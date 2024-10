Technologia, wydajność i znakomity design - ten model może namieszać na rynku

Każdy z nas ma nieco inne potrzeby. Marka Renault doskonale to rozumie i wprowadza do swojej gamy nowy model, który zaspokoi nieco inne zapotrzebowanie niż obecne dotychczas Austral i Captur. Renault Symbioz został stworzony z myślą o uniwersalności - ma łączyć kompaktowe wymiary z przestronną i funkcjonalną kabiną, sporym bagażnikiem i podwyższonym prześwitem. Zadbano także o wydajny napęd hybrydowy, który pozwoli oszczędnie poruszać się w mieście, a w trasie zapewni duży zasięg.

Kompaktowy, ale przestronny

Kompaktowy SUV mierzy 4,41 metra długości. Dzięki przemyślanemu projektowi oferuje zaskakująco dużą ilość miejsca zarówno dla pasażerów, jak i bagażu. Maksymalna pojemność bagażnika wynosi 624 litry, a tylna kanapa przesuwa się w zakresie 16 cm, co umożliwia optymalne dostosowanie wnętrza do potrzeb – więcej miejsca na nogi dla pasażerów lub dodatkowa przestrzeń na bagaże. W razie potrzeby można także złożyć tylne siedzenia, uzyskując płaską podłogę bagażnika i zwiększając pojemność do imponujących 1582 litrów.

Renault Symbioz Fot. Materiał promocyjny

Symbioz wyróżnia się nie tylko przestronnością, ale również funkcjonalnością. Wnętrze zaprojektowano z myślą o codziennym komforcie użytkowania. Automatyczna tylna klapa, otwierana bezdotykowo lub za pomocą przycisku, ułatwia załadunek i rozładunek bagaży, a duże przeszklone powierzchnie z panoramicznym dachem Solarbay zapewniają poczucie przestronności i doskonały dostęp do naturalnego światła.

Renault Symbioz Fot. Materiały promocyjne

Hybrydowy napęd E-Tech – 1000 km zasięgu

Renault Symbioz wyposażony jest w zaawansowany napęd hybrydowy E-Tech full hybrid. Na łączną moc układu wynoszącą 145 KM składają się 1,6-litrowy silnik benzynowy o mocy 94 KM oraz dwa silniki elektryczne. Całość dopełnia bateria o pojemności 1,2 kWh. Technologia ta pozwala na osiągnięcie wyjątkowych wyników w zakresie efektywności energetycznej, co jest kluczowym elementem strategii Renault związanej z rozwojem ekologicznych rozwiązań napędowych.

Symbioz rozpędza się do 100 km/h w 10,6 sekundy, co sprawia, że jest wystarczająco dynamiczny zarówno w mieście, jak i na trasach szybkiego ruchu. Zużycie paliwa wynosi około 4,8 litra na 100 kilometrów w cyklu mieszanym, a zasięg samochodu może osiągnąć nawet 1000 kilometrów. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania energią, który automatycznie optymalizuje pracę zespołu napędowego w zależności od warunków drogowych i stylu jazdy.

Renault Symbioz Fot. Materiał promocyjny

Napęd E-Tech hybrydowy zapewnia komfortową jazdę, szczególnie w warunkach miejskich, gdzie samochód porusza się w trybie elektrycznym przez około 80% czasu. Dzięki temu Symbioz charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa i emisją spalin, co czyni go idealnym wyborem dla osób dbających o środowisko, a jednocześnie oczekujących wydajnego napędu.

Nowoczesne wnętrze – minimalizm i komfort

Wnętrze Renault Symbioz łączy w sobie nowoczesny design z funkcjonalnością. Producent postawił na minimalistyczny styl, oferując jednocześnie szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które ułatwiają codzienne użytkowanie. Tapicerka i materiały wykończeniowe różnią się w zależności od wersji – od sportowych akcentów w wersji Esprit Alpine po bardziej eleganckie elementy w wersji Iconic, w której znajdziemy akcenty z polerowanego metalu i miękkie w dotyku materiały.

