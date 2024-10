Nieograniczony komfort, doskonała dynamika i sportowy charakter w jednym. Poczuj luksus na nowo z Audi A5

Audi A5, następca kultowego A4, stanowi przykład konsekwentnej ewolucji i adaptacji do współczesnych potrzeb rynku. Wraz z nową rodziną A5, Audi zapoczątkowuje nowy rozdział w historii swoich samochodów spalinowych, jednocześnie rozwijając gamę aut elektrycznych. Nowa nomenklatura marki zakłada, że parzyste liczby oznaczają modele elektryczne, a nieparzyste – spalinowe. A5 to zatem model, który nie tylko ma kontynuować dziedzictwo A4, ale też wskazuje na nową filozofię Audi w zakresie nazewnictwa i strategii produktowej.

Esencja sportowej elegancji

Nowe Audi A5 zaskakuje przede wszystkim designem, który w sposób wyraźny nawiązuje do sportowej elegancji. Zarówno w wersji Limousine, jak i Avant, linie nadwozia są płynne, a proporcje doskonale zbalansowane, co sprawia, że samochód emanuje dynamiką już na pierwszy rzut oka. Wersja Limousine zyskała zupełnie nowy wygląd tyłu – zintegrowana pokrywa bagażnika, otwierana wraz z szybą, to innowacja w tym segmencie, która łączy w sobie funkcjonalność i elegancki styl coupé. Z kolei odmiana Avant, z mocno nachylonymi słupkami i płaską tylną szybą, podkreśla swoją sportową sylwetkę, zachowując przy tym charakterystyczną dla tego nadwozia praktyczność.

Audi A5 Fot. Materiały promocyjne

Przód auta zdominowany jest przez szeroką i spłaszczoną osłonę Singleframe, którą dodatkowo urozmaica trójwymiarowa struktura plastra miodu. Reflektory, smukłe i precyzyjnie narysowane, nadają wyrazisty charakter. Elementy te w połączeniu z muskularnymi przetłoczeniami nad nadkolami przywodzą na myśl kultowe Audi quattro, wpisując nową A5 w tradycję najlepszych sportowych modeli marki.

Audi A5 Fot. Materiały promocyjne

Wnętrze, które przemawia do zmysłów

Wnętrze Audi A5 to prawdziwa esencja nowoczesnej technologii połączonej z komfortem na najwyższym poziomie. Projektanci postawili na cztery kluczowe elementy: humanocentryczny charakter, czyli skupienie na potrzebach użytkownika, nowoczesne wyświetlacze Audi MMI, maksymalną przestronność oraz przejrzystość aranżacji. Każdy z tych elementów współtworzy wrażenie spójności i nowoczesności, które z pewnością docenią kierowcy oraz pasażerowie. Poczucie obcowania z autem z segmentu premium podbijają również materiały o wyjątkowej fakturze i eleganckiej oraz nowoczesnej estetyce.

Najważniejszym punktem kabiny jest wolnostojący panoramiczny ekran Audi MMI z zakrzywionym wyświetlaczem OLED, który pełni funkcję zarówno wirtualnego kokpitu, jak i głównego centrum sterowania systemami multimedialnymi. Jego uzupełnieniem jest opcjonalny 10,9-calowy ekran dla pasażera, który idealnie wkomponowuje się w deskę rozdzielczą. Warto zwrócić uwagę na head-up display – ulepszony względem poprzednich generacji. Teraz umożliwia on nie tylko wyświetlanie podstawowych informacji, ale także kontrolowanie wybranych funkcji samochodu.

Audi A5 Fot. Materiały promocyjne

Wszystko to sprawia, że wnętrze nowego Audi A5 jest przestrzenią, która łączy technologię z komfortem w sposób niespotykany dotąd w tej klasie aut. To także zauważalny skok technologiczny, który jasno utwierdza nas w przekonaniu, że mamy do czynienia z motoryzacją w najnowocześniejszej odsłonie.

Nowy standard w oświetleniu

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów nowej generacji Audi A5 jest zastosowanie innowacyjnych technologii oświetleniowych. Cyfrowe światła LED z przodu oraz cyfrowe tylne lampy OLED drugiej generacji oferują zupełnie nowe możliwości. Każda z lamp tylnego panelu OLED posiada aż 60 segmentów, co pozwala na dynamiczne efekty świetlne oraz nowatorskie funkcje związane z komunikacją car-to-x. Dzięki temu system oświetlenia w A5 nie tylko pełni funkcję estetyczną, ale także znacząco wpływa na bezpieczeństwo jazdy.

