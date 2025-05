Hybryda z wtyczką taniej niż myślisz. Toyota zmienia zasady gry

Hybrydy plug-in przestają być domeną wyłącznie aut z najwyższej półki. Jeszcze kilka lat temu technologia ta kojarzyła się raczej z drogimi limuzynami lub SUV-ami klasy premium. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej – Toyota odważnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kierowców, udowadniając, że samochód hybrydowy z wtyczką może być nie tylko rozsądnym, ale i opłacalnym rozwiązaniem. A argumentów za tym przemawiających nie brakuje – wygoda codziennych podróży w trybie elektrycznym, mniejsze zużycie paliwa w długiej perspektywie i przede wszystkim – korzystne warunki finansowania, które pozwalają w pełni docenić potencjał tej technologii.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid. W cenę ciężko uwierzyć

Toyota C-HR Plug-in Hybrid to najświeższy dowód, że ekonomia i osiągi mogą iść w parze. Pod maską kompaktowego crossovera pracuje dynamiczny tandem – 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 151 KM oraz elektryczny napęd o sile 120 kW (ok. 160 KM). Łączna moc systemowa wynosi 223 KM, co pozwala na żwawe przyspieszenia i cichą jazdę nawet 100 km wyłącznie na prądzie. Wersja plug-in wyróżnia się również bogatszym wyposażeniem od klasycznej hybrydy. Przykładowo, w wersji Style standardem są 18-calowe felgi, system multimedialny z ekranem 12,3 cala, elektrycznie unoszona klapa bagażnika oraz zaawansowane światła adaptacyjne Matrix LED. Dodatkowo, dzięki specjalnej ofercie leasingowej KINTO One, miesięczna rata za model z 2024 roku (1459 zł netto) okazuje się niższa niż za analogicznie wyposażoną hybrydę bez wtyczki z rocznika 2025.

Modele, które warto rozważyć

Ale C-HR nie jest jedyną propozycją w gamie plug-inów Toyoty. Na uwagę zasługuje też nowy Prius Plug-in Hybrid, który debiutuje z technologią geofencingu. To inteligentne rozwiązanie automatycznie przełącza napęd w tryb elektryczny po wjeździe do określonych stref miejskich, jeszcze bardziej zwiększając komfort użytkowania na co dzień. Toyota RAV4 Plug-in Hybrid z mocą aż 309 KM to najmocniejsza hybryda z wtyczką w historii marki. Jej imponujące osiągi idą w parze z praktycznością – w trybie elektrycznym pokona nawet 100 km, a łączna moc układu napędowego zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie 6 sekund.

Teraz to się opłaca

Ekonomia to ważny argument, szczególnie w obliczu coraz mniejszych różnic cenowych między klasycznymi hybrydami (HEV) a hybrydami typu plug-in. Toyota zdecydowała się na śmiałe ruchy cenowe, dzięki czemu różnica między klasycznym napędem hybrydowym a wersją z wtyczką staje się coraz mniej zauważalna. Dla przykładu, wybierając Toyotę C-HR Plug-in Hybrid w leasingu KINTO One, miesięczna rata może być nawet niższa niż w przypadku hybrydy bez wtyczki. Co więcej, usługa KINTO One daje możliwość regularnej wymiany samochodu co kilka lat, zapewniając ciągły dostęp do najnowocześniejszych technologii bez konieczności dużych jednorazowych inwestycji.

Plug-in to dziś realna alternatywa

Toyota jasno wyznacza kierunek zmian w segmencie aut hybrydowych. Plug-iny przestały być już tylko technologiczną ciekawostką, a stały się realną alternatywą, dającą użytkownikowi konkretne korzyści finansowe i praktyczne. Łączą w sobie najlepsze cechy aut elektrycznych i tradycyjnych hybryd, zachowując rozsądną cenę zakupu i eksploatacji. Toyota pokazuje, że przyszłość jest na wyciągnięcie ręki, a hybryda plug-in może być bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej.

