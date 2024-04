Dlaczego opony deszczowe są kluczowe dla bezpiecznej jazdy latem?

Marka Uniroyal będąca częścią grupy Conitinental od lat udoskonala parametry opon, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo podczas jazdy w deszczu. Doskonałym przykładem jest model RainSport 3, który zyskał zaufanie najbardziej wymagających kierowców.

REKLAMA

Dlaczego? O tym opowiedzą Paweł Skrobisz, Kierownik Działu Technicznego oraz Beniamin Szlęzak – Product Manager w podcaście:

Posłuchaj podcastu

Aby zachęcić do odsłuchania materiału, uchylimy nieco rąbka tajemnicy. Oto co mówią nasi goście: "Nasi inżynierowie projektując tę opon wykorzystali bionikę, czyli podejrzeli, jak w naturze wygląda skóra rekina, jak ona wpływa na odprowadzanie wody i przełożyli bezpośrednio tę technologię do naszych opon."

Łuski rekina mają odmienną strukturę w zależności od części ciała. W ten sposób zapewniają zrównoważony przepływ wody. To stało się inspiracją dla inżynierów pracujących nad konstrukcją bieżnika opony Uniroyal. Dzięki temu powstała idealna opona do jazdy w deszczu. Użytkownicy modelu Uniroyal RainSport 5 zdecydowanie doceniają mocne strony innowacyjnych opon. Wśród największych zalet wymieniają przede wszystkim pewność prowadzenia i hamowania samochodu na mokrym podłożu, komfort, żywotność oraz niski poziom generowanego hałasu. Z pewnością docenisz te atuty podczas codziennego użytkowania.

Materiał promocyjny marki Uniroyal.