Ruszył plebiscyt The Best of Moto. Do wygrania m.in. iRobot Roomba

Plebiscyt The Best of Moto prezentuje najważniejsze premiery motoryzacyjne roku, wyłania najciekawsze modele i nagradza wartościowe projekty i innowacje techniczne w branży. To jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu, które od 2018 roku wyznacza trendy w motoryzacji. W tym roku wyróżnienia zostaną przyznane w 14 kategoriach, m.in. samochód luksusowy, samochód sportowy i gadżet motoryzacyjny roku. Tradycyjnie już, najwięcej emocji wzbudza jednak kategoria główna. The Best of Moto to najbardziej prestiżowa kategoria plebiscytu, w której nagrodę przyznają jurorzy oraz czytelnicy. Wśród osób biorących udział w głosowaniu rozlosowane zostaną cenne nagrody, m.in. iRobot Roomba Combo Max 10.

Najbardziej autonomiczny iRobot na rynku

iRobot to doskonałe wsparcie, które samodzielnie sprząta dom. Dzięki temu możemy zapomnieć o brudzie, kurzu, sierści i innych uporczywych alergenach. Roomba filtruje i eliminuje nawet 99 proc. z nich. Czysta przestrzeń to jednak niejedyna zaleta tego sprzętu. Kiedy iRobot sprząta, my możemy skupić się na czymś przyjemniejszym. Może to czas na sport, nowe hobby albo odpoczynek z rodziną?

Rozwiązania, które oferuje iRobot Roomba, od lat cieszą się zaufaniem użytkowników. To właśnie dzięki niezwykłej jakości sprzątania, stała się ona symbolem wygody i efektywności w codziennym dbaniu o czystość. Dodatkowo w tegorocznym plebiscycie The Best of Moto do wygrania jest najnowszy i najbardziej autonomiczny model, czyli iRobot Roomba Combo Max 10. Trudno o bardziej nowoczesny sprzęt.

Inteligentny iRobot, który szybko nauczy się planu mieszkania

Najnowszy robot odkurzająco-mopujący Roomba Combo 10 Max to przełom w efektywności sprzątania. Dzięki 2 gumowym szczotkom głównym, szczotce bocznej do sprzątania w narożnikach i przy krawędziach, o 100 proc. większej mocy ssącej, w porównaniu z modelami Roomba serii I, oraz inteligentnemu systemowi mopowania, urządzenie zapewnia gruntowne porządki. Zaawansowany system nawigacji iRobota wykorzystuje z kolei kamerę i czujniki identyfikacji przeszkód. Dzięki temu sprzęt inteligentnie porusza się po domu i dokładnie sprząta wszystkie zakamarki. Uwagę zwraca także rewolucyjna stacja dokująca AutoWash™. Stacja usuwa brud do szczelnego worka AllergenLock nawet przez 60 dni. Dodatkowo uzupełnia wodę w robocie i samodzielnie pierze nakładkę mopującą zawsze, gdy jest taka potrzeba. Po każdym sprzątaniu uruchamiany jest również automatyczny cykl czyszczenia stacji dokującej. Pozwala to zachować higienę na najwyższym poziomie.

2 w 1, czyli nie tylko odkurzacz

Romba Combo 10 Max pozwala więc na rezygnację nie tylko z tradycyjnych urządzeń, ale także i mopa. Sprzęt doskonale radzi sobie z zaschniętymi i trudnymi do usunięcia plamami. Robot, co ciekawe, doskonale naśladuje pracę człowieka i wykonuje podobne do nas ruchy – jeździ w przód i tył. Czasem, gdy jest taka potrzeba, dociska nawet nakładkę do podłogi. W utrzymaniu czystości pomaga także funkcja SmartScrub, która łączy mopowanie i aktywne szorowanie. Roomba nie tylko dba o nasze podłogi, ale chroni także dywany i wykładziny. Inteligentny system tuż po wykryciu materiału unosi się, dzięki czemu nie dochodzi do zamoczenia lub tworzenia dodatkowych zabrudzeń.

Choć w plebiscycie The Best of Moto do wygrania jest najnowszy model Romba Combo 10 Max, to warto zwrócić uwagę także na inne modele iRobota, np. Roomba j9+, Roomba Combo j9+, Roomba Combo Essential oraz Roomba Combo Essential 2. Bez względu na to, na którego iRobota postawimy, jedno jest pewne. Ten sprzęt doskonale zadba o porządek w naszym domu.

