Samochód elektryczny - oto kilka powodów, dla których warto rozważyć jego wybór

Auta elektryczne się zmieniają, tegoroczne nowości przełamują kolejne bariery. Zasięgi są coraz większe, czas ładownia coraz krótszy, a podróże coraz łatwiejsze. Kilka przykładów: debiutujący w tym roku Volkswagen ID.7 Pro S dysponuje zasięgiem przekraczającym 700 km. Audi e-tron GT można ładować z mocą do 320 KW, dzięki czemu w 10 minut można zwiększyć zasięg o 280 km. Ponadto wraz z rozwojem technologii, rozwija się także infrastruktura ładowania. Spójrzmy na kilka powodów, dla których warto pomyśleć o samochodzie elektrycznym.

REKLAMA

Przyjemność z jazdy. Jeździmy po cichu, ale dynamicznie

Samochód elektryczny oferuje znakomitą dynamikę i co za tym idzie dużą radość z jazdy. Wyrywa do przodu natychmiast po wciśnięciu pedału gazu. Z drugiej strony jazda jest bardzo komfortowa, płynna, bez szarpnięć, bez wibracji, cicha. Do wnętrza dobiega szum opon i powietrza. Ale zatrzymajmy się na moment przy osiągach i dynamice. Pod tym względem auta elektryczne przeskoczyły spalinowe. Audi e-tron GT Performance to najmocniejszy samochód seryjny, jaki do tej pory Audi wyprodukowało. Jest też najszybszy w sprincie do 100 km/h, prędkość tę osiąga w 2,5 sekundy. Jeszcze niedawno były to wartości zarezerwowane dla super sportowych samochodów. Świetne osiągi mają także auta dużo bardziej przystępne. Volkswagen ID.3 GTX Performance oraz Cupra Born VZ przyspieszają od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy. Usportowione modele z dwoma silnikami, z napędem na 4 koła, czyli Volkswageny ID.4 GTX, ID.5 GTX, ID.7 GTX, Skoda Enyaq RS i Audi Q4 e-tron 55 są jeszcze szybsze, pierwszą setkę osiągają po 5,4 sekundy, Cupra Tavascan VZ w 5,5 sekundy. Bez wątpienia warto doświadczyć jazdy autem elektrycznym i przekonać się na własnej skórze, jak wiele emocji potrafi dostarczyć.

Samochody elektryczne zapewniają świetną dynamikę i komfort podróży fot. Materiał promocyjny

Ładowanie

Wiele obaw wiąże się z ładowaniem samochodu elektrycznego. Zupełnie inne doświadczenie będzie miał mieszkaniec domu jednorodzinnego z własnym garażem i zupełnie inne mieszkaniec bloku bez swojego miejsca postojowego. Ten pierwszy doświadczy kolejnych korzyści wynikających z niższych kosztów eksploatacji i codziennej wygody. Auto będzie ładować się zazwyczaj w nocy, kiedy stoi w garażu.

Mieszkaniec bloku, jeśli nie ma stacji ładowania w miejscu zamieszkania lub pracy, skorzystać musi z publicznych ładowarek. Z pomocą przychodzą systemy nawigacyjne, które w przypadku modeli Grupy Volkswagen, wskazują nie tylko ładowarki w pobliżu, ale także informują czy są dostępne, czy zajęte w danym momencie oraz jaki jest koszt kWh jeżeli użytkownik korzysta z markowego programu ładowania. Warto też dodać, że ładowanie auta elektrycznego często odbywa się przy okazji np. wizyty w centrum handlowym czy też w kinie.

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu jest bardzo wygodne i korzystne cenowo fot. Materiał promocyjny

Koszty eksploatacji

Ile kosztuje jazda elektrykiem? Do kalkulacji przyjmijmy dużą, niemal 5-metrową limuzynę Volkswagena – ID.7 z silnikiem o mocy 286 KM. Samochód w cyklu mieszanym zużywa 14 kWh na 100 km. Zakładając koszt 1 zł za 1 kWh podczas sesji ładowania w domu, za przejechanie 100 km zapłacimy 14 zł. To zdecydowanie mniej niż za paliwo do porównywalnego auta. Ponadto koszty można obniżyć ładując auto w tańszej taryfie w nocy, czy też wykorzystując energię z instalacji fotowoltaicznych.

