Przestrzeń, elegancja i niezawodność. Audi Q7 TFSI e w nowej odsłonie robi jeszcze większe wrażenie

Audi Q7 TFSI e to prawdziwa ikona luksusowych SUV-ów, samochód, który zdobył uznanie zarówno jako wszechstronny samochód rodzinny, jak i prestiżowy pojazd reprezentacyjny. Jego wyrafinowany design, bogate wyposażenie i niezrównana jakość wykonania stały się synonimem klasy i niezawodności. Odświeżona wersja wprowadza liczne usprawnienia, przede wszystkim w zakresie napędu hybrydowego, zwiększając wydajność, osiągi oraz możliwości. To wszystko przy zachowaniu doskonałego prowadzenia, które od lat jest znakiem rozpoznawczym niemieckiej marki.

Wzorowa funkcjonalność, dynamiczna stylistyka

Imponujące nadwozie Audi Q7 TFSI e, mierzące ponad 5 metrów długości, zachwyca nie tylko dynamiczną sylwetką, ale również przemyślaną funkcjonalnością. Przestronne wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o komforcie na najwyższym poziomie, oferując miejsce nawet dla 7 osób dzięki opcjonalnemu trzeciemu rzędowi siedzeń. To idealny wybór dla rodzin, które cenią przestrzeń i wszechstronność. Nawet przy pełnym wykorzystaniu miejsc siedzących, bagażnik z łatwością pomieści mniejsze bagaże, a po złożeniu trzeciego rzędu staje się wyjątkowo pojemny, oferując przestrzeń wystarczającą na większy ekwipunek – niezależnie od tego, czy planujesz rodzinne wakacje, czy weekendowy wypad w góry.

Audi Q7 TFSI e quattro to idealny wybór dla rodzin, które cenią przestrzeń i wszechstronność

Jeszcze lepszy układ hybrydowy

Facelifting przyniósł znaczące zmiany w hybrydowym układzie napędowym. To przede wszystkim wydajniejszy akumulator, o większej gęstości energetycznej i kompaktowych wymiarach. Jego pojemność wynosi teraz 25,9 kWh (22 kWh netto) przy napięciu 370 V. Dzięki zwiększeniu pojemności zasięg w trybie całkowicie elektrycznym może wynosić nawet do 90 km w warunkach miejskich.

Hybrydowe Audi Q7 występuje w dwóch odmianach: 55 TFSI e quattro oraz 60 TFSI e quattro. Sercem obu wersji jest wydajny 3-litrowy silnik spalinowy w układzie V, który rozwija moc 340 KM. Słabsza odmiana wspomagana jest kompaktowy silnik elektryczny (PSM) o maksymalnej mocy 130 kW i 460 Nm momentu obrotowego, a łączna systemowa moc układu napędowego to 394 KM. W tej konfiguracji auto pierwszą setkę osiąga w czasie 5,7 sekundy. Mocniejsza odmiana natomiast rozwija łączną moc na poziomie 490 KM, a do setki przyspiesza w imponujące 5 sekund. Odświeżony układ hybrydowy zapewnia jeszcze lepsze połączenie osiągów i oszczędności, oferując satysfakcjonujący zasięg i możliwości w trybie wyłącznie elektrycznym. Bez angażowania silnika spalinowego, hybrydowe odmiany rozpędzą się nawet do 135 km/h.

Praktyczny wymiar hybrydy na co dzień

Audi udoskonaliło także zaawansowany system sterujący układem hybrydowym, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, które pozwalają optymalnie zarządzać energią, dostosowując się do intencji i potrzeb kierowcy. Podstawowy tryb hybrydowy oferuje dwa rodzaje pracy – automatyczny i podtrzymania. W trybie automatycznym kierowca nie musi się niczym martwić. Wystarczy, że ustawi cel podróży w pokładowym systemie nawigacji, a samochód będzie inteligentnie zarządzał energią na całej trasie. Natomiast tryb podtrzymania nadal częściowo korzysta z napędu elektrycznego, jednocześnie utrzymując stały poziom naładowania akumulatora. Jest to możliwe dzięki wydajnemu układowi rekuperacji.

System w inteligentny sposób zarządza siłą odzyskiwania energii, korzystając z danych nawigacji

Tryb elektryczny pozwana na bezszelestną jazdę bez angażowania silnika spalinowego. Dzięki aktualizacji, nawet po wciśnięciu całkowicie pedału przyspieszenia, auto nie przechodzi teraz w tryb hybrydowy. Co istotne, samochód zapamiętuje wybrany tryb pracy układu hybrydowego po ponownym uruchomieniu silnika.

Kierowca ma także do dyspozycji tryb ładowania akumulatora, w którym również wprowadzono usprawnienia. Mowa o inteligentnym ładowaniu, które odbywa się tylko przy prędkościach powyżej 65 km/h. Dzięki temu, podczas jazdy w korku, silnik spalinowy nie będzie angażowany do ładowania akumulatora. Co więcej, zadbano także o to, aby możliwie najwięcej energii trafiającej do akumulatora pochodziło z rekuperacji, co finalnie przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. System w inteligentny sposób zarządza siłą odzyskiwania energii, biorąc pod uwagę szereg danych pochodzących m.in. z mapy systemu nawigacji.

Wnętrze, które zachwyca w każdym detalu

Wnętrze Audi Q7 TFSI e to nie tylko przestronność, ale także nowoczesna stylistyka i najwyższa jakość materiałów połączona z doskonałą ergonomią. Centralnym punktem kokpitu jest zaawansowany system MMI touch response, wyposażony w dwa ekrany dotykowe o doskonałej czytelności i intuicyjnej obsłudze. Dla kierowcy przewidziano wirtualny kokpit Audi, który dostarcza kluczowych informacji w sposób przejrzysty i personalizowany. Facelifting zaowocował także nowymi materiałami dekoracyjnymi. Klienci mogę wybierać między aluminium, karbonem oraz drewnem, co pozwala dopasować charakter wnętrza do własnych potrzeb. Jeszcze większą wygodę zapewniają opcjonalne wentylowane fotele z funkcją masażu w przednim rzędzie siedzeń, które potrafią umilić każdą podróż.

Klienci mogą wybierać między aluminium, karbonem oraz drewnem

Doskonały SUV nie tylko dla rodzin

Audi Q7 łączy imponujące nadwozie z luksusowym wnętrzem i legendarnym napędem quattro. To samochód o doskonałym designie, który zachowuje maksimum funkcjonalności. Dobrze sprawdzi się w wymiarze biznesowym, jak i rodzinnym, a kierowcy zapewni doskonałe prowadzenie nawet w trudnych warunkach. Opcjonalny trzeci rząd siedzeń podnosi funkcjonalność na jeszcze wyższy poziom, a nowe napędy hybrydowe dają jeszcze więcej możliwości.