Renault Symbioz Fot. Materiały promocyjne

Panoramiczny dach Solarbay, dostępny w wyższych wersjach wyposażenia, umożliwia regulowanie poziomu przyciemnienia szkła, co pozwala pasażerom cieszyć się naturalnym światłem lub skutecznie chronić wnętrze przed nadmiernym nasłonecznieniem. Inteligentny system AmpliSky steruje przyciemnianiem dachu, a pasażerowie mogą go kontrolować głosowo za pomocą Asystenta Google.

Wersja Iconic oferuje także system nagłośnienia Harman Kardon o naprawdę dobrej jakości dźwięku, co potrafi umilić każdą podróż. Wnętrze zaprojektowano z myślą o komforcie wszystkich pasażerów, a rozbudowana lista udogodnień, takich jak indukcyjna ładowarka do smartfonów, gniazda USB-C z przodu i z tyłu oraz liczne schowki, podnosi funkcjonalność pojazdu.

Renault Symbioz Fot. Materiały promocyjne

Zaawansowane technologie na pokładzie

Renault Symbioz jest wyposażony w najnowsze technologie, które wspierają kierowcę i zapewniają komfort jazdy. Centralnym elementem systemu multimedialnego jest 10,4-calowy ekran dotykowy z systemem openR link, działającym w oparciu o Android Automotive. Dzięki temu kierowcy mają dostęp do usług Google, takich jak Mapy Google czy Asystent Google, a także do aplikacji z Google Play.

Dodatkowo, Symbioz oferuje bezprzewodową kompatybilność z Apple CarPlay i Android Auto. Dwa ekrany – 10,4-calowy oraz 10,3-calowy – zapewniają przejrzysty dostęp do najważniejszych funkcji pojazdu, takich jak nawigacja, parametry jazdy oraz ustawienia multimediów. System multimedialny wspierany jest przez zdalne aktualizacje oprogramowania (FOTA), dzięki czemu kierowca zawsze ma dostęp do najnowszych funkcji.

Renault Symbioz Fot. Materiały promocyjne

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Renault Symbioz to samochód, który kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo. Auto może być wyposażone w aż 29 systemów wspomagania jazdy (ADAS), w tym system Active Driver Assist, który zapewnia jazdę autonomiczną poziomu 2. System ten pozwala na automatyczne dostosowywanie prędkości, utrzymanie pojazdu na pasie ruchu oraz automatyczne hamowanie w sytuacjach awaryjnych.

Dodatkowo Symbioz wyposażono w system rozpoznawania znaków drogowych, który ostrzega kierowcę o zbliżaniu się do ograniczeń prędkości, oraz system wspomagania hamowania, który działa zarówno przy jeździe do przodu, jak i na biegu wstecznym. System monitorowania martwego pola, asystent parkowania z kamerą 360° oraz funkcja bezpiecznego wyjścia z pojazdu to kolejne elementy, które zwiększają ochronę podróżujących.

Renault Symbioz Fot. Materiały promocyjne

Renault Symbioz imponuje na każdym kroku

Renault Symbioz to nowoczesny SUV, który łączy przestronne wnętrze, zaawansowane technologie oraz oszczędny napęd hybrydowy. Dzięki innowacyjnemu podejściu do zarządzania energią Symbioz oferuje niski poziom zużycia paliwa i imponujący zasięg do 1000 kilometrów. Jego nowoczesne wnętrze, wyposażone w systemy wspomagające kierowcę oraz technologie multimedialne, zapewnia komfort zarówno w mieście, jak i na długich trasach.

Symbioz to samochód, który zaspokaja potrzeby współczesnych kierowców – zarówno tych ceniących ekologię i niskie koszty eksploatacji, jak i rodzin poszukujących przestronnego, funkcjonalnego pojazdu. Renault Symbioz to nie tylko kolejny model w ofercie francuskiej marki, ale nowa jakość w segmencie kompaktowych SUV-ów.

Materiał promocyjny marki Renault.