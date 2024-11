To mistrzowskie połączenie komfortowej jazdy na co dzień i sportowej adrenaliny. Nowa generacja luksusu i technologicznych innowacji. Czy wiesz o jakim modelu mowa?

Mercedes-AMG GT Coupé może dumnie nosić tytuł najbardziej sportowego modelu w gamie. To auto od A do Z zaprojektowane przez zespół AMG, co potwierdza jego sportowy rodowód. Od debiutu w 2014 roku nie minęło wiele czasu, a model ten już stał się współczesną ikoną motoryzacji, zdobywając serca kierowców na całym świecie. Jak to możliwe, że AMG GT tak szybko zyskał miano kultowego?

Wyjaśnienie tego wcale nie będzie trudne. Piękna, klasyczna, sportowa sylwetka coupé o idealnych wręcz proporcjach i z wyraźną dozą nowoczesności bardzo szybko wpada w oko. W dodatku Mercedes-AMG GT Coupé jest autem wyrafinowanym i w subtelny sposób zawiadamia o swojej wyjątkowości i niebotycznych osiągach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby za jego kierownicę wsiąść w garniturze, a następnie udać się na wieczorowe przyjęcie lub kolację.

Kultowość tego modelu, to jednak zasługa przede wszystkim jego osiągów i prowadzenia. Najnowsza generacja, która debiutowała w ubiegłym roku, wzniosła poprzeczkę na jeszcze wyższy poziom. Ostatnie miesiące natomiast udowodniły, że AMG GT może być prawdziwą wyścigową bestią. Światło dzienne ujrzała bowiem wersja GT 63 PRO 4MATIC+, która dosłownie nagina prawa fizyki na torach wyścigowych.

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé oferuje możliwość dopasowania do różnych wymagań nabywców fot. Materiał promocyjny

Silnik, który redefiniuje sportową jazdę

Pod maską AMG GT 63 PRO 4MATIC+ drzemie ulepszony, 4-litrowy silnik V8 biturbo o mocy 612 KM – serce, które bije mocniej i szybciej dzięki inżynierom z Affalterbach. W porównaniu do zwykłego GT 63, wersja PRO dostarcza o 27 KM więcej, a maksymalny moment obrotowy wzrósł do potężnych 850 Nm. To, co szczególnie wyróżnia tę jednostkę napędową, to nie tylko czysta moc, ale sposób, w jaki ją oddaje: od samego dołu czuć natychmiastowy „zryw", który nie zanika nawet przy wyższych prędkościach. Dzięki precyzyjnemu dostrojeniu jednostki sterującej silnikiem, AMG GT 63 PRO 4MATIC+ przyspiesza od zera do 200 km/h w zaledwie 10,9 sekundy. Dzięki temu, na torze wyścigowym, kierowca może nieustannie czerpać emocje i frajdę z jazdy, zawsze mając do dyspozycji duży zapas mocy pod prawą stopą.

Jazda po torze potrafi dać autu w kość, dlatego w tej wersji silnik wyróżnia się także zaawansowanym systemem chłodzenia, który został zaprojektowany specjalnie dla intensywnego obciążenia przy ekstremalnych prędkościach. AMG GT 63 PRO 4MATIC+ wyposażony jest w specjalnie rozbudowane obiegi wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe, a dodatkowe chłodnice umieszczono w przednich nadkolach, by skutecznie rozpraszać ciepło podczas dynamicznej jazdy. Co więcej, mechanizmy różnicowe oraz skrzynia biegów są również aktywnie chłodzone za pomocą nowoczesnych, sterowanych elektrycznie pomp wodnych, które zapewniają stabilne temperatury nawet w ekstremalnych warunkach torowych.

Wysoce dynamiczne właściwości jezdne łączą się tu ze zwiększoną przydatnością w codziennym użytku fot. Materiał promocyjny

Efektywność do granic możliwości czy fun z jazdy?

Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ jest wzorem w obu tych aspektach i zawdzięcza to przede wszystkim znakomitemu napędowi na cztery koła, który rozdysponowuje moment obrotowy pomiędzy poszczególne osie w zależności od potrzeb i trybu jazdy. Będąc w trybie Sport+ oraz Race, większa część napędu trafi na tylną oś, zapewniając jeszcze bardziej sportową charakterystykę, która pozwoli dynamicznie pokonywać zakręty i maksymalnie wykorzystywać trakcję. To jednak nie wszystko!

Zawieszenie AMG ACTIVE RIDE CONTROL w AMG GT 63 PRO 4MATIC+ to niebywała kombinacja rozwiązań technologicznych, która realnie podnosi precyzję prowadzenia. Półaktywna stabilizacja przechyłów oraz adaptacyjna regulacja amortyzatorów tworzą synergię, automatycznie dostosowując ustawienia w zakresie odbicia i ugięcia do zmieniających się warunków. W przeciwieństwie do klasycznych stabilizatorów, ten system nie tylko redukuje przechyły, ale też działa natychmiastowo, utrzymując nadwozie w idealnej równowadze przy gwałtownych manewrach czy szybkiej jeździe po zakrętach.

Dzięki hydraulicznym połączeniom pomiędzy wszystkimi czterema kołami, zawieszenie jest w stanie precyzyjnie kompensować nierówności na drodze, co przekłada się na wyższy komfort jazdy i eliminację mikrodrgań. W praktyce oznacza to stabilność, która pozwala na bardziej dynamiczne pokonywanie zakrętów bez utraty komfortu. W dużym skrócie - zaawansowane zawieszenie pozwala na gładką jazdę, przy zachowaniu sportowej sztywności nadwozia. Dzięki temu, pokonując kolejne sekcje zakrętów na torze, możemy przez chwilę odczuć, jakby prawa fizyki uginały się pod naciskiem auta.

Wnętrze modelu AMG GT 63 PRO 4MATIC+ to połączenie sportowej surowości z luksusem fot. Materiał promocyjny

Wnętrze znakomicie oddaje charakter sportowego coupé

Wnętrze modelu AMG GT 63 PRO 4MATIC+ to połączenie sportowej surowości z luksusem, który czuć w każdym detalu. Tu wszystko podporządkowane jest kierowcy, ale w sposób, który wykracza poza samą funkcjonalność. Fotele AMG Performance – tapicerowane skórą nappa i mikrofibrą MICROCUT – są wygodne, ale ich głębokie profilowanie trzyma ciało pewnie w zakrętach, co idealnie balansuje między komfortem a sportowym charakterem.

Kierownica AMG, wykończona tą samą skórą, wyposażona jest w pokrętła, dzięki którym zmiana trybów jazdy staje się szybka i intuicyjna – nie odrywając rąk, można płynnie przejść z trybu komfortowego do bardziej agresywnego. System multimedialny MBUX obsługiwany przez ekran dotykowy oraz sterowanie głosowe zapewnia wszystko, czego można oczekiwać od luksusowego coupé, włącznie z płynną, inteligentną obsługą.

W wersji 2+2 wnętrze staje się również praktyczne, dzięki czemu Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ może być nie tylko maszyną na tor, ale i eleganckim towarzyszem na co dzień – gotowym na każdą drogę, stylową kolację czy weekendowy wypad.

To ikona współczesnej motoryzacji, stworzona dla prawdziwych pasjonatów fot. Materiał promocyjny

Motoryzacyjne dzieło sztuki

Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ to samochód, który z pełnym przekonaniem można nazwać motoryzacyjnym dziełem sztuki. To więcej niż maszyna – to kwintesencja sportowej elegancji, której każdy detal, od wyrazistej sylwetki po perfekcyjnie wykończone wnętrze, jest wynikiem inżynierskiej pasji i zaawansowanej technologii. Połączenie luksusu i niezrównanych osiągów sprawia, że ten model nie tylko przyciąga spojrzenia, ale staje się obiektem pożądania. To ikona współczesnej motoryzacji, stworzona dla prawdziwych pasjonatów, gotowych delektować się każdym momentem za kierownicą.

