Genialna hybryda plug-in i genialna oferta. Korzyści sięgają nawet ponad 57 000 zł

Funkcjonalny, dynamiczny i oszczędny SUV klasy premium z napędem hybrydowym typu plug-in oferuje zalety auta elektrycznego połączone z wszechstronnością rozwijanego przez markę od ponad 20 lat napędu hybrydowego. Początek roku 2025 to świetna okazja na zakup gotowych do odbioru modeli z rocznika 2024 z solidnym rabatem i korzyściami.

Lexus NX 450h+ w wersji Prestige dostępny jest teraz w cenie 269 300 zł, co oznacza rabat w wysokości aż 48 600 zł. Jeszcze korzystniej wypada oferta na modele wyposażone w pakiety - Design i Tazuna. Te można kupić z rabatem w wysokości 51 800 zł, a więc w cenie 287 100 zł. Przy zakupie kompletu kół zimowych, rabat na zakup samochodu można powiększyć - o 4 000 zł przy zakupie kół 18" i o 5 000 zł przy zakupie kół 20". To jednak nie koniec dobrych informacji. Osoby, które kupują Lexusa po raz pierwszy, mogą dołączyć do programu Lexus More i odebrać powitalny Bon Premiowy o wartości 500 zł. Z kolei lojalni klienci marki, czyli osoby posiadające już samochód Lexusa lub Toyoty, zyskują specjalny dodatkowy rabat 2% na zakup kolejnego Lexusa.

Lexus wespół z Toyotą to pierwsi producenci, którzy wprowadzili na rynek SUV-a z hybrydowym napędem Fot. Materiały promocyjne Lexus

Lexus NX to ulubieniec polskich klientów

Lexus NX debiutował w 2014 roku, a od tamtej pory globalna sprzedaż przekroczyła już ponad 1,5 miliona egzemplarzy. Model ten dobrze wpisuje się także w potrzeby polskich kierowców, będąc najchętniej kupowanym przez nich autem marki.

Lexus NX 450h+ to samochód, którym można poruszać się na krótszych dystansach niczym autem elektrycznym Fot. Materiały promocyjne Lexus

Korzyści z hybrydy typu plug-in

Lexus jest pierwszym producentem, który wprowadził do klasy premium SUV-a z napędem hybrydowym. Było to ponad 20 lat temu. Ogromne doświadczenie w tej materii przekłada się współcześnie na dopracowane i wydajne napędy hybrydowe. Lexus NX 450h+ to samochód, którym można poruszać się na krótszych dystansach niczym autem elektrycznym, a na dłuższą metę jak klasyczną hybrydą. Niezależnie od sytuacji, na paliwie oszczędzamy zawsze.

Duża moc silników elektrycznych zapewnia odpowiednią dynamikę Fot. Materiały promocyjne Lexus

Pod maską znajdziemy tu wydajny silnik spalinowy o pojemności 2,5 litra pracujący w cyklu Atkinsona o mocy 40 kW (ok. 54 KM). Jego moc to 185 KM. Wspierają go dwa silniki elektryczne. Pierwszy, zamontowany przy przedniej osi o mocy 134 kW (ok. 182 KM), drugi, zamontowany przy tylnej osi, o mocy 40 kW (ok. 54 KM). Systemowa moc układu napędowego to 309 KM. Umieszczenie silnika elektrycznego na tylnej osi pozwala realizować napęd na cztery koła bez konieczności stosowania wału napędowego. To natomiast pozwoliło umieścić baterie w podłodze, dzięki czemu nie zmniejszono pojemności bagażnika i osiągnięto niższe położenie środka ciężkości.

Bateria ma pojemność 18,1 kWh, co przekłada się na spory zasięg w trybie elektrycznym. W miejskich warunkach może on wynieść nawet 98 kilometrów. Duża moc silników elektrycznych zapewnia odpowiednią dynamikę. Lexus NX 450h+ rozpędzi się nawet do 135 km/h bez uruchamiania silnika spalinowego. Dzięki temu w trybie elektrycznym możemy poruszać się nie tylko w mieście, ale również na dłuższych trasach poza miastem. Warto podkreślić, że po rozładowaniu baterii, napęd przechodzi w tryb klasycznej hybrydy, co pozwala na dalsze oszczędne pokonywanie kilometrów. System zarządzający energią będzie dbał także o to, aby kierowca zawsze miał do dyspozycji pełną moc. 309 KM pozwala na rozpędzenie SUV-a do pierwszej setki w czasie 6,3 sekundy.

Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwają nowoczesne i rozwinięte technologie Fot. Materiały promocyjne Lexus

Co warto wiedzieć o Lexusie NX?

Lexus NX jest średniej klasy SUV-em, którego atutami są nowoczesny i odważny design, wydajne i oszczędne układy napędowe, a także szeroki zakres nowoczesnych systemów wspierających kierowcę. Wszechstronne nadwozie mierzy 4 metry i 66 centymetrów, a bagażnik oferuje 545 litrów pojemności. Pasażerowie mogą liczyć na komfort podróżowania na najwyższym poziomie i wysoką jakość materiałów wykończeniowych.

Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwają nowoczesne i rozwinięte technologie. Każdy Lexus NX wyposażony jest w standardzie w Lexus Safety System +3 zapewniający bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. W przypadku wersji Presitge na pokładzie znajdziemy również m.in. asystenta bezpiecznego wysiadania, który uniemożliwi otwarcie drzwi, jeśli z tyłu nadjeżdża inny pojazd lub rowerzysta. Auto wyposażono także w inteligentnego asystenta głosowego Lexus Concierge, dzięki któremu zyskujemy możliwość łatwego obsługiwania systemów pokładowych i multimediów bez odrywania rąk od kierownicy.

Auto wyposażono także w inteligentnego asystenta głosowego Lexus Concierge Fot. Materiały promocyjne Lexus

Warto również odnotować takie elementy wyposażenia wersji Prestige jak m.in. podgrzewane przednie fotele i kierownica, elektryczna regulacja przednich foteli, dwustrefowa klimatyzacja z jonizatorem powietrza, system multimedialny Lexus LINK CONNECT z ekranem o przekątnej 9,8 cala oraz perforowana tapicerka ze skóry Tahara.

W wyprzedaży rocznika 2024 kupicie ten model w atrakcyjnej cenie Fot. Materiały promocyjne Lexus

Okazja na udany zakup

Lexus NX 450h+ to nowoczesny i wszechstronny SUV. Dopracowany napęd hybrydowy pozwala na jazdę na krótkich dystansach niczym autem elektrycznym, a obecność silnika spalinowego to gwarancja elastyczności. Wyprzedaż rocznika 2024 to doskonały moment na zakup tego modelu w atrakcyjnej cenie i z krótkim terminem odbioru. Dla osób, które szukają praktycznego SUV-a z oszczędnym napędem, to dobra okazja na udany zakup.

