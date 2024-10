Koniec rządowych dopłat do samochodów elektrycznych. Hyundai wychodzi z kontrofertą. Tu przedsiębiorcy wciąż mogą zyskać

Rządowe dotacje na zakup samochodów elektrycznych stanowiły istotny argument dla wielu przedsiębiorców, pragnących wzbogacić swoją flotę o pojazdy napędzane energią elektryczną. Jak to jednak bywa, wszystko, co dobre, ma swój kres. Z dniem 1 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że pula środków na dopłaty w ramach leasingów i najmów została wyczerpana. Co to oznacza w praktyce? Środki z dofinansowania pokrywały opłatę wstępną, co wpływało na obniżenie raty leasingu lub najmu. W praktyce więc, przedsiębiorcy kupujący auto elektryczne po 1 września muszą liczyć się z wyższymi kosztami. Chyba, że wybiorą elektryczne modele marki Hyundai.

Hyundai rekompensuje brak rządowych dopłat

Hyundai Motor Poland uruchomił swój własny program „dopłat", wdrażając upust w wysokości 18 750 zł dla każdego nowego modelu elektrycznego tej marki, zakupionego na firmę w finansowaniu Hyundai. „Dopłata" łączy się ze innymi korzyściami.

Państwowy program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych zakładał w przypadku zakupu na firmę dofinansowanie zakupu osobowego samochodu elektrycznego na poziomie 18 750 zł. Aby je otrzymać cena samochodu musiała mieścić się w określonych widełkach cenowych. Po spełnieniu określonych warunków i złożeniu wniosku trzeba było jeszcze czekać na jego akceptację. W Hyundaiu sprawy mają się znacznie prościej. Dopłata tej samej wielkości wymaga jedynie skorzystania z produktów finansowych Hyundaia. I tyle. Ani przebieg auta, ani inne parametry nie są brane pod uwagę. Oferta obejmuje elektryczną KONĘ, IONIQ-a 5 i IONIQ-a 6 i łączy się z innymi korzyściami.

Szeroki wybór modeli na prąd

Napędy elektryczne są mocną stroną koreańskiego producenta. W jego portfolio znajdziemy modele, które nie tylko oferują znakomite parametry i funkcjonalność, ale wyróżniają się także swoją nowoczesną i wyrazistą stylistyką. Każdy z trzech modeli objętych akcją promocyjną jest zupełnie inny.

Nowa KONA to auto, które świetnie odnajduje się przede wszystkim w mieście - jest zwinna i kompaktowa, ale niech to was nie zwiedzie. KONA w ostatnim czasie znacząco urosła i oferuje świetną przestronność wnętrza. Wybór obejmuje dwie opcje napędowe - z mniejszym akumulatorem i niższą mocą oraz z większym akumulatorem i większą mocą. Choć KONA reprezentuje segment stworzony z myślą o jeździe miejskiej, to większa bateria może oferować zasięg wynoszący nawet ponad 500 kilometrów.

IONIQ 5 to auto o niezwykłej stylistyce, które wyróżnia się na drodze. Sztywna konstrukcja i nisko umieszczony środek ciężkości zapewniają znakomite prowadzenie. Samochód ten wypełniony jest nowoczesnymi technologiami i systemami wspierającymi kierowcę. Wisienką na torcie jest wersja z literką "N", która wprowadza do świata elektromobilności zupełnie nowy poziom wrażeń z jazdy. To samochód, który przystosowany jest do wykręcania rekordów okrążeń na torze, a przy okazji świetnie spisuje się także na drodze.

IONIQ 6 to prawdziwy mistrz efektywności. Jego aerodynamika została dopracowana do granic możliwości, aby osiągnąć jak najmniejsze opory powietrza, a w konsekwencji jak największy zasięg. Model ten może się także pochwalić bardzo atrakcyjną sylwetką z opadającą i nisko poprowadzoną linią dachu. To samochód, którym bez strachu wyruszycie w dłuższe trasy. Na jednym ładowaniu może on pokonać nawet ponad 600 kilometrów, a 800-voltowa instalacja elektryczna pozwala błyskawicznie uzupełniać energię w akumulatorze.

Ile wynoszą przykładowe raty?

Poniższe kalkulacje w programie Hyundai Fleet Lease dotyczą okresu finansowania na 2 lata przy wpłacie własnej 15%. Właśnie takiej wpłaty dokonują najczęściej klienci. Raty zawierają pakiet serwisowy i assistance i kalkulowane są na podstawie ceny obniżonej o obowiązujące upusty z uwzględnieniem dodatkowej dopłaty do elektryków Hyundai

KONA Smart 136 KM, 49 kWh, rata netto: 462 zł

KONA Smart 204 KM, 65 kWh, rata netto: 556 zł

IONIQ 5 Dynamiq 170 KM, 65 kWh, rata netto: 1320 zł

IONIQ 5 TECHNIQ 325 KM, AWD, 77 kWh, rata netto: 1742 zł

IONIQ 5 N 650 KM, AWD, 84 kWh, rata netto: 2660 zł

IONIQ 6 225 KM, RWD, 77 kWh, rata netto: 1392 zł

Materiał promocyjny marki Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.