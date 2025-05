Kompletna oferta dla biznesu. Toyota ma pełną gamę użytkowych elektryków

Segment samochodów użytkowych także zmierza ku elektromobilności. Toyota, która od lat wyznacza trendy na rynku, skompletowała właśnie pełną ofertę swoich aut dostawczych – Toyota PROACE Max dołączyła do wcześniej znanych modeli PROACE oraz miejskiego PROACE City. Wszystkie te modele dostępne są także w wersjach w pełni elektrycznych, co oznacza, że firmy mogą teraz bez kompromisów korzystać z zalet napędów zeroemisyjnych. To krok, który nie tylko umacnia pozycję Toyoty na rynku, ale przede wszystkim otwiera nowe możliwości przed przedsiębiorcami.

Nowy PROACE Max taki, jak potrzebujesz

Nowy PROACE Max nie jest jedynie kolejnym modelem w gamie – to prawdziwy specjalista w dziedzinie personalizacji. Dzięki współpracy z renomowaną firmą Carpol klienci mogą wybierać spośród wielu wariantów zabudowy, idealnie dopasowanych do ich biznesowych potrzeb, a jej koszt zawarty jest na fakturze w cenie samochodu. Co istotne, każda z tych opcji objęta jest pełną gwarancją producenta, co potwierdza jakość i niezawodność oferowanego rozwiązania. PROACE Max w pełni elektrycznej wersji dostarcza także imponującą moc – 270 KM, co czyni go trzecią najmocniejszą Toyotą w aktualnej ofercie marki. To duża zaleta dla firm, które poza funkcjonalnością cenią także osiągi.

Toyota Professional to dziś kompletna oferta dla biznesu Fot. Materiały promocyjne Toyota Central Europe

Toyota podbija europejski rynek dostawczaków

Warto także zwrócić uwagę na pozycję polskiego rynku w Europie. Toyota Central Europe, obejmująca Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry, zanotowała w 2024 roku imponujący wynik: aż 24,7 tysiąca rejestracji w ramach gamy Toyota Professional. To najlepszy wynik spośród wszystkich europejskich rynków marki, co świadczy o jakości oferty oraz zaufaniu. Na uwagę zasługuje także możliwość skorzystania z dopłat „NaszEauto" w przypadku wersji osobowych, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność elektryfikacji floty.

Toyota pamięta również o praktycznych aspektach eksploatacji swoich pojazdów. Świadczy o tym Gwarancja Mobilności – kompleksowe wsparcie, które zostało właśnie przedłużone i zapewnia całodobową pomoc drogową w całej Europie, zastępczy samochód lub alternatywny transport do miejsca docelowego. To istotny element budujący pewność, że samochody dostawcze Toyoty zawsze będą niezawodnym narzędziem pracy, niezależnie od sytuacji.

Na uwagę zasługuje możliwość skorzystania z dopłat 'NaszEauto' w przypadku wersji osobowych, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność elektryfikacji floty Fot. Materiały promocyjne Toyota Central Europe

Toyota partnerem w biznesie

Toyota Professional to dziś kompletna oferta dla biznesu. Od kompaktowego PROACE City, przez wszechstronny model PROACE, aż po największego PROACE Max – wszystkie modele dostępne są w wariantach całkowicie elektrycznych, a możliwości personalizacji sprawiają, że oferta jest idealnie dopasowana do różnorodnych potrzeb. To ważny krok w kierunku przyszłości segmentu samochodów użytkowych – przyszłości, która jest dostępna już dziś.

