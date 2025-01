Twoje auto, twoje zasady. Auto Casco dopasowane do indywidualnych potrzeb i stylu życia. Zaufaj sprawdzonej jakości

Auto Casco to ubezpieczenie, które pozwala zyskać ochronę i poczucie stabilności na drodze. Dzięki tej polisie samochód jest chroniony w razie kradzieży, uszkodzeń mechanicznych czy nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak grad czy wichury. W LINK4 Auto Casco zyskało jeszcze większą elastyczność. Można teraz wybrać spośród trzech wariantów ubezpieczenia. Każda z opcji oferuje inny sposób naprawy pojazdu po szkodzie i różne formy wypłaty odszkodowania, dzięki czemu łatwo dopasujemy ochronę do swojego stylu życia i indywidualnych potrzeb. To ubezpieczenie, które nie tylko zabezpiecza pojazd, ale także daje kontrolę nad sytuacją w trudnych momentach.

Innowacyjne rozwiązania dla każdego kierowcy

Kolizje, wypadki czy inne nieprzewidziane zdarzenia to realia, z którymi każdy kierowca może się spotkać. Auto Casco nie tylko minimalizuje stres związany z takimi sytuacjami, ale także chroni twój budżet przed nieoczekiwanymi wydatkami. LINK4 wprowadziło kilka nowości, które podkreślają, że dobro klienta jest dla nich priorytetem. Jedną z nich jest zniesienie minimalnego progu wartości szkody, który wcześniej wynosił 500 zł. Teraz nawet drobne uszkodzenia mogą zostać naprawione w ramach ubezpieczenia. Do tego dochodzą takie opcje jak zniesienie amortyzacji niezależnie od wieku pojazdu czy stała suma ubezpieczenia. W standardzie AC w LINK4 otrzymujemy natomiast odnawialną sumę ubezpieczenia, co oznacza że nie ulega ona pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. Auto Casco w LINK4 to rozwiązanie, które zapewnia wsparcie w każdej sytuacji, poza wyłączeniami wprost wskazanymi w OWU, i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Kolizja czy wypadek mogą przytrafić się każdemu kierowcy Fot. Shutterstock (Daniel Tadevosyan)

Trzy warianty ochrony, które dopasujesz do swoich potrzeb

W LINK4 sposób naprawy zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia:

KOSZTORYS – otrzymujemy gotówkę na podstawie kosztorysu przygotowanego przez LINK4 i sami decydujemy, gdzie naprawimy samochód. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią swobodę wyboru i chcą mieć pełną kontrolę nad procesem naprawy. WARSZTAT – ten wariant pozwala na bezgotówkową likwidację szkody w dowolnym warsztacie nieautoryzowanym. Dodatkowo możemy skorzystać z części zamiennych Q – oryginalnych podzespołów używanych na pierwszy montaż, ale bez logo producenta samochodu. To doskonała opcja dla aut starszych, które nie wymagają już serwisu w ASO. ASO – w tym wariancie naprawa odbywa się w Autoryzowanej Stacji Obsługi z użyciem wyłącznie oryginalnych części. To najlepszy wybór dla właścicieli nowych lub leasingowanych pojazdów, którzy cenią najwyższą jakość obsługi.

Każdy wariant to odpowiedź na różne potrzeby kierowców, niezależnie od rodzaju pojazdu czy jego wieku. LINK4 oferuje rozwiązania na miarę każdego użytkownika drogi.

Przejrzyste zasady i elastyczne rozwiązania budują zaufanie kierowców Fot. Shutterstock (Tutatamafilm)

Mobilność bez przeszkód – nawet w trudnych sytuacjach

Nie każda szkoda oznacza unieruchomienie twojego pojazdu, ale co, jeśli potrzebujemy auta na co dzień? LINK4 zadbało również o tę kwestię, oferując opcjonalnie samochód zastępczy na czas naprawy szkody w wariantach ASO i Warsztat aż do 7 dni. To rozwiązanie jest szczególnie ważne dla osób, które korzystają z auta w pracy lub do dojazdów i nie mogą sobie pozwolić na brak mobilności. Połączenie tej usługi z elastycznymi opcjami napraw i zniesieniem minimalnego progu wartości szkody sprawia, że Auto Casco w LINK4 to kompleksowa ochrona, która nie tylko zabezpiecza pojazd, ale także ułatwia życie w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Jakość ochrony w przystępnej cenie

LINK4 od lat cieszy się zaufaniem kierowców, co wynika z przejrzystych zasad i elastycznych rozwiązań. Warianty KOSZTORYS, WARSZTAT i ASO to przykład dostosowywania oferty do potrzeb klientów. Brak minimalnego progu szkody, opcja wykupu amortyzacji niezależnie od wieku auta oraz odnawialna suma ubezpieczenia w standardzie to kolejne korzyści, które wyróżniają ofertę LINK4. A wszystko to w konkurencyjnych cenach, które sprawiają, że kompleksowa ochrona jest dostępna dla każdego.

Nie bez powodu LINK4 został wskazany przez konsumentów jako jedyna marka ubezpieczeniowa w czołówce rankingu oceniającego stosunek ceny do jakości oferowanych usług. Badanie Ranking marek, które najbardziej cenią Polacy, przedstawiła firma badawcza Inquiry w oparciu o dane YouGov BrandIndex skumulowane z całego 2023 roku.

To wyróżnienie jasno pokazuje, że LINK4 od lat stawia na nowoczesne opcje i dopasowane produkty, które właściwie odpowiadają na potrzeby współczesnych klientów. Dzięki temu marka stała się synonimem doskonałej jakości w przystępnej cenie, budując swoją pozycję na solidnych fundamentach zaufania i innowacyjności.

Inwestycja w bezpieczeństwo i spokój

Wybór Auto Casco w LINK4 to więcej niż polisa – to inwestycja w komfort i mobilność, których potrzebujemy każdego dnia. Dzięki różnorodnym wariantom ochrony, możliwości korzystania z samochodu zastępczego oraz indywidualnym rozwiązaniom, możemy być pewni, że nasze potrzeby zawsze będą na pierwszym miejscu.

