Nowości na rynku kamer samochodowych. Cztery gorące premiery od Xblitz

Nasze drogi są coraz bezpieczniejsze, ale kolizje są ich nieodłącznym elementem. Obraz zarejestrowany przez kamerę samochodową będzie dla nas zabezpieczeniem i pomoże w wyjaśnieniu, kto w danej sytuacji zawinił, a kto jest poszkodowanym.

Niektóre kamery zarejestrują także stłuczkę na parkingu nawet podczas nieobecności kierowcy w aucie. Taki materiał może okazać się niezwykle cenny. W wielu sytuacjach pozwoli nam ono zaoszczędzić wiele czasu, nerwów, a także pieniędzy. Pytanie więc nie brzmi "czy warto mieć wideorejestrator w samochodzie?" tylko "jaki wideorejestartor warto mieć w samochodzie?". Jeśli szukacie odpowiedzi to przyjrzyjcie się czterem ciekawym nowościom od firmy Xblitz.

Kilka słów o marce Xblitz

Xblitz to polski producent, który zdobył uznanie przede wszystkim kierowców. Swoją pozycję na rynku buduje od 2013 roku, a w jego portfolio znajdziemy nie tylko wideorejestratory, ale także alkomaty, radia samochodowe, uchwyty na telefon oraz wiele innych sprzętów, które sprawdzą się nie tylko w samochodzie, ale także w domu. Xblitz ma na swoim koncie liczne prestiżowe nagrody, m.in. trzy złote Laury Konsumenta. Z nowoczesnych kamer samochodowych i alkomatów polskiego producenta korzysta już prawie 1,5 miliona użytkowników. Tak duże zainteresowanie wynika z dobrej jakości oferowanych produktów, atrakcyjnych cen oraz szerokiego asortymentu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Do portfolio wideorejestratorów samochodowych dołączyły cztery gorące nowości, które kuszą świetnymi parametrami i przydatnymi funkcjami, a to wszystko w bardzo dobrych cenach.

XBLITZ X4 WIFI

To najtańsza z nowości, ale oferująca bardzo dużo. Kamera XBlitz X4 WIFI charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami i podłużną obudową. Jest smukła i ładnie wykończona, dzięki czemu dobrze wpisuje się we wnętrze pojazdu. Jeśli dbacie o estetykę waszego auta, to ta kamera spełni wasze oczekiwania. A co z kwestiami technicznymi? Matryca rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości 2,5K (1440p), co przekłada się na dobrą szczegółowość nagrania oraz umożliwia wyraźne zarejestrowanie np. tablic rejestracyjnych. To szczególnie istotne podczas dynamicznych sytuacji na drodze, w których auta prouszają się ze znacznymi prędkościami. To jednak nie koniec zalet. Dzięki technologii WDR kamera jest w stanie uchwycić jednocześnie detale znajdujące się w cieniu oraz w ostrym świetle. To jeszcze bardziej zwiększa szansę na uchwycenie detali na nagraniu.

Jej mocną stroną jest także szeroki kąt widzenia, który wynosi aż 150 stopni, co pozwala uchwycić dość newralgiczne miejsca wokół pojazdu. Innymi słowy, kamera ma szereg parametrów, które przekładają się na szeroki i szczegółowy obraz sytuacji wokół pojazdu. Urządzenie jest kompatybilne z zasilaczem Xblitz R6 Power, dzięki czemu może stać się naszym stróżem na parkingu i nieustannie rejestrować obraz podczas naszej nieobecności w aucie. Znajdujący się w kamerze czujnik przeciążeń wykryje kolizję i zabezpieczy nagranie przed nadpisaniem. Jeśli sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia, taki dowód będzie dla nas bezcenny. Jak sugeruje nazwa, urządzenie jest wyposażone także w moduł Wi-Fi, co pozwala na połączenie kamery z naszym smartfonem w celu np. przesłania plików. Dzięki temu zrobimy to szybko i wygodnie, bez potrzeby zabierania kamery do domu lub wyciągania karty pamięci.

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 2,5K (1440p) i zapis 30 kl/s

- Wyświetlacz IPS o przekątnej 1,5 cala

- Kąt widzenia 150 stopni

- Moduł Wi-Fi

- Aplikacja dostępna na systemy Android oraz iOS

- Możliwość pracy w trybie parkingowym (wymagany zestaw stałego zasilania)

- Cena: 319 zł

XBLITZ NIGHT 2

Druga nowość to model Night 2, który dedykowany jest dla kierowców, którzy często podróżują po zmroku. Jego atutem jest tryb nocny, który pozwala na uzyskanie nagrania wysokiej jakości przy słabym świetle. Kamera automatycznie przechodzi wtedy na rejestrację obrazu monochromatycznego, dzięki czemu nawet przy ograniczonym oświetlenie zarejestrujemy szczegółowy obraz. Jeśli więc dobra jakość nagrań w nocy jest dla was priorytetem, model Night 2 będzie dobrym wyborem. Urządzenie wyposażone jest także w detektor ruchu, dzięki czemu może wykryć podejrzaną aktywność wokół samochodu i zabezpieczyć nas nagraniem na przykład w przypadku aktu wandalizmu.

To ciekawa funkcja, która sprawia, że zyskujemy zabezpieczenie w jeszcze większej liczbie sytuacji, które mogą spotkać nas i nasze auto. Kamera Xblitz Night 2 rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości 2,5K (1440p), a obiektyw zapewnia kąt widzenia 140 stopni. Tutaj także znajdziemy czujnik przeciążeń oraz moduł Wi-Fi, ale wyróżnikiem jest superkondensator, który zapewnia długą żywotność i zasilanie kamery nawet w skrajnych temperaturach. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz o przekątnej 2 cali, a jego konstrukcja umożliwia zamontowanie na pionowej szybie, dlatego z powodzeniem sprawdzi się także w przypadku aut ciężarowych. Warto także dodać, że za pośrednictwem aplikacji możemy wygodnie zmieniać poszczególne ustawienia urządzenia.

