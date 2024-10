Twój SUV i zima - jakie opony wybrać, by wykorzystać potencjał samochodu?

SUV na zimowej drodze to konkretne atuty, takie jak napęd na cztery koła, zwiększony prześwit czy inteligentne systemy sterujące napędem i trakcją. W przypadku śniegu czy błota pomogą one uniknąć kłopotów i dojechać do celu. Warto mieć jednak na uwadze, że zimowa pora roku to nie tylko śnieg, ale często także opady deszczu i mokre drogi. SUV-y to natomiast auta o podwyższonym środku ciężkości i większej masie, w porównaniu do klasycznych rodzajów nadwozi, co oznacza większe wyzwanie dla ogumienia. Jeśli chcemy zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo i jak najlepsze prowadzenie, musimy mieć odpowiednie opony. Inwestycja w modele z segmentu premium przyniesie w tym przypadku wymierne korzyści, pozwalając w pełni wykorzystać potencjał auta.

Przyczepność na śliskiej nawierzchni – kluczowy aspekt opony zimowej

Właściciele SUV-ów spodziewają się, że ich pojazdy będą bez problemu pokonywać zaśnieżone drogi i dojazdy. Nowoczesne opony oparte są na innowacyjnych technologiach, które w tym pomagają. Dobrym przykładem jest model Goodyear UltraGrip Performance 3, zwyciężczyni najnowszego testu opon zimowych ADAC [1]. Wyposażona została ona w technologię Snow Protect, która dzięki gęstszym lamelom tworzącym wiele krawędzi chwytających śnieg, zapewnia optymalną trakcję i przyczepność. Dodatkowo "śnieżne pazury" i dłuższe rowki na krawędzi barkowej tej opony poprawiają osiągi na miękkim i głębokim śniegu. Dzięki temu, nawet w trudnych warunkach, kierowca ma pełną kontrolę nad pojazdem, a ryzyko niespodziewanego poślizgu jest znacząco zredukowane. Opony o odpowiednich właściwościach na śliskiej nawierzchni będą nie tyle dopełnieniem napędu na cztery koła, co podstawą do wykorzystania jego możliwości.

W innym niezależnym teście przeprowadzonym przez niemiecki instytut badawczy TÜV SÜD [2], ten sam model Goodyear, została uznana za najlepszą pod względem przyczepności na śniegu i lodzie. Wyniki niezależnych testów to zawsze dobra wskazówka dla kierowców, którzy szukają nowych opon lub chcą sprawdzić, czy obecnie przez nich używane są rzeczywiście dobrym wyborem.

Bezpieczeństwo w dynamicznych warunkach

SUV-y, z racji swojej masy i gabarytów, stawiają dodatkowe wyzwania oponom, zwłaszcza podczas pokonywania zakrętów. Większa masa własna oznacza przede wszystkim większe siły działające na ogumienie podczas jazdy. Na zakrętach kluczowa jest odpowiednia odporność na działanie siły bocznej. Jeśli opona nie będzie w stanie się jej przeciwstawić, dojdzie do utraty przyczepności i niebezpiecznego poślizgu. Oczywiście kierowcy SUV-ów chcą móc polegać na "zimówkach" także na suchej i przyczepnej drodze. W tych warunkach prędkości są wyższe, a więc jakość i niuanse w konstrukcji będą odgrywały kluczową rolę. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać model zaawansowany technologicznie.

Przykładowo, w oponie Goodyear UltraGrip Performance 3 zastosowano lamele 3D w części barkowej, co znacząco zwiększyło jej sztywność i poprawiło przyczepność na suchej nawierzchni. Innowacyjne rozwiązania przekładają się na konkretne osiągi na drodze, co znajduje potwierdzenie we wspomnianym już teście opon zimowych ADAC [1]. Patrząc na szczegółowe wyniki składające się finalnie na pierwsze miejsce w teście, widzimy, że Goodyear UltraGrip Performance 3 wyróżniła się wyjątkową przyczepnością na śliskich nawierzchniach, uzyskując ocenę 1,2 za zachowanie na śniegu i lodzie. Równie dobrze poradziła sobie na suchych drogach z oceną 2,0 oraz na mokrych nawierzchniach z wynikiem 2,2, zapewniając pewne prowadzenie w trudnych warunkach. Dodatkowo Goodyear zyskał uznanie za niskie zużycie paliwa (ocena 1,6) oraz trwałość opony (ocena 1,3). W przypadku tego testu im niższa nota, tym lepszy wynik.

Efektywność hamowania w zimowych warunkach

Hamowanie to jeden z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza zimą. Niezależnie od tego, jakim autem się poruszamy, długość drogi hamowania jest niezwykle istotnym parametrem bezpieczeństwa. SUV-y ze względu na swoją masę i wyższe zawieszenie rzucają oponom jeszcze większe wyzwanie. Odpowiedzią na nie jest technologia Wet Braking+, zastosowana w modelu UltraGrip Performance 3. Zoptymalizowana, okrągła stopka zapewnia lepsze rozpraszanie wody, która jest spychana na boki, a nie do przodu, co zmniejsza ryzyko aquaplaningu i zapewnia doskonałe osiągi na mokrej jezdni. Lepszy kontakt opony z nawierzchnią przekłada się na skrócenie drogi hamowania, a to w oczywisty sposób poprawia bezpieczeństwo na drodze. Skuteczność UltraGrip Performance 3 podczas hamowania potwierdzają również wspomniane testy [1], [2].

Opona premium – czy warto?

Zakup opon z segmentu premium wiąże się z wyższym kosztem początkowym, ale w dłuższej perspektywie może się okazać dobrą inwestycją. Zaawansowane technologie i wyższa jakość materiałów przekładają się na dwa kluczowe aspekty. Pierwszy z nich to trwałość. Jeśli koszt zakupu odniesiemy do liczby przejechanych kilometrów na jednym komplecie, dość prawdopodobne jest, że te droższe okażą się bardziej ekonomicznym wyborem. Drugi aspekt to opory toczenia, które w przypadku modeli premium są często niższe, co realnie przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Inwestycja w lepsze opony będzie więc zwracać się przy każdym tankowaniu.

Opona Goodyear UltraGrip Performance 3, została dopracowana pod kątem oporów toczenia. Parametr ten względem poprzedniego modelu został poprawiony o 3 proc., a sama waga została zmniejszona aż o 10 proc. Natomiast dzięki zaawansowanej mieszance i zoptymalizowanemu bieżnikowi zużywają się one wolniej, nawet w trudnych warunkach drogowych. W przypadku tego modelu warto wspomnieć też o wysokim poziomie komfortu akustycznego. Nowa konstrukcja bieżnika przyczyniła się do wyraźnego zredukowania hałasu w kabinie - względem poprzedniego modelu jest on mniejszy o 36 proc., co ma ogromne znaczenie w przypadku aut elektrycznych.

Dla właścicieli SUV-ów, którzy już zainwestowali znaczną sumę w pojazd oferujący doskonałe właściwości jezdne, wybór opon premium to naturalne przedłużenie tej inwestycji.

Materiał promocyjny marki Goodyear.