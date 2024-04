W tym miejscu kupisz używany samochód bez ryzyka. Każdy z nich ma bardzo ważny certyfikat

Kto kupował samochód na rynku wtórnym, ten wie, że nie jest to łatwe zadanie. Sprzedający bardzo często ukrywają niewygodne fakty na temat aut, a opisy w ogłoszeniach nierzadko mijają się z prawdą. W rezultacie poszukiwania wymarzonego auta mogą zająć nawet kilka miesięcy. Jest jednak miejsce, w którym znajdziecie tylko samochody z potwierdzoną historią, autentycznym przebiegiem i dokładnie zweryfikowanym stanem, a ich zakup odbywa się prawie tak samo, jak zakup nowego auta w salonie. Mowa o Volkswagen Financial Services STORE.

Czym jest Volkswagen Financial Services STORE?

To jedyny na świecie salon sprzedaży samochodów używanych pod marką własną Volkswagen Financial Service. Mieści się w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej 36. Na miejscu znajdziecie nie tylko mnóstwo egzemplarzy wartych uwagi, ale przede wszystkim wyspecjalizowaną grupę doradców, którzy pomogą wam w znalezieniu auta spełniającego wasze wymagania oraz w dobrze odpowiedniego finansowania czy ubezpieczenia. Profesjonalna obsługa, dbałość o klienta oraz samochody godne zaufania sprawiają, że proces zakupu może się odbywać podobnie jak w przypadku nowego auta z salonu.

Jakie samochody znajdziemy w VW FS STORE?

W Volkswagen Financial Services STORE znajdziemy przede wszystkim kilkuletnie auta poleasingowe marek z grupy Volkswagen (Škoda, Audi, SEAT, CUPRA, Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody Dostawcze). Klienci mogą mieć pewność, że na miejscu zastaną auta, które są rzetelnie sprawdzone pod kątem technicznym, posiadają pewną historię oraz potwierdzone wyposażenie. Co więcej, każdy samochód posiada cyfrowy certyfikat.

Czym jest cyfrowy certyfikat w VW FS STORE?

To autorski dokument tworzony przez specjalistów z Volkswagen Financial Services STORE. Pozwala on w prosty i przejrzysty sposób poznać stan i historię danego pojazdu dostępnego w salonie. To przede wszystkim duże ułatwienie dla klienta, ponieważ daje mu znacznie szerszy obraz kondycji danego egzemplarza. Dokument obejmuje pięć kategorii: nadwozie, koła, wnętrze, wyposażenie i kontrola mechaniczna. Oprócz podstawowych informacji, takich jak przebieg czy data pierwszej rejestracji, w certyfikacie ujęto także wiele specjalistycznych danych:

wysokość bieżnika każdej z opon oraz stan felg, mapa uszkodzeń – obrazująca stan poszczególnych części, przedstawiona w czytelnej formie z kolorystyczną skalą. Dowiemy się z niej nawet o najmniejszych odpryskach na lakierze, całościowe i szczegółowe zdjęcia pozwalające dostrzec, które części są w stanie nienaruszonym, a które były w przeszłości naprawiane lub posiadają np. widoczne rysy, skrócony wykaz historii serwisowej pojazdu oraz uwagi rzeczoznawcy, który wziął pod uwagę również takie aspekty jak: osiągi silnika, pracę hamulców, układu wydechowego i systemów bezpieczeństwa, działanie wspomagania układu kierowniczego, stabilność biegu jałowego, pracę zawieszenia, temperaturę oraz skuteczność działania wspomagania.

Wzorowe podejście do klienta

Polityka Volkswagen Financial Services STORE to przede wszystkim budowanie jakościowych relacji z klientami, co przynosi korzyści dla obu stron. To salon, w którym klient jest na pierwszym miejscu i zawsze może liczyć na profesjonalną i staranną obsługę oraz pomoc w zakupie. Potwierdzają to sami klienci, którzy wzięli udział w badaniu satysfakcji przeprowadzonym pod koniec 2023 roku w salonie. Sprawdzono m.in. wskaźnik poleceń NPS (Net Promoter Score). Wynika z niego, że ponad połowa (62 proc.) klientów jest skłonna do polecenia salonu po wizycie. Dodatkowo znaczna część (77 proc.) twierdzi, że najmocniejszą stroną VW FS STORE jest praca doradców, co potwierdza, że usługi oferowane są na najwyższym poziomie.

Jesteśmy dumni, że w pytaniach oceniających pracę doradców VW FS STORE aż 77 proc. klientów stwierdziło, że to oni są zdecydowanie najmocniejszą stroną naszego salonu. Osoby, które nas odwiedziły, oceniły bardzo wysoko ich kompetencje, chęć pomocy i zaangażowanie. Pokazuje to, że idziemy w dobrym kierunku – komentuje Jakub Rosłon, menedżer salonu Volkswagen Financial Services STORE.

Tu znajdziesz samochód dla swojej firmy

Volkswagen Financial Services to nr 1 w finansowaniu samochodów osobowych w Polsce, którego szerokie możliwości sfinansowania zakupu w VW FS STORE przyciągają wielu przedsiębiorców szukających sprawdzonego samochodu dla swojej działalności. To właśnie oni stanowią największy odsetek klientów (74 proc. wszystkich transakcji w 2023 roku). Co ciekawe, w zeszłym roku znacznie wzrósł odsetek aut kupionych przez pracowników firmy Volkswagen Financial Services. Dane pokazały, że było to aż 7 proc. wszystkich transakcji (wzrost z 1 proc. w 2022 r.).

O atrakcyjności oferty finansowania niech świadczy fakt, że w 2023 r. aż 85 proc. z zakupionych w VW FS STORE aut klienci postanowili sfinansować w kredycie lub leasingu od Volkswagen Financial Services. Klienci bardzo chętnie korzystali także z oferty ubezpieczenia komunikacyjnego. Zrobiło to aż 90 proc. kupujących. Z pakietów serwisowych skorzystało natomiast 39 proc. klientów.

Leasing wygodny jak abonament

Przedsiębiorcy mogą teraz liczyć na bardzo atrakcyjną formę finansowania, jaką jest Leasing JAK ABONAMENT. Polega on na tym, że spłacamy jedynie prognozowaną miesięczną utratę wartości samochodu, a nie całą jego cenę. Dzięki temu otrzymujemy bardzo niskie, "abonamentowe" raty. Teraz w racie znajdują się także: ubezpieczenie kosztów napraw w pierwszym roku, ubezpieczenie komunikacyjne na pierwszy rok za 1 zł oraz pakiet serwisowy za 1 zł. Po zakończeniu umowy, auto może zostać zwrócone lub wykupione – decyzja należy do ciebie.

Volkswagen Financial Services STORE to bezpieczny zakup

Korzystając z VW FS STORE mamy pewność co do kondycji oraz historii kupowanego pojazdu, a na miejscu znajdziemy wiele egzemplarzy godnych uwagi. To także salon, w którym możemy liczyć na doskonałą obsługę. Klienci doceniają wyjątkowo profesjonalne podejście, czemu wyraz daje 5-gwiazdkowa opinia VW FS STORE w Google. Elastyczne formy finansowania w salonie dostępne są zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. To właśnie synergia powyższych składowych czyni VW FS STORE doskonałym miejscem na bezpieczny zakup używanego samochodu.