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 2,5K (1440p) i zapis 30 kl/s

- Wyświetlacz LCD o przekątnej 2 cali

- Kąt widzenia 140 stopni

- Tryb nocny

- Moduł Wi-Fi

- Aplikacja dostępna na systemy Android oraz iOS

- Możliwość pracy w trybie parkingowym (wymagany zestaw stałego zasilania)

- Superkondensator

- Cena: 349 zł

XBLITZ S9 DUO

To zestaw dwóch kamer – przedniej i tylnej. Takie połączenie zapewnia pełniejszy obraz sytuacji na drodze i tego co dzieje się wokół pojazdu, a więc daje nam jeszcze obszerniejsze zabezpieczenie. Nierzadko bywa, że do zrozumienia pełnego kontekstu sytuacji, potrzebny jest także obraz zza pojazdu. Podwójne nagranie może pomóc na przykład służbom mundurowym ustalić, kto był sprawcą zdarzenia. Tutaj przednia kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 2K (2304x1296p) a jej dużą zaletą jest bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący aż 170 stopni. Łatwo dostrzeżecie jej solidne wykonanie – aluminiowe elementy obudowy zwiększają odporność na uszkodzenia mechaniczne. 3-calowy wyświetlacz umożliwia łatwy podgląd nagrań oraz wygodną konfigurację urządzenia.

Nie zabrakło tutaj także czujnika przeciążenia, detektora ruchu ani Wi-Fi. Dużą zaletą tej kamery jest wbudowana bateria (o pojemności 200 mAh), która pozwala przez jakiś czas rejestrować obraz na parkingu. Tylna kamera rejestruje obraz w rozdzielczości HD (720p), a jej kąt widzenia to 120 stopni. Przydatną funkcją jest wyświetlanie obrazu z tylnej kamery z liniami pomocniczymi na wyświetlaczu przedniego wideorejestratora po wrzuceniu wstecznego biegu. Taki podgląd może nas często nie tylko uchronić przed drobnymi kolizjami, ale także wspomóc podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem.

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: przód 2K (2304x1296p)i zapis 30 kl/s; tył HD (1280x720p) i zapis 30 kl/s

- Wyświetlacz IPS o przekątnej 3 cali

- Kąt widzenia: 170 stopni z przodu i 120 stopni z tyłu

- Moduł Wi-Fi

- Wbudowana bateria

- Aplikacja dostępna na systemy Android oraz iOS

- Możliwość pracy w trybie parkingowym na baterii

- Cena: 429 zł

XBLITZ V4 PROFESSIONAL

To także zestaw dwóch kamerach, ale oferujący jeszcze lepsze parametry, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Do gustu przypadnie wam także minimalistyczny i nowoczesny design urządzenia. Ergonomiczny i kompaktowy kształt robią dobre wrażenie już od samego początku, a urządzenie zamontowane w aucie wygląda bardzo estetycznie. Ważną cechą jest wygodny uchwyt w postaci "kieszonki", która pozwala na szybkie i wygodne zamontowanie lub wymontowanie kamery. Przedni wideorejestrator oferuje rozdzielczość 2,5K oraz znakomity kąt widzenia wynoszący 170 stopni. Jasny ekran LCD umożliwia przeglądanie zapisanych materiałów i konfigurowanie kamery, ale może pojawić się na nim także wygaszacz z zegarem. Tylna kamera rejestruje obraz w rozdzielczości FullHD (1080p), a jej kąt widzenia to 120 stopni.

W tym modelu także znajdziemy moduł Wi-Fi pozwalający na połączenie urządzenia ze smartfonem. Wbudowany superkondensator zapewnia zasilanie nawet w skrajnych temperaturach oraz długą żywotność. Kamera wyposażona jest także w detektor ruchu i czujnik przeciążenia. Jest to więc zestaw, który łączy w sobie niemal wszystkie zalety poprzednich urządzeń, a przy tym oferuje wzorowe parametry obrazu. Zakup tego modelu do waszego auta to dobra inwestycja na wiele lat, która zapewnia wam bezcenny spokój oraz zabezpieczenie na wypadek nieprzyjemnych sytuacji drogowych.

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: przód 2,5K (1440p) i zapis 30 kl/s; tył FullHD (1080p) i zapis 30 kl/s

- Wyświetlacz LCD o przekątnej 1,5 cala

- Kąt widzenia: 170 stopni z przodu i 120 stopni z tyłu

- Moduł Wi-Fi

- Wbudowany superkondensator

- Aplikacja dostępna na systemy Android oraz iOS

- Możliwość pracy w trybie parkingowym (wymagany zestaw stałego zasilania)

- Cena: 479 zł

Którą kamerę wybrać?

Każda z czterech powyższych propozycji ma nieco inną specyfikację. Wybór zestawu dwóch rejestratorów jazdy daje nam większe bezpieczeństwo oraz prawdopodobieństwo tego, że zarejestrowaliśmy kluczowy moment na nagraniu, ale wiąże się także z wyższą ceną. Może się jednak okazać, że nieco większy koszt zakupu zostanie za jakiś czas zrekompensowany, bo nagranie pozwoli nam ustalić sprawcę zdarzenia lub potwierdzić naszą niewinność w kwestii popełnienia wykroczenia drogowego. Niewielka różnica w cenie również stanowi solidny argument za tym, aby wybrać zestaw dwóch urządzeń. Warto jednak dodać, że każdy z powyższych modeli jest dobrą propozycją i spisze się w waszym samochodzie.