W przypadku publicznych stacji ładowania, przy wykorzystaniu abonamentu Volkswagena We Charge Plus (miesięczny koszt 59,99 zł), za 1 kWh pobraną ze stacji AC (dowolnego operatora) zapłacimy 1,63 zł. Czyli koszt przejechania 100 km wyniesie 23 zł.

Pisząc o kosztach, warto też zwrócić uwagę na wydatki w serwisie. Samochody elektryczne do warsztatów zaglądają zdecydowanie rzadziej. Zbudowane są też ze znacznie mniejszej liczby części. Dzięki temu są potencjalnie mniej awaryjne, a koszty ich serwisowania i eksploatacji niższe. W aucie elektrycznym nie musimy martwić się wymianą rozrządu, sprzęgła, oleju, a dzięki rekuperacji, zdecydowanie wolniej zużywają się klocki i tarcze hamulcowe.

Samochody elektryczne do warsztatów zaglądają zdecydowanie rzadziej fot. Materiał promocyjny

Komfortowe podróże na długich dystansach

Dla początkujących użytkowników samochodów elektrycznych dłuższe wyjazdy wakacyjne wiążą się ze stresem, zwłaszcza jeżeli trasa biegnie przez kilka krajów. Jak zaplanować postoje, jak znaleźć ładowarki, jak je aktywować, jak za nie zapłacić? Jeszcze kilka lat temu rzeczywiście wymagało to doświadczenia i stosowania kilku aplikacji. Jednak rozwój technologii i wyposażenia samochodów elektrycznych wiele zmienił. Dziś wystarczy wpisać do nawigacji cel podróży, a system zaplanuje całą trasę, uwzględni postoje na ładowanie tak, aby były jak najkrótsze. System wykorzystuje dane o ruchu drogowym, profilu trasy (m.in. wysokość nad poziomem morza), a także pożądany stan naładowania akumulatora w miejscu docelowym. Przystanki na ładowanie są planowane dynamicznie – na podstawie dostępności stanowisk na stacji. Np. jeśli ładowarki będą zajęte, nawigacja zaproponuje alternatywne miejsce ładowania. Kierowca może także wskazać preferowaną sieć stacji. W trakcie podróży system na bieżąco analizuje zużycie energii i w razie potrzeby koryguje wskazówki dotyczące postojów, np. gdy uzna, że kierowca jedzie oszczędnie i można zrezygnować z jednego z ładowań. W rezultacie, fabryczny planer podróży, który jest elementem nawigacji w samochodach elektrycznych Grupy Volkswagen powoduje, że z długą trasą poradzą sobie bez problemu także początkujący kierowcy.

Jeśli chodzi o rozliczenie i aktywowanie sesji ładowania, bardzo pomocna jest karta oferowana przez marki Grupy VW. Daje ona dostęp do 800 000 punktów ładowania w całej Europie. Grupa rozwija także sieć „Selected Partner Network", to utworzony przez Grupę Volkswagen program mający na celu podniesienie jakości ładowania. Sieć ta obejmuje optymalne miejsca ładowania, wysokowydajną infrastrukturę z udogodnieniami na miejscu (np. kawiarnie, restauracje, zaplecze sanitarne) oraz wysoką niezawodność. W markowych programach Grupy Volkswagen użytkownik otrzymuje na koniec miesiąca fakturę z rozliczeniem wszystkich sesji ładowania w danym kraju. A ile to kosztuje? Uwzględniając plan taryfowy za 59,99 zł miesięcznie, w sieci partnerskiej, m.in. na ultraszybkich stacjach IONITY (350 kW) koszt 1 kWh energii to 2,33 zł. Jaki będzie koszt przejechania 100 km? Do obliczeń przyjmijmy zużycie z cyklu pomiarowego WLTP extra high, czyli odwzorowującego jazdę po autostradzie. Zużycie dla ID.7 wynosi 17,8 kWh na 100 km. Za energię zapłacimy zatem 41,47 zł. Przy czym w podróży jest spory potencjał do zmniejszenia tej kwoty, bo początkowe ładowanie odbywa się w domu lub z publicznej stacji AC, ponadto w hotelu auto może być również ładowane z tańszym prądem AC, wiele obiektów daje również możliwość darmowego ładowania sowim gościom. Często zatem dłuższe podróże wypadają kosztowo podobnie lub taniej do porównywalnych samochodów spalinowych.

