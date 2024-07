Zasięg, który imponuje: 625 km na jednym ładowaniu. Sprawdź czym jeszcze zaskakuje Renault Scenic E-Tech

625 km zasięgu, który daje wolność i niezależność

Zasięg to jeden z kluczowych elementów, które brane są pod uwagę przy wyborze modelu auta elektrycznego. Czasy, kiedy satysfakcjonował nas zasięg pozwalający głównie na dojazd z pracy do domu i z powrotem, odeszły w zapomnienie.

Od elektryka wymaga się, żeby zapewniał swobodę nieustępującą korzystaniu z pojazdu wyposażonego w napęd spalinowy. W Renault Scenic E-Tech duża bateria trakcyjna Long Range o pojemności 87 kWh i elektryczny zaawansowany technologicznie silnik o mocy 220 KM zapewniają zasięg do 625 km. Pozwala to na wygodne podróżowanie na dłuższych dystansach, na przykład podczas wakacyjnych wyjazdów. Nawet do 370 km na autostradzie bez ładowania! Co więcej, elektryczny Scenic może być ładowany w każdym miejscu – prądem zmiennym do 22 kW, prądem stałym do 150 kW, z sieci domowej albo na publicznej stacji szybkiego ładowania. Auto może się pochwalić szybkim uzupełnieniem energii podczas ładowania prądem stałym i korzystną krzywa mocy ładowania.

RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC (HCB) Fot: Materiały promocyjne/QUAD Productions

Dużo więcej niż solidny zasięg – jazda pełna przyjemności

Scenic E-Tech zbudowany został na modułowej platformie CMF-EV, która zapewnia nisko położony środek ciężkości i pożądany rozkład masy między osiami. Dynamiczna responsywna jazda daje dużą satysfakcję zarówno w mieście, jak i podczas dłuższych tras. Na świetną przyczepność i zwinność pracuje precyzyjny układ kierowniczy, sztywne nadwozie i maksymalnie wysunięte koła.

Auto daje duże poczucie kontroli, nawet w wymagających sytuacjach. Elektryczny Scenic bardzo dobrze prowadzi się na zakrętach, a praca układu jezdnego została skutecznie wyciszona. W efekcie jazda jest cicha, płynna i w pełni komfortowa – dla kierowcy i pasażerów. Zaawansowany komfort akustyczny i tłumienie wibracji możliwe są dzięki innowacyjnemu opatentowanemu przez francuską markę rozwiązaniu Cocoon Effect, w ramach którego akumulator bardzo starannie odizolowany jest od wnętrza pojazdu.

Ikona stworzona z myślą o zaawansowanym komforcie

Renault Scenic E-Tech to zrównoważony w 100% elektryczny samochód rodzinny, w którym w każdym aspekcie widoczne jest ukierunkowanie na wygodę użytkowania i funkcjonalność. Przestronne wnętrze zapewnia dużo miejsca na nogi i nad głową nawet dla pasażerów w drugim rzędzie. Dzięki panoramicznemu dachowi Solarbay kabina sprawia wrażenie jeszcze bardziej przestrzennej, a możliwość regulowania poziomu przezroczystości pozwala na dopasowanie parametrów do indywidualnych preferencji.

Renault to jedyna marka, która wykorzystuje tego typu inteligentny szklany dach. To nie wszystko! Scenic E-Tech to również wielofunkcyjny tylny podłokietnik Ingenius z uchwytami na smartfony oraz dwoma portami USB-C i zróżnicowane funkcjonalne schowki o łącznej pojemności 38 litrów. Pojemny bagażnik oferuje 585 litrów przestrzeni bagażowej, którą po złożeniu tylnych siedzeń można powiększyć aż do 1670 litrów.

RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC (HCB) Fot. Materiały promocyjne/QUAD Productions

Zawsze na czasie dzięki nowoczesnym multimediom i łączności

Elektryczny Scenic korzysta z innowacyjnego systemu openR link ze wbudowanymi usługami Google, który OTOMOTO uznało za najlepszy system multimedialny 2024 roku. Centrum dowodzenia stanowią dwa ekrany openR o łącznej powierzchni 774 cm2. Renault wprowadziło zupełnie nowe standardy wsparcia online w prowadzeniu auta.

System automatycznie się aktualizuje i umożliwia sterowanie głosowe, a jego unikalne dźwięki stworzono we współpracy z Jeanem-Michelem Jarre'em. To nie jedyna gratka dla miłośników dobrych brzmień, którą kryje w sobie Scenic E-Tech. Koneserów jakościowych dźwięków ucieszy też system audio kultowej marki Harman-Kardon z dziewięcioma głośnikami. Dzięki aplikacji My Renault może zdalnie kontrolować różne parametry, w tym zasięg i przygotowanie termiczne kabiny do jazdy.

Renault Scenic E-Tech

100% electric

już od 1438 zł netto/mies.

oferta dla firm w finansowaniu Renault

