kształt kabiny został zoptymalizowany, aby uzyskać zmniejszony opór powietrza na zewnątrz i komfort akustyczny wewnątrz. Więcej ciekawostek o motoryzacji znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Lexus RZ 450e. Sprawdziłem, jak jeździ się elektrykiem Lexusa z wolantem zamiast kierownicy

Jak wycisza się samochody?

Bardzo ważne są także specjalne szyby. Każdy Lexus RZ 450e ma przednią szybę akustyczną, a wersje Prestige z pakietem Design oraz Omotenashi mają dodatkowo także akustyczne szyby boczne. W każdym narożniku otworu tylnych drzwi zastosowano piankę o wysokiej sztywności, aby wzmocnić obszar szczególnie podatny na odkształcenia, co zmniejsza również hałas i wibracje.

Uszczelniono maskę na całym obwodzie, dzięki czemu powietrze nie przedostaje się przez szczeliny. Dodatkowo wygłuszono też deskę rozdzielczą, uzyskując jeszcze lepszą izolację akustyczną. Dach ma dodany arkusz tłumiący wibracje, który sprawia, że jego konstrukcja jest sztywniejsza. Zastosowano też piankowe pokrycie podstawy przednich i środkowych słupków oraz wykładziny i materiał izolacyjny w komorze silnika, desce rozdzielczej, masce, błotnikach i nadkolach. Lexus RZ 450e ma też udoskonalony system aktywnej kontroli dźwięków, generujący dźwięk silnika, który podkreśla dynamikę auta.

Świątek rzuciła wyzwanie. Chce dbać o innych i promować swoją pasję

Lexus RZ - co to za samochód?

Możliwe, że nazwa "RZ" nic wam nie mówi. To jeden z najnowszych modeli Japończyków. Lexus RZ jest pierwszym modelem marki wykorzystujący nowy układ osi e-Axle stworzony z myślą o samochodach elektrycznych. To kompaktowy, modułowy system, na który składają się silnik, przekładnia redukcyjna oraz moduł sterujący PCU (Power Control Unit). W RZ rozwiązanie to jest stosowane zarówno na przedniej jak i tylnej osi, w połączeniu z unikalnym sterowaniem napędem na cztery koła DIRECT4. Rozdział napędu między przodem i tyłem może być dostosowany w zależności od sytuacji w ciągu milisekund, czyli szybciej niż jakikolwiek układ mechaniczny.

Przedni silnik wytwarza 150 kW (204 KM), a tylny 80 kW (109 KM), co razem daje maksymalną moc 230 kW (313 KM). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 5,3 s, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 160 km/h. Producent informuje, że pojazd zużywa od 16,8 kWh do 18,7 kWh energii na 100 km w cyklu mieszanym WLTP, w zależności od rozmiaru kół i wersji wyposażenia. Zasięg wg WLTP dochodzi do 440 km.

Lexus RZ - ceny, wymiary

Lexus RZ to naprawdę duży SUV. Nie bez powodu ma w nazwie tę samą literę, co flagowy w Polsce SUV RX. Mierzy 4805 mm długości i 2850 mm rozstawu osi. Na pokładzie wygodnie mogą podróżować wysokie osoby, a bagażnik w standardowej konfiguracji pomieści 522 litry. Aktualnie cennik otwiera odmiana Business została wyceniona od 329 900 zł. Na pokładzie znajdują się m.in. rozbudowane multimedia z dużym 14-calowym ekranem dotykowym, system Lexus Link PRO, podgrzewane fotele z materiałową tapicerką czy bogaty pakiet systemów wsparcia (Lexus Safety System +3). W artykule wykorzystaliśmy zdjęcia producenta.

Lexus RZ 450e. Nowy elektryczny SUV Lexusa Piotr Karczmarczyk