Fabryczna nawigacja zaplanuje niezbędne postoje na ładowanie podczas dalszych podróży fot. Materiał promocyjny

Samochody elektryczne są najbardziej eko

W sieci można trafić na komentarze mówiące o tym, że samochody elektryczne są bardziej szkodliwe dla środowiska niż spalinowe. Kiedy jednak przyjrzymy się poważnym badaniom, analizom i symulacjom, a także weźmiemy pod uwagę zwiększający się udział odnawialnych źródeł energii, wniosek jest jeden. Samochody elektryczne w całym cyklu życia produktu emitują mniej dwutlenku węgla w porównaniu z autem spalinowym. Także wtedy, gdy eksploatowane są w Polsce. Takie wnioski płyną choćby z analiz organizacji Transport and Environment. Ponadto auta elektryczne pozytywnie wpływają na jakość powietrza w miastach, czyli tam gdzie przebywa dużo ludzi.

Benefity w miastach

Dla mieszkańców dużych aglomeracji, spore znaczenie ma fakt, że użytkownicy samochodów elektrycznych mogą liczyć tam na istotne korzyści związane z jazdą czy też parkowaniem. Do końca 2025 roku obowiązuje przepis, który zezwala na jazdę autem elektrycznym po buspasach, a bezterminowo – użytkownicy samochodów elektrycznych są zwolnieni z opłat za parkowanie w strefach płatnego postoju. W skali roku to spore oszczędności zarówno czasu jak i pieniędzy.

Wygodę ładowania zdecydowanie zwiększa funkcja Plug&Charg fot. Materiał promocyjny

Szeroka oferta samochodów

Zainteresowani zakupem auta elektrycznego mają duży wybór nietuzinkowych modeli. Grupa Volkswagen odświeża i wprowadza w tym roku kilkanaście modeli elektrycznych na rynek. Jest w czym wybierać. Wśród najciekawszych propozycji warto wymienić Volkswagena ID.7, który oferuje zasięg nawet ponad 700 kilometrów! Samochód dostępny jest także w nadwoziu kombi. Lubiącym wyrazisty design przypadnie do gustu nowa Cupra Tavascan o pięknej, dynamicznej sylwetce. Tegoroczne nowości Audi to modele Q6/SQ6 e-tron, A6/S6 e-tron, oraz GT e-tron. Do oferty Porsche dołączyły nowy Taycan i w pełni elektryczny Macan. Jeśli ktoś potrzebuje większe auto, do dyspozycji ma 7-osobowego ID.Buzza. A Ci, którzy szukają miejskiego crossovera powinni zainteresować się najnowszym modelem czeskiej marki - Skodą Elroq.

Audi Q6 e-tron to samochód zbudowany na nowej platformie PPE, przeznaczonej dla aut elektrycznych premium fot. Materiał promocyjny

Czy warto wybrać auto elektryczne?

Z punktu widzenia środowiska czy też jakości powietrza w miastach, auto elektryczne to dobry wybór. Z punktu widzenia indywidualnego kierowcy, wiele zależy od możliwości ładowania jakie ma on w swoim otoczeniu oraz od profilu użytkowania samochodu. Bez wątpienia warto odświeżać swoją wiedzę w zakresie nowych rozwiązań stosowanych w autach i rozwijającej się infrastruktury. Samochody elektrycznie nie tylko nie ustępują autom spalinowym, ale na wielu płaszczyznach są od nich po prostu lepsze, zapewniają znakomitą dynamikę i komfort podróży, podobają się i świetnie się prowadzą. Ich użytkowanie staje się coraz łatwiejsze wraz z rozwijającą się infrastrukturą ładowania. Z pewnością warto umówić się na jazdę próbną i wyrobić sobie zdanie, czerpiąc z własnych doświadczeń.

Informacje o zużyciu energii oraz emisji CO2 dostępne są na stornach www.volkswagen.pl, www.vwdostawcze.pl. www.skoda-auto.pl, www.cupra.pl, www.audi.pl oraz www.porsche.pl.

Materiał promocyjny Volkswagen Group Polska.