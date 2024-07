Wybierasz się autem na wakacje? Zadbaj o komfort z listą rzeczy, które warto sprawdzić przed podróżą

Mimo, że w przeciągu ostatnich lat statystyki się poprawiły, to liczby wypadków i ofiar wciąż są zatrważające. W zeszłym roku podczas wakacji miało miejsce 4993 kolizji, w których zginęło 445 osób, a 5867 zostało rannych [1]. Dlatego warto dobrze przygotować się do wakacyjnych podróży i zrobić to odpowiednio wcześniej. Oto kilka kluczowych kwestii, na które warto zwrócić uwagę.

Co na początek? Trasa, plan, nawigacja

Na początek warto dokładnie zaplanować i przeanalizować dostępne trasy z uwzględnieniem różnych czynników, takich jak czas przejazdu, zużycie paliwa, możliwość postojów, a także lokalizacja parkingów, stacji benzynowych i ładowania dla elektryków. Planując wyjazd, pamiętaj o odpowiednich przerwach na odpoczynek, posiłki i korzystanie z toalety. Jeśli przejazd jest długi, rozważ podział na etapy lub zmianę kierowcy, aby uniknąć zmęczenia i utraty koncentracji. Dbałość o szczegóły drogi oraz odpowiednie przerwy mają kluczowe znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa. Niezawodna nawigacja, czy to w formie aplikacji w telefonie, czy osobnego urządzenia GPS, ułatwi podróżowanie, ale warto również mieć przy sobie tradycyjną mapę na wypadek braku zasięgu internetowego. Przy wyjazdach zagranicznych, gdzie nie zawsze można polegać na GPS, szczególnie ważne jest sprawdzenie i zapisanie trasy, włącznie z nazwami miejscowości, przez które będziesz przejeżdżać. Zadbać należy również o naładowanie urządzeń oraz zabranie ze sobą ładowarek, aby uniknąć problemów z brakiem energii.

Zadbaj, bo bez "niego" ani rusz

Tak jak artysta przed występem musi upewnić się, że jego strój, instrumenty i wszystkie akcesoria są w idealnym stanie. Tak twój samochód musi być odpowiednio przygotowany, żeby "wystąpić" na drodze bez żadnych problemów. Aby podróżować przyjemnie i bez stresu warto poświęcić trochę czasu i sprawdzić wszystko dokładnie. Upewnij się, że masz aktualny przegląd i twój pojazd jest w pełni sprawny, sprawdź stan oleju i innych płynów eksploatacyjnych. Nie zapomnij o wycieraczkach, oponach, światłach i klimatyzacji. Dbając o regularne przeglądy unikniesz potencjalnych awarii. Ponieważ spędzisz w nim dużo czasu, koniecznie uporządkuj bałagan w aucie oraz umyj je dla komfortu i bezpieczeństwa podróżujących.

Pakowanie ma znaczenie

Czasami rzeczy do zabrania jest tyle, że pakowanie przypomina układanie puzzli. Pamiętaj, że przeładowanie samochodu to nie jest dobry pomysł, więc zrezygnuj ze zbędnych rzeczy. Ułóż bagaże tak, aby nie tylko wszystko się zmieściło, ale również było odpowiednio zabezpieczone. Przesuwanie się luźnych rzeczy po aucie, na przykład podczas gwałtownego hamowania, może być bardzo niebezpieczne. Jeśli nadmiernie pobciążyłeś pojazd, rozważ zainstalowanie bagażnika dachowego.

Dbałość o to, aby wszystko się zmieściło i było dobrze zabezpieczone jest kluczowa. Podobnie należy przygotować auto do podróży z dzieckiem i zwierzęciem. Fotelik dla malucha jest niezbędny, a dodatkowe akcesoria zapewnią mu jeszcze większy komfort. Zastanów się nad dodatkowym podnóżkiem i antypotową wkładką, które mogą zwiększyć ich wygodę podczas jazdy. Nie zapomnij także o zapewnieniu mu rozrywki i "czasoumilaczach", oraz ewentualnych leków na chorobę lokomocyjną.

Pomyśl również o bezpieczeństwie swojego pupila w czasie podróży. Wyposaż swoje auto w specjalne pasy czy transportery dla zwierząt, aby zapewnić im lepszy komfort i spokój. Pamiętaj o zapasie wody oraz środkach uspokajających, które pomogą zminimalizować stres podczas trasy.

Ogranicz ilość bagażu i zapewnij przestrzeń dla wszystkich pasażerów, aby wyjazd przebiegał sprawnie i bezpiecznie.

