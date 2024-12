Spełniaj marzenia na święta. To dobry czas na wymarzone auto! Jak znaleźć najlepszą dla siebie ofertę?

O czym marzymy? Lista może być naprawdę długa, ale nierzadko na jednym z pierwszych miejsc pojawia się samochód - dla wielu symbol wolności, wygody i niezależności, ale często też część pasji i zamiłowania. Czasem też spełnienie aspiracji lub po prostu sposób na to, aby nadać nieco żywszych barw codzienności. Niezależnie od perspektywy, auta mają szczególne miejsce w życiu wielu z nas.

REKLAMA

Czy oddajemy samochodom zbyt dużo serca i czy nie powinniśmy traktować ich wyłącznie jako narzędzie i podchodzić w sposób pragmatyczny? Otóż nie, bo na tym polega wolność, że możemy oddawać swoje serce także przedmiotom. A samochód to przedmiot bardzo nam bliski, można powiedzieć nawet, że intymny. Nie chodzi tylko o osobistą przestrzeń i wygodne podróżowanie, choć to równie istotne aspekty. Ważniejsze jednak jest to, że samochód, jako towarzysz naszego codziennego życia, jest częścią naszych wspomnień. Czy nigdy podczas sprzedaży własnego auta nie zakręciła wam się łezka w oku?

O samochodzie jako nośniku marzeń powstała piękna opowieść – cykl mini-reportaży pod tytułem "Prawdziwe Historie" zrealizowany przez OTOMOTO. Jeden z odcinków w świątecznym klimacie szczególnie chwyta za serce. Nie jest to tylko dobrze zrealizowana reklama. Bohaterami materiałów są prawdziwi ludzie i najprawdziwsze historie.

Samochód, jako towarzysz naszego codziennego życia, jest częścią naszych wspomnień Fot. Materiały promocyjne OTOMOTO

Wartburg od pierwszego właściciela

Tegoroczna, świąteczna odsłona serii to opowieść o bohaterce - pani Ewie i jej Wartburgu, samochodzie, który stał się symbolem rodzinnych wspomnień i tradycji. To wyjątkowe auto było niegdyś dumą dziadka, pierwszego właściciela, który traktował je z ogromnym szacunkiem. Gdy poczuł, że auto należy przekazać kolejnym pokoleniom, zawarł porozumienie z wnuczką – Wartburg w zamian za świeżo upieczone ciasto. Przez kolejne lata samochód towarzyszył rodzinie i był właśnie takim nośnikiem wspomnień. W życiu bohaterki przyszedł jednak czas na realizowanie nowych motoryzacyjnych marzeń, dlatego szuka kolejnego właściciela dla tego wyjątkowego pojazdu. Właściciela, który ma sentyment do Wartburgów i zapewni mu taką sama opiekę, jaką zapewniał autu dziadek pani Ewy. To historia, która pokazuje, że za autem mogą kryć się niezwykłe historie i wspomnienia, ale warto pamiętać także o realizowaniu kolejnych swoich motoryzacyjnych marzeń, a święta są do tego doskonałym pretekstem.

Polacy lubią segment premium

Coraz śmielej spoglądamy w kierunku samochodów premium, co wyraźnie pokazują dane z raportu ISR 2023. Miniony rok był rekordowy pod względem rejestracji pojazdów z wyższej półki cenowej, a na OTOMOTO zainteresowanie autami o wartości od 500 tysięcy do miliona złotych osiągnęło niespotykane wcześniej poziomy. Co ciekawe, nie zawsze chodzi o finalną decyzję zakupową – często to fascynacja stylistyką, technologią i prestiżem, które inspirują i rozbudzają motoryzacyjne marzenia.

Już ponad 40 proc. ofert nowych samochodów na OTOMOTO to modele w cenie przekraczającej 200 tysięcy złotych, co jasno pokazuje, że Polacy coraz częściej myślą o aucie jako czymś więcej niż narzędziu. Jest to wyraz naszej motoryzacyjnej pasji i aspiracji – nie tylko do posiadania, ale także do przeżywania.

Jak daleko jesteś od spełnienia motoryzacyjnego marzenia?

To, jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu auta, już ustaliliśmy. Często jednak zawrotna cena wymarzonego modelu staje się barierą przed zakupem. Nie jest tajemnicą, że rozwiązaniem są produkty finansowe, które rozkładają pojedynczy koszt na znacznie lżejsze raty. Problemem wydaje się być pozyskanie takiego finansowania – znalezienie oferty, która będzie najkorzystniejsza i dostosowana do naszych potrzeb i możliwości. Właśnie dlatego wymarzonego auta warto szukać na OTOMOTO. Nie tylko jest to bezpieczne, ale także wygodne, dzięki narzędziom, które pozwalają znaleźć szybko najlepszą ofertę na leasing, najem długoterminowy lub kredyt.

Magiczny okres świąteczny to dobry czas na spełnianie dużych marzeń Fot. Materiały promocyjne OTOMOTO

Zacznij od dobrego wyboru

Na OTOMOTO znajdziemy wiele wyjątkowych ofert, a sama platforma zapewnia niezbędne narzędzia do bezpiecznego zakupu. Wszystkie ogłoszenia muszą zawierać numer VIN umożliwiający weryfikację historii pojazdu. Dodatkowo, OTOMOTO oferuje usługę inspekcji technicznej, gdzie eksperci dokładnie sprawdzają stan auta, dostarczając szczegółowy raport. Zrobią to nawet "na drugim końcu Polski", więc zainteresowany klient, nie musi odbywać podróży, która mogłaby nie zakończyć się transakcją. Dzięki tym narzędziom możesz zyskać spokój związany z wyborem sprawdzonego i bezpiecznego pojazdu.

Znajdź najlepsze finansowanie

Dzięki narzędziom takim jak OTOMOTO Lease pozyskanie finansowania jest naprawdę proste. Nie tylko możesz porównać wszystkie oferty i wybrać tę najlepszą, ale również skorzystać z doradztwa specjalistów. Finalnie za pośrednictwem platformy sfinalizujesz zakup nowego samochodu na raty albo w formule najmu długoterminowego. Takie rozwiązanie skraca drogę do spełnienia motoryzacyjnych marzeń i czyni je przystępniejszymi. Usługa OTOMOTO Pay natomiast pozwala sfinansować zakup samochodu używanego kredytem, wybierając wśród ofert 18 banków i instytucji finansowych.

Święta to czas na spełnianie marzeń

Świąteczny czas to nie tylko chwile spędzone z bliskimi, ale również moment, w którym warto pomyśleć o swoich pragnieniach. OTOMOTO daje możliwość zamiany motoryzacyjnych marzeń w rzeczywistość – niezależnie od tego, czy szukasz nowego samochodu, czy wyjątkowego modelu z historią. Dzięki szerokiej ofercie, zaawansowanym narzędziom i wsparciu specjalistów, droga do wymarzonego auta staje się prostsza i bardziej dostępna.

Materiał promocyjny marki OTOMOTO