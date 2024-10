Co wyróżnia dobre opony zimowe? Każdy kierowca powinien to wiedzieć. Rozmowa z ekspertami

Świadomość kierowców w zakresie wpływu opon na bezpieczeństwo jest coraz większa, ale część z nich nadal bagatelizuje tę kwestię. Zimy w Polsce bywają o wiele łagodniejsze niż przed laty, a w miastach drogi zwykle pozostają czarne nawet przy opadach śniegu. Policja natomiast nie wystawi mandatu za jazdę na letnich oponach w zimowych miesiącach, a więc odpowiedzialność spoczywa na barkach kierowców. Posłuchaj, co do powiedzenia w kwestii opon zimowych mają eksperci z firmy Continental - Paweł Skrobisz, Kierownik Działu Technicznego oraz Beniamin Szlęzak – Product Manager.

Posłuchaj podcastu

Co wyróżnia opony zimowe?

Zimowe opony to przede wszystkim inny rodzaj mieszanki, który musi zachowywać odpowiednią elastyczność przy znacznie niższych temperaturach względem opon letnich. Kolejny wyróżnik to inny wzór bieżnika, a więc przede wszystkim na oponie zimowej znajdziemy o wiele więc rowków i lameli, niż na oponie letniej. Dzięki temu taka opona jest w stanie uzyskać lepszą przyczepność na śniegu, błocie pośniegowym czy mokrej nawierzchni. Wpływa to nie tylko na stabilność w zakrętach, ale przede wszystkim także na drogę hamowania, a więc na bezpieczeństwo. Więcej szczegółów usłyszycie w podcaście.

Kiedy zmienić opony na zimowe?

Przede wszystkim nie warto czekać ze zmianą do ostatniej chwili. Jeśli pomyślimy o wymianie opon odpowiednio wcześnie, możemy także ominąć kolejki u wulkanizatora. Część osób przyjmuje zasadę, żeby zmieniać opony wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej 7 st. C. W tym przypadku warto śledzić prognozę pogody, ale trzeba pamiętać także, że w tym przypadku lepiej zmienić opony o kilka tygodni za wcześnie, niż o jeden dzień za późno.

