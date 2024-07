Atrakcyjne warunki finansowania. Przyglądamy się ofercie Renault Scenic E-Tech 100% electric

Samochody, które nagradzane są tytułem Car of The Year zawsze wzbudzają duże zainteresowanie klientów. Nie inaczej jest w przypadku w 100% elektrycznego Renault Scenic E-Tech. Imponujący zasięg, kompaktowe wymiary zestawione z przestronnym komfortowym wnętrzem i szeroka gama systemów wspomagających czynią go świetną propozycją dla wszystkich, którzy szukają wszechstronnego auta rodzinnego - do codziennego przemieszczania się i wyjazdów w dłuższe trasy. Francuska marka idzie z duchem czasu w zakresie szerszym niż technologia, innowacje i design. Również propozycje finansowania elastycznie odpowiadają na potrzeby klientów. Przyjrzyjmy się im bliżej!

Fot. Materiały promocyjne/QUAD Productions