Twój biznes motoryzacyjny na billboardach? Ten konkurs daje taką szansę

Za każdą firmą, komisem czy salonem stoi konkretna droga, konkretnych osób – lata pracy, rozwój, szereg trudnych decyzji biznesowych. Z okazji 20-lecia swojego istnienia, OTOMOTO postanowiło docenić tych, którzy stoją za sukcesem rynku – profesjonalnych sprzedających, dealerów i przedsiębiorców, którzy codziennie dbają o to, by przyszli nabywcy pojazdów mogli znaleźć wymarzone auto. Konkurs MOTOBOHATEROWIE jest formą podziękowania za ich zaangażowanie i zaproszeniem do wspólnego świętowania motoryzacyjnej pasji.

Kto może zostać MOTOBOHATEREM?

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych sprzedających pojazdy, którzy posiadają aktywne konto na platformie OTOMOTO w pakiecie Biznes Pro, Pro Plus lub Ultra. Warto tu podkreślić, że pakiet Ultra to rozwiązanie dla najbardziej wymagających – oferuje nie tylko większą widoczność ogłoszeń, ale także dostęp do narzędzi analitycznych i wsparcie dedykowanego opiekuna oraz większą kontrolę nad finansowaniem i możliwość szybszego zamykania transakcji. To propozycja dla tych, którzy chcą rozwijać swój biznes na najwyższym poziomie i nie boją się sięgać po więcej.

Jak wziąć udział w konkursie? To naprawdę proste

Wielu przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej nie ma czasu na skomplikowane formalności. Organizatorzy konkursu doskonale to rozumieją. Aby zgłosić się do MOTOBOHATERÓW, wystarczy do 9 czerwca 2025 roku zwiększyć liczbę aktywnych ogłoszeń na swoim koncie oraz odpowiedzieć na jedno krótkie pytanie: "Jak OTOMOTO pomogło Ci osiągnąć sukces w biznesie?". Nie liczy się długość wypowiedzi, ale jej szczerość i konkret. Chodzi o to, żeby opowiedzieć w kilku zdaniach, co naprawdę napędza twoją firmę.

Udział w konkursie to przede wszystkim konkretna szansa na zwiększenie rozpoznawalności swojej firmy w branży motoryzacyjnej Fot. Shutterstock (Zamrznuti tonovi)

Nagrody, które mają realną wartość

W konkursie MOTOBOHATEROWIE bynajmniej nie chodzi o symboliczne dyplomy, gadżety czy sam prestiż. Do wygrania jest aż 100 nagród, które mogą przełożyć się na wymierne korzyści dla firmy. Zwycięzcy zyskają kampanie bannerowe w OTOMOTO co pozwoli im tym bardziej dotrzeć do potencjalnych klientów z całej Polski. Ponadto reklamy w lokalnej prasie oraz kampanię billboardową w mieście prowadzenia ich biznesu, a także profesjonalne sesje zdjęciowe. To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim skuteczna promocja, która może przyciągnąć nowych klientów i umocnić pozycję na rynku.

„MOTOBOHATEROWIE to dla nas coś więcej niż konkurs – to forma podziękowania dla tych, którzy z pasji do motoryzacji zbudowali własny biznes. Często od zera, często samodzielnie, ale zawsze z zaangażowaniem i konsekwencją. Chcemy pokazać, że ich codzienna praca ma znaczenie i że warto ją nagłośnić. Dzięki OTOMOTO ich oferty trafiają do tysięcy klientów – teraz chcemy, by sami sprzedawcy trafili na billboardy, do prasy i internetu. Bo to oni są prawdziwymi bohaterami rynku" - mówi Tomasz Sułkowski, Head of Sales OTOMOTO.

Dlaczego warto spróbować?

Udział w konkursie to przede wszystkim konkretna szansa na zwiększenie rozpoznawalności swojej firmy w branży motoryzacyjnej. Nagrody – billboardy, kampanie bannerowe, reklamy w prasie czy profesjonalne sesje zdjęciowe – to narzędzia, które mogą realnie przełożyć się na większy zasięg i zainteresowanie klientów. Dla wielu przedsiębiorców to okazja, by wyróżnić się na tle konkurencji i pokazać swój biznes w nowym świetle. Udział w konkursie nie wymaga skomplikowanych formalności. Wystarczy aktywność na platformie i krótka odpowiedź na pytanie konkursowe.

Konkurs MOTOBOHATEROWIE trwa od 7 kwietnia do 9 czerwca 2025 roku. Fot. Shutterstock (Zamrznuti tonovi)

Twoja szansa na widoczność

Konkurs MOTOBOHATEROWIE trwa od 7 kwietnia do 9 czerwca 2025 roku. To czas, by zrobić krok do przodu i pokazać, że twój biznes zasługuje na większą rozpoznawalność. Wszystkie szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie www.motobohaterowie.pl

