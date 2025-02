Leasing i inne formy finansowania samochodów używanych - co warto wiedzieć?

Zakup nowego samochodu bywa często naszym marzeniem, ale to także decyzja, która wiąże się z wysokimi kosztami, a przy tym z nieuchronną utratą wartości pojazdu w pierwszych latach użytkowania. W ciągu trzech lat auto może stracić nawet 40-50 proc. swojej początkowej ceny. To oznacza, że jego nabywca ponosi realną stratę w momencie ewentualnej odsprzedaży.

Inaczej jest w przypadku aut używanych, gdzie pierwsza, największa faza amortyzacji wartości jest już za nimi. Oznacza to, że dwu- lub trzyletni pojazd można kupić za znacznie niższą cenę, zachowując jednocześnie wysoki standard użytkowania. Kluczowe jest jednak zweryfikowanie historii samochodu oraz jego stanu technicznego, aby uniknąć nieprzewidzianych wydatków związanych z ukrytymi wadami.

Jak uniknąć pułapek przy zakupie auta używanego?

Na rynku wtórnym wybór jest spory, ale nie wszystkie oferty są godne zaufania. Coraz rzadziej, ale wciąż prawdopodobne jest zetknięcie się z nieuczciwymi praktykami, jak cofanie licznika, nieudokumentowane naprawy powypadkowe lub prowizoryczne naprawy, które mają na celu przykrycie większych wad i usterek. Szukając kilkuletniego auta używanego, chcemy mieć pewność co do jego stanu oraz historii.

Wybór auta używanego pozwala uniknąć dotkliwej utraty wartości pojazdu w pierwszych latach użytkowania Fot. Materiały promocyjne Volkswagen Financial Services

Leasing nie tylko na nowe samochody

Leasing to dominująca forma finansowania samochodów służbowych. Wskazuje na niego 68 proc. respondentów badania "Portfele Polaków pod lupą". Coraz częściej leasing obejmuje także samochody używane, co pozwala na użytkowanie pojazdu przy niższych kosztach miesięcznych niż w przypadku nowego modelu. Mechanizm leasingu samochodu używanego jest w zasadzie taki sam jak w przypadku aut nowych. Leasingobiorca korzysta z pojazdu, spłacając comiesięczne raty, a po zakończeniu umowy może go wykupić. Główna różnica polega na wartości początkowej auta – w przypadku samochodu używanego jest ona znacznie niższa, co przekłada się na niższe raty leasingowe. Volkswagen Financial Services oferuje swoim klientom Leasing KLASYCZNY na auta używane.

Alternatywy dla leasingu – czyli najem samochodu używanego

Klasyczny leasing nie jest jedyną formą finansowania pojazdów używanych. Volkswagen Financial Services oferuje również rozwiązanie w postaci Leasingu JAK ABONAMENT, w którym leasingobiorca zostawia sobie furtkę – na koniec umowy może wykupić auto, ale może je też zwrócić do salonu i wybrać kolejne. Istotne jest także to, że w czasie trwania umowy spłacamy jedynie prognozowaną miesięczną utratę wartości auta, a nie całą wartość. Dzięki temu możemy cieszyć się niską, abonamentową ratą.

Inną opcją, którą mogą rozważyć przedsiębiorcy, jest także NAJEM używanego samochodu. Zasadnicza różnica polega na tym, że miesięczna rata obejmuje także dodatkowe usługi, takie jak ubezpieczenie i serwisowanie, a VW FS rekomenduje także przechowywanie i wymianę opon. To pozwala na uniknięcie nieprzewidzianych wydatków związanych z eksploatacją samochodu, a użytkownika odciąża w kwestii wielu formalności i obowiązków. W odróżnieniu od leasingu NAJEM może zostać zawarty nawet na okres jedynie 12 miesięcy.

Oferta VW FS tworzona jest przy współpracy z markami Grupy Volkswagen Fot. Materiały promocyjne Volkswagen Financial Services

Jakie są opcje dla osób prywatnych?

Osoby, które szukają samochodu do użytku prywatnego, również mogą korzystać z elastycznych form finansowania. Volkswagen Financial Services oferuje np. Kredyt KLASYCZNY, w którym standardowo po spłaceniu należności i zakończeniu umowy, klient staje się właścicielem samochodu. To dobra opcja dla osób, które wiedzą, że chcą na dłużej jeździć swoim wybranym autem. Warto rozważyć też Kredyt JAK ABONAMENT. To kredyt z niską ratą, w którym klient spłaca jedynie przewidywaną utratę wartości pojazdu kredytowania, co pozwala na niższe miesięczne raty. Po zakończeniu umowy, auto można wykupić lub zwrócić do salonu i wybrać kolejne. Tutaj alternatywą także jest NAJEM. Pozwala na użytkowanie samochodu w ramach stałej miesięcznej opłaty, obejmującej m.in. serwis i ubezpieczenie. Po upływie okresu umowy pojazd można zwrócić, bez konieczności angażowania się w jego odsprzedaż.

Sprawdzone samochody używane z elastycznym finansowaniem w sieci dealerskiej Grupy Volkswagen i VW FS STORE

Oferta VW FS tworzona jest przy współpracy z markami Grupy Volkswagen, dzięki czemu do wyboru jest wachlarz modeli sprawdzonych pod kątem technicznym, z gwarantowaną historią w zakresie przebiegu i pochodzenia oraz z udokumentowanymi przeglądami i naprawami w ASO.

W Volkswagen Financial Services zapewniamy nie tylko atrakcyjne finansowanie zawierające cały pakiet niezbędnych klientowi usług związanych z mobilnością. Produkty te dostępne są w sieci dealerskiej Grupy Volkswagen. Natomiast pewne, sprawdzone auta używane marek Grupy Volkswagen, weryfikowane pod względem technicznym z rzetelną historią, w tym serwisową w ASO, jak również z gwarantowanym przebiegiem nasi klienci mogą zakupić i sfinansować w salonie aut używanych VW FS STORE w Warszawie – zaznacza Michał Dyc, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Volkswagen Financial Services.

Pewny używany samochód i niska rata miesięczna

Wybór auta używanego pozwala uniknąć dotkliwej utraty wartości pojazdu w pierwszych latach użytkowania. Wadą takiego rozwiązania może być ryzyko zakupu auta o nieznanej przeszłości lub z ukrytymi wadami. Takie ryzyko można jednak łatwo zminimalizować, wybierając zaufane źródło. Co więcej, dzięki ciekawym ofertom na rynku, wybierając samochód z rynku wtórnego, nie pozbawiamy się możliwości elastycznego finansowania zakupu, ani nawet najmu długoterminowego. Volkswagen Financial Services – nr 1 w finansowaniu aut osobowych w Polsce – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i dostarcza produkty finansowe przeznaczone specjalnie dla samochodów używanych.

