Dla kogo opony całoroczne? Eksperci wyjaśniają

Początkowy sceptycyzm wobec opon całorocznych powoli zanika. Coraz więcej osób przekonuje się do tego rozwiązania, stawiając na praktyczność i wygodę. Brak konieczności wizyt u wulkanizatora co pół roku to nie tylko oszczędność czasu, ale także pieniędzy. Dodatkowo, brak drugiego kompletu opon eliminuje problem ich przechowywania. Mimo to, część kierowców wciąż ma wątpliwości. Jeśli należysz do tej grupy, odpowiedzi na nurtujące pytania znajdziesz w poniższym podcaście, w którym rozmawiamy z ekspertami z firmy Continental – Pawłem Skrobiszem, Kierownikiem Działu Technicznego oraz Beniaminem Szlęzakiem, Product Managerem.

Posłuchaj podcastu

Dla kogo są opony całoroczne?

Opony całoroczne są przede wszystkim dla tych, którzy pokonują niewielkie przebiegi rocznie, głównie w warunkach miejskich. W Polsce coraz rzadziej spotykamy się z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, co sprawia, że inwestowanie w opony sezonowe – letnie i zimowe – nie zawsze jest konieczne. Warto jednak pamiętać, że opony wielosezonowe nie zawsze będą najlepszym wyborem. Dla osób, które często wybierają się w dłuższe trasy, zwłaszcza drogami szybkiego ruchu, zakup opon całorocznych może być nieuzasadniony zarówno pod względem ekonomicznym, jak i bezpieczeństwa.

Na co zwrócić uwagę wybierając opony całoroczne?

Użytkownicy opon całorocznych nie muszą martwić się o umawianie wizyt w serwisie na przełomie sezonów, kiedy kolejki są najdłuższe. Trzeba jednak pamiętać, że opony zużywają się i należy je kontrolować pod kątem wyważenia. Ogumienie może także ulegać uszkodzeniom, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Dlatego regularne wizyty w serwisie są niezbędne, aby sprawdzić stan opon i ich wyważenie lub dokonać rotacji pomiędzy kołami, aby zapewnić równomierne zużywanie bieżnika.