Fot. Shutterstock

Niezbędne ubezpieczenia

W przypadku jakichkolwiek niespodziewanych sytuacji podczas podróży, ważne jest, aby mieć ubezpieczenie samochodu, dlatego upewnij się, że masz aktualne OC. Dzięki temu będziesz miał pewność, że w razie potrzeby otrzymasz odpowiednie wsparcie i ochronę. Jeśli kończy ci się termin jego ważności jako klient Banku Pekao S.A. możesz skorzystać z ubezpieczenia komunikacyjnego PZU SA lub Link4, które są dostępne w oddziale, na infolinii, w bankowości elektronicznej Pekao24 lub w aplikacji PeoPay.

Jeśli kupisz ubezpieczenie do 15 sierpnia br. w ramach wakacyjnych promocji "W drogę z nagrodą od LINK4" lub "W drogę z nagrodą za PZU Auto" możesz otrzymać specjalny elektroniczny voucher "Multikarta Prezent Idealny" na zakupy o wartości 50 zł za OC lub 100 zł za pakiet OC/AC. Wystarczy, że spełnisz warunki opisane w regulaminie promocji: zawrzesz umowę dotyczącą pojazdu, podasz numer telefonu komórkowego, na który może zostać przekazana nagroda, w dniu zawarcia tej umowy zapłacisz należną składkę w całości lub jej pierwszą ratę oraz jednocześnie nie jesteś stroną umowy ubezpieczenia na ten sam pojazd w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Promocje obowiązują do wyczerpania puli nagród, nie dłużej niż do 15.08.2024 r. Regulaminy promocji, informacje na temat promocji i ich warunków są dostępne na pekao.com.pl i w oddziałach banku.

W przypadku oferty PZU Auto, oprócz OC, możesz skorzystać także z AC w wariancie serwisowym lub partnerskim, ubezpieczenia NNW, assistance Komfort OC (Pomoc w Drodze) wraz z usługą Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), Asystenta Zdrowotnego czy ubezpieczenia szyb. Jeśli zdecydujesz się na ofertę Link4, zyskasz w pakiecie z OC Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Możesz wykupić także OC, dostępne w trzech wariantach: ASO, Warsztat, Kosztorys. Masz także możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o: NNW, Wracaj do Zdrowia, Ubezpieczenie Szyby 24, Auto Assistance w trzech opcjach: Auto Assistance, Auto Assistance Plus i Auto Assistance Komfort.

"Bezpieczna podróż"

Jeśli chcesz się cieszyć spokojnymi wakacjami to możesz wykupić ubezpieczenie turystyczne. Jeśli jesteś klientem Banku Pekao S.A. możesz skorzystać za jego pośrednictwem z ubezpieczenia PZU S.A. "Bezpieczna podróż" i ubezpieczyć siebie, a także osoby, które wieziesz na wycieczkę. Dzięki temu nie poniesiesz kosztów leczenia czy koniecznej hospitalizacji, ponieważ pokryje je ubezpieczyciel. Do wyboru jest kilka wariantów, więc istnieje możliwość dopasowania zakresu i sum ubezpieczenia do własnych potrzeb. "Bezpieczna podróż" to m.in. ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, NNW, OC w życiu prywatnym, a także możliwość rozszerzenia ochrony o choroby przewlekłe lub ryzyka związane z uprawianiem sportów. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od kilku kryteriów, takich jak: region podróży, czas trwania podróży, wybrany wariant, opcje dodatkowe. Informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, które mogą być przyczyną odmowy wypłaty świadczenia albo wpływać na jego wysokość znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Oferta dostępna jest w bankowości elektronicznej Pekao24 oraz w aplikacji PeoPay.

Teraz, do 30 września br. możesz skorzystać w Banku Pekao S.A. z 15% zniżki (zniżka nie łączy się z innymi promocjami) na zakup ubezpieczenia turystycznego PZU SA w ramach wakacyjnej promocji LATO2024 z ubezpieczeniem "BEZPIECZNA PODRÓŻ". Regulamin promocji, informacje na temat promocji i jej warunków są dostępne na pekao.com.pl i w oddziałach banku.

Po więcej informacji na temat oferty ubezpieczeń w Banku Pekao S.A. zapraszamy na stronę: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/ubezpieczenia.html

A na koniec wyśpij się

Urlop to czas na relaks i odprężenie, więc dlaczego nie zacząć go od solidnej dawki snu. Wydajność kierowcy zależy w dużej mierze od tego, jak jest wypoczęty przed podróżą, dlatego zamiast zostawiać wszystko na ostatnią chwilę, poświęć trochę czasu na przygotowanie siebie przed wyjazdem. Zaplanuj swoją podróż mądrze i przemyślanie. Ważne jest przestrzeganie jednej z podstawowych zasad - odpocznij przed wyjazdem. To prosta zasada, ale wielu kierowców niestety ją ignoruje. Zamiast pakować się do późna w nocy przed raną podróżą, lepiej zadbaj o dobry sen, który wpłynie pozytywnie na twoją jazdę i zwiększy koncentrację na drodze. Pamiętaj, że bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego są zawsze priorytetem podczas wyprawy.

