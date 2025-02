Wyprzedaż w Toyocie trwa. Chętnie wybierany model kupisz taniej o 24 000 zł

Toyota C-HR to crossover stworzony z myślą o europejskim rynku. Zadebiutował w 2016 roku i szybko okazał się strzałem w dziesiątkę. Za co polubili go kierowcy? Nie trzeba się długo zastanawiać. Toyota C-HR od początku rzucał się w oczy przez atrakcyjny i nietuzinkowy wygląd. To przyciągało zainteresowanie, a oszczędne napędy, dobre prowadzenie oraz atrakcyjne ceny zatrzymywały przy nim klientów. Niedawno na rynku debiutowała druga generacja. Samochód zmienił się znacząco, ale jedno pozostało niezmienne – rynkowy sukces.

REKLAMA

Nowa Toyota C-HR wciąż wyróżnia się z tłumu

Nowa Toyota C-HR to nowoczesny i stylowy crossover, który łączy w sobie zwinność auta miejskiego i wygodę SUV-a. Jego nadwozie mierzy nieco ponad 4,36 m długości, co stawia go w klasie aut kompaktowych. Zwiększony prześwit, spory rozstaw osi i wyższa pozycja za kierownicą przekładają się na wygodniejsze użytkowanie. Nowoczesny charakter łatwo także zauważyć w kabinie zbudowanej wokół kierowcy. Jasne i przestronne wnętrze pełne jest przemyślanych rozwiązań stylistycznych oraz użytkowych. Dotykowy ekran o przekątnej 12,3 cala (od wersji Style) to przejrzyste i wygodne centrum sterowania oraz kryjący się za nim system multimedialny Toyota Smart Connect+ z bezprzewodowymi interfejsami Apple CarPlay® oraz AndroidAuto™.

Toyota C-HR już w standardzie jest dość bogato wyposażonym modelem Fot. Materiały promocyjne Toyota

Wersje wyposażeniowe - co musisz wiedzieć?

Nowa Toyota C-HR Plug-in Hybrid daje szeroki wybór wersji wyposażeniowych. Podstawowa odmiana Comfort Plus zniknęła już z wyprzedaży rocznika 2024. Klienci mogą kupować wersje: Style, Executive, GR SPORT, Executive Premiere Edition oraz GR SPORT Premiere Edition.

Warto podkreślić, że Toyota C-HR już w standardzie jest dość bogato wyposażonym modelem. Odmiana Style oferuje m.in. 18-calowe felgi, przyciemniane tylne szyby, bezprzewodową ładowarkę do telefonu, Nawigację Connected z 4-letnim darmowym dostępem do transmisji danych oraz przydatny w mieście system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem.

Odmiana Executive to m.in. 19-calowe felgi, elektrycznie podnoszona klapa bagażnika, system oczyszczania i nawilżania powietrza w kabinie, elektryczna regulacja fotela kierowcy, oświetlenie nastrojowe, przednie fotele sportowe, a także akcenty stylistyczne, takie jak dach i wykończenia zderzaków w kolorze fortepianowej czerni.

Wersja GR SPORT wyróżnia się rasowym wyglądem, a w skład wyposażenia wchodzą m.in. reflektory w technologii Matrix LED z adaptacyjnymi światłami drogowymi, system kamer 360 stopni, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu oraz zaawansowany asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park. Na pokładzie znajdziemy również kamerę monitorującą kierowcę i tapicerkę z ekologicznego zamszu Ultrasuede™.

Wersje Premiere Edition wyróżniają się m.in. dachem i tylną częścią auta w kolorze fortepianowej czerni (Bi-tone+), cyfrowym lusterkiem wstecznym, wyświetlaczem projekcyjnym na przedniej szybie oraz nagłośnieniem Premium Audio JBL. W przypadku odmiany GR SPORT Premiere Edition wyróżnikiem są także 20-calowe felgi.

Toyota stworzyła niezwykle wydajny układ napędowy z możliwością ładowania z gniazdka Fot. Materiały promocyjne Toyota

Hybryda z wtyczką - doskonałe połączenie osiągów i oszczędności

Hybryda typu plug-in stawia na uniwersalność, dając możliwość bezemisyjnej jazdy na prądzie na krótszych dystansach, zostawiając do dyspozycji spalinowy napęd w przypadku dłuższych podróży lub przy zapotrzebowaniu na pełną moc. Toyota jako pionier napędów hybrydowych wykorzystała swoje doświadczenie i stworzyła niezwykle wydajny układ napędowy z możliwością ładowania z gniazdka. Co z tego wynika?