Ruchome efekty świetlne, które pojawiają się podczas otwierania i zamykania samochodu, stanowią swego rodzaju wizualny pokaz, wpisując się w charakterystyczny dla Audi "język ożywienia" oświetlenia. Opcjonalne cyfrowe sygnatury świetlne pozwalają na dalszą personalizację auta, która może podkreślić jego indywidualny charakter, a także być atrakcyjnym urozmaiceniem dla użytkownika.

Audi A5 Sedan Fot. Materiały promocyjne

Nowoczesna gama układów napędowych

Audi A5 debiutuje z innowacyjnym układem napędowym MHEV plus, opartym na 48-woltowej instalacji elektrycznej, który nie tylko wspomaga silnik spalinowy, ale także pozwala na jazdę w trybie częściowo elektrycznym dzięki generatorowi zespołu napędowego (PTG).

PTG może również zwiększyć moc silnika spalinowego nawet o 18 kW (24 KM). Podczas wytracania prędkości rekuperacja kieruję energię do akumulatora z mocą do 25 kW. W rezultacie, w pewnym zakresie, manewrowanie i parkowanie mogą odbywać się bez angażowania silnika spalinowego. Aby nie rezygnować nawet w najmniejszym stopniu z komfortu w kabinie, zastosowano elektryczną sprężarkę klimatyzacji, która może pracować nawet gdy silnik spalinowy jest wyłączony.

Podstawowy układ napędowy nowego Audi A5 to 2-litrowa jednostka benzynowa TFSI o mocy 150 KM, która występuje także w mocniejszej odsłonie (204 KM). Wydajny napęd połączono z dwusprzęgłową przekładnią S tronic. W słabszej odmianie napęd przekazywany jest na przednie koła, a w mocniejszej opcjonalny jest quattro ultra.

Audi S5 Sedan Fot. Materiały promocyjne

Pod maską Audi A5 może znaleźć się także jednostka Diesla. Mowa tutaj o nowej odsłonie silnika 2.0 TDI, który udoskonalono pod kątem wydajności i zintegrowano z elektryczną jednostką wspierającą. Układ miękkiej hybrydy zmniejsza zużycie paliwa oraz poprawia charakterystykę pracy silnika spalinowego, który rozwija w tym wariancie 204 KM. Tutaj także zastosowano dwusprzęgłową skrzynię biegów S tronic oraz opcjonalny napęd na cztery koła quattro ultra.

Sportowe Audi S5 wyposażono w 3,0-litrowy silnik V6 TFSI o mocy 367 KM, który zyskał turbosprężarkę o zmiennej geometrii łopatek (VTG) oraz technologię MHEV plus. Nowy 48-woltowy układ mild hybrid poprawia efektywność, zmniejszając emisję CO2. Zmodernizowana skrzynia S tronic została zaprojektowana tak, aby przenosić większy moment obrotowy, co w połączeniu z napędem quattro odciąża przednią oś i poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu.

Audi A5 Avant Fot. Materiały promocyjne

Jeszcze lepsze prowadzenie

Nowe A5 podnosi poprzeczkę w zakresie doskonałego prowadzenia, które od lat jest wizytówką marki. Zaawansowane prace nad podwoziem i układem kierowniczym zaowocowały precyzyjniejszym, bardziej intuicyjnym i w dużej mierze neutralnym prowadzeniem. Opcjonalne zawieszenie z adaptacyjnymi amortyzatorami zapewnia jeszcze większą rozpiętość pomiędzy komfortem jazdy a sportowym charakterem. Udoskonalono również układ kierowniczy, który w nowym modelu jest zawsze progresywny, a także stał się jeszcze bardziej precyzyjny.

Nowa era w marce Audi – te same atrybuty

Nowe A5 to bardzo ważna premiera nie tylko w gamie Audi, ale dla całego świata motoryzacji. To ewolucja modelu, który przez lata wyznaczał standardy w swojej klasie. Nowa odsłona jest odzwierciedleniem rozwoju technologicznego i zmieniających się potrzeb użytkowników, ale podstawowe założenia nie uległy zmianie. To wciąż samochód, który urzeka swoją sportową elegancją i najwyższą jakością widoczną na każdym kroku.

