W 100-procentach elektryczne Renault Kangoo E-Tech jest napędzane silnikiem synchronicznym z uzwojonym wirnikiem o mocy 90 kW (120 KM) i 245 Nm. Energia do zasilania motoru jest czerpana z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 45 kWh. Producent informuje, że pojazd na naładowanej do pełna baterii przejedzie do 285 km. Napęd trafia na koła przednie poprzez automatyczną skrzynię 1-biegową. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 12,6 s, a prędkość maksymalna wynosi 135 km/h.

REKLAMA

Dzięki trzem trybom hamowania rekuperacyjnego i pompie ciepła można oszczędzać energię podczas użytkowania pojazdu, a szybkie ładowanie na stacji DC mocą 80 kW umożliwia uzupełnienie zasięgu 170 km w 27 minut. Czas ładowania przy użyciu standardowego gniazda 230V trwa 23h. Samochód w standardowej wersji wyposażenia Equilibre ma ładowarkę pokładową 11 kW, a w wyższa wersja Techno otrzymuje ładowarkę 22 kW. Co ważne, ładowanie nie utrudnia pasażerom korzystania z drzwi przesuwnych po obu stronach auta.

Zdalny dostęp do samochodu poprzez aplikację

Centralny 8-calowy wyświetlacz dotykowy systemu multimedialnego easy link, który jest kompatybilny z Android Auto i Apple Carplay, to opcja wyposażenia. Dostępne usługi online bezpośrednio w easy link lub poprzez aplikację My Renault, umożliwiają programowanie ładowania, tak aby pojazd mógł rozpocząć automatyczne ładowanie o wybranej godzinie. Możliwe jest także zlokalizowanie i wskazanie przez system pokładowy easy link z wbudowaną nawigacją, najbliższego dostępnego punktu ładowania, czasu otwarcia tego punktu i rodzaju gniazda. Zdalnie można także zaprogramować temperaturę we wnętrzu auta.

Szczyt podium trzeci rok z rzędu. Dostawcze samochody Renault hitem w Polsce

Elektryczne Renault Kangoo E-Tech zostało wyposażone w duży bagażnik o pojemności 600 l. Dzięki modułowej przestrzeni wewnętrznej oraz składanej i przesuwanej kanapie, w kabinie uda się przewieźć 2500 litrów ładunku. Auto posiada komfortowe wnętrze, przesuwne drzwi boczne po obu stronach, czy innowacyjne relingi dachowe wyposażone we wbudowane, rozkładane bez użycia narzędzi, belki, pozwalające na łatwy montaż dodatkowych bagażników lub uchwytów na sprzęt sportowy czy rowery. Wyposażenie może zawierać do 14 zaawansowanych systemów wspomagania jazdy ADAS.

Elektryczne Renault Kangoo E-Tech - cena w Polsce

Elektryczny kombivan jest dostępny w cenie od 189 900 zł - tyle kosztuje EV45 11kW Equilibre. Lepiej wyposażona odmiana Techno to koszt 198 900 zł. Auto z mocniejszą ładowarką pokładową EV45 22 kW startuje od 198 900 zł, a na bogatszą wersję Techno należy przygotować 207 900 zł.

Przy zakupie można skorzystać z dofinansowania w ramach programu "Mój elektryk", obejmującego samochody o zeroemisyjnym napędzie. Wsparcie finansowe można otrzymać w formie dopłaty do zakupu nowego pojazdu oraz dopłat do opłat ustalonych w umowie leasingowej. Więcej o samochodach elektrycznych piszemy na Gazeta.pl.