Eleganckie i dynamiczne Audi Q8 TFSI e quattro. Doskonała wydajność napędu i jeszcze lepsze osiągi

Audi Q8 z napędem hybrydowym typu plug-in to esencja nowoczesnego luksusu w segmencie SUV-ów coupé. Flagowy model marki, wyróżnia się wyjątkową stylistyką, zaawansowaną technologią i wszechstronnością, która czyni go idealnym wyborem zarówno dla miłośników sportowych osiągów, jak i użytkowników poszukujących komfortu. W najnowszej wersji, dzięki odświeżonemu napędowi hybrydowemu i ulepszonemu wnętrzu, Audi Q8 osiąga nowy poziom funkcjonalności i dynamiki.

REKLAMA

Przestronny, estetyczny i funkcjonalny

Wnętrze Audi Q8 TFSI e quattro zachwyca przestronnością, jakością wykonania i dbałością o detale. To pojazd stworzony z myślą o pasażerach, którzy oczekują nie tylko wygody, ale także elegancji. Przestrzeń w kabinie została zoptymalizowana tak, aby pięć osób mogło komfortowo podróżować na długich trasach.

Bagażnik Audi Q8 TFSI e quattro jest równie imponujący. W standardowej konfiguracji oferuje 505 litrów pojemności, co pozwala na swobodne zapakowanie bagażu nawet na dłuższe wyjazdy. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń zwiększa się do 1 589 litrów, co czyni model niezwykle wszechstronnym. To idealny samochód dla rodzin i osób, które potrzebują połączenia funkcjonalności z luksusem.

Różne tryby jazdy pozwalają dopasować samochód do indywidualnych potrzeb kierowcy Fot. Materiały promocyjne Audi

Jeszcze lepszy napęd hybrydowy

Facelifting przyniósł znaczące zmiany w hybrydowym układzie napędowym Audi Q8. Największą nowością jest wydajniejszy akumulator o większej gęstości energetycznej i kompaktowych wymiarach. Jego pojemność wynosi teraz 25,9 kWh (22 kWh netto) przy napięciu 370 V. Dzięki temu zasięg w trybie całkowicie elektrycznym może sięgać nawet 80 km w warunkach miejskich, co czyni Audi Q8 TFSI e wyjątkowo funkcjonalnym w codziennym użytkowaniu.

Hybrydowe Audi Q8 dostępne jest w dwóch odmianach: 55 TFSI e quattro oraz 60 TFSI e quattro. Obie wersje napędzane są wydajnym 3-litrowym silnikiem spalinowym w układzie V, który rozwija moc 340 KM. Słabsza wersja wspomagana jest kompaktowym silnikiem elektrycznym (PSM) o maksymalnej mocy 130 kW i 460 Nm momentu obrotowego, co daje łączną systemową moc układu napędowego na poziomie 394 KM. W tej konfiguracji przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi zaledwie 5,7 sekundy.

Mocniejsza wersja, 60 TFSI e quattro, rozwija łączną moc aż 490 KM i przyspiesza do setki w imponujące 5 sekund. Zaktualizowany układ hybrydowy łączy wyższe osiągi z oszczędnością, oferując szerokie możliwości użytkowania w trybie wyłącznie elektrycznym. Co więcej, w tym trybie Audi Q8 może rozpędzić się nawet do 135 km/h, zapewniając cichą i komfortową jazdę bez użycia silnika spalinowego.

W trybie elektrycznym Audi Q8 TFSI e oferuje jazdę bez uruchamiania silnika spalinowego Fot. Materiały promocyjne Audi

Praktyczny wymiar hybrydy typu plug-in

Audi wprowadziło istotne usprawnienia w systemie zarządzania układem hybrydowym, oferując rozwiązania, które pozwalają efektywniej wykorzystywać energię, dostosowując pracę napędu do preferencji i potrzeb kierowcy. Tryb hybrydowy oferuje dwa ustawienia – automatyczne i podtrzymania. W trybie automatycznym system samodzielnie zarządza energią, szczególnie efektywnie, gdy cel podróży zostanie wprowadzony do nawigacji, optymalizując zużycie energii na całej trasie. Z kolei tryb podtrzymania pozwala na częściowe korzystanie z napędu elektrycznego, jednocześnie utrzymując stały poziom naładowania akumulatora, dzięki zaawansowanemu systemowi rekuperacji.

W trybie elektrycznym Audi Q8 TFSI e oferuje możliwość jazdy bez uruchamiania silnika spalinowego. Nowe usprawnienia sprawiają, że nawet przy pełnym wciśnięciu pedału przyspieszenia auto pozostaje w trybie elektrycznym. Co więcej, system zapamiętuje ostatnio używany tryb hybrydowy i automatycznie uruchamia go po ponownym włączeniu pojazdu.

Dostępny jest także tryb ładowania akumulatora, który teraz może działać przy prędkościach powyżej 65 km/h, co zapobiega angażowaniu silnika spalinowego podczas jazdy w korkach. Dodatkowo, dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią, system dba o to, aby jak najwięcej energii trafiającej do akumulatora pochodziło z rekuperacji. Układ dynamicznie dostosowuje siłę odzyskiwania energii, analizując dane z nawigacji i bieżące warunki drogowe, co znacząco wpływa na obniżenie zużycia paliwa.

To propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, ceniących luksus i dynamikę Fot. Materiały promocyjne Audi

Eleganckie i nowoczesne wnętrze

Wnętrze Audi Q8 to idealne połączenie przestronności, nowoczesnej stylistyki i najwyższej jakości materiałów, które tworzą wyjątkową atmosferę luksusu. Centralnym elementem kokpitu jest zaawansowany system MMI touch response z dwoma ekranami dotykowymi, oferującymi doskonałą czytelność i intuicyjną obsługę. Kierowca ma do dyspozycji wirtualny kokpit Audi, który prezentuje kluczowe informacje w sposób przejrzysty i dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Facelifting przyniósł również nowe materiały wykończeniowe, takie jak aluminium, karbon czy naturalne drewno, umożliwiające dopasowanie charakteru wnętrza do osobistych preferencji. Komfort podróży podnoszą opcjonalne wentylowane fotele przednie z funkcją masażu, które zapewniają wyjątkowy relaks podczas każdej trasy.

Audi Q8 to idealne połączenie przestronności, nowoczesnej stylistyki i najwyższej jakości Fot. Materiały promocyjne Audi

Doskonałe połączenie dynamiki i osiągów

Audi Q8 TFSI e imponuje swoją wszechstronnością i osiągami. Hybrydowy układ napędowy, dostępny w dwóch wariantach mocy, zapewnia idealne połączenie wydajności i sportowego charakteru. Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne oraz napęd na cztery koła quattro gwarantują precyzję prowadzenia w każdych warunkach, a różne tryby jazdy pozwalają dopasować samochód do indywidualnych potrzeb kierowcy.

To propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują od swojego pojazdu zarówno luksusu, jak i dynamiki. Audi Q8 TFSI e to samochód, który zaspokaja oczekiwania miłośników najwyższych standardów w motoryzacji.

Materiał promocyjny marki Audi