Silnik elektryczny pozwala na odzyskiwanie energii z hamowania Fot. Materiały promocyjne Toyota

Toyota C-HR Plug-in Hybrid wykorzystuje wydajny 2-litrowy silnik spalinowy, który generuje 151 KM oraz napęd elektryczny o mocy 120 kW (ok. 160 KM). Systemowa moc układu to 223 KM. Mocny silnik elektryczny zapewnia odpowiednie osiągi podczas jazdy wyłącznie na prądzie. Wrażenie jest takie, jakby jeździło się pełnoprawnym autem elektrycznym. Bateria zapewnia zasięg na 66 km (wg WLTP) takiej jazdy. Dzięki temu bez problemu możemy pokonywać codzienne trasy bez spalania paliwa.

Co, gdy akumulator się rozładuje? Toyota C-HR wciąż pozostanie oszczędnym autem, a układ napędowy będzie pracował tak, jak w przypadku klasycznej hybrydy. Silnik elektryczny pozwala na odzyskiwanie energii z hamowania, która następnie będzie służyć do napędzania kół przy niewielkich prędkościach. Warto podkreślić także, że system zadba o to, aby kierowca zawsze miał do dyspozycji pełną moc. Pozwoli ona na rozpędzenie się do setki w czasie 7,4 sekundy.

Wyprzedaż rocznika 2024 to okazja na zakup Toyoty C-HR Plug-in Hybrid w atrakcyjnej cenie Fot. Materiały promocyjne Toyota

Toyota C-HR Plug-in Hybrid – ile kosztuje?

Wyprzedaż rocznika 2024 to dobra okazja do zakupu. Atutem jest nie tylko dobra cena, ale także dostępność od ręki oraz możliwość atrakcyjnego i elastycznego finansowania. Ile trzeba zapłacić za Toyotę C-HR Plug-in Hybird?

Toyota C-HR Plug-in Hybird w wersji Style – od 161 900 zł (rabat w wysokości 24 000 zł) lub od 1 334 zł netto miesięcznie w leasingu KINTO One

– od (rabat w wysokości 24 000 zł) lub od netto miesięcznie w leasingu KINTO One Toyota C-HR Plug-in Hybird w wersji Executive – od 172 900 zł (rabat w wysokości 24 000 zł) lub od 1 497 zł netto miesięcznie w leasingu KINTO One

– od (rabat w wysokości 24 000 zł) lub od netto miesięcznie w leasingu KINTO One Toyota C-HR Plug-in Hybrid w wersji GR SPORT – od 187 900 zł (rabat w wysokości 24 000 zł) lub od 1 631 zł netto miesięcznie w leasingu KINTO One

– od (rabat w wysokości 24 000 zł) lub od netto miesięcznie w leasingu KINTO One Toyota C-HR Plug-in Hybrid w wersji Executive Premiere Edition – od 198 900 zł (rabat w wysokości 24 000 zł) lub od 1 763 zł netto miesięcznie w leasingu KINTO One

– od (rabat w wysokości 24 000 zł) lub od netto miesięcznie w leasingu KINTO One Toyota C-HR Plug-in Hybrid w wersji GR SPORT Premiere Edition – od 198 900 zł (rabat w wysokości 24 000 zł) lub od 1 743 zł netto miesięcznie w leasingu KINTO One

Klienci mogą także skorzystać ze specjalnej oferty akcesoryjnej, która obejmuje bon na wybrane akcesoria o wartości 1 000 zł oraz zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w cenie 1 zł.

Okazja na udany zakup

Wyprzedaż rocznika 2024 to okazja na zakup Toyoty C-HR Plug-in Hybrid w atrakcyjnej cenie. Mocny napęd, bogate wyposażenie i nowoczesny wygląd czynią tego crossovera jedną z najciekawszych propozycji w swoim segmencie. To dobra okazja na udany zakup.

Materiał promocyjny marki Toyota Central Europe.