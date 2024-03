Opony do zadań specjalnych, które sprawdzą się nie tylko w SUV-ach

Popyt na SUV-y konsekwentnie rośnie, nic więc dziwnego, że ten rodzaj nadwozia znajdziemy w ofercie niemal każdej marki samochodowej - od budżetowych po luksusowe. Nawet producenci, którzy niegdyś sprzedawali tylko stricte sportowe modele, dziś w swojej ofercie mają auta z wyższym prześwitem. Już w 2022 roku udział SUV-ów na europejskim rynku nowych samochodów sięgał niemal 50 procent. Możliwe, że te dane was nie zaskakują, bo należycie do osób, które pragną w swoim garażu mieć właśnie ten typ auta z wielozadaniowym nadwoziem.

REKLAMA

Gdy SUV pojawia się w Twoim życiu, pojawia się też pytanie, w jakie opony go "ubrać", by cieszyć się w pełni mocą tego samochodu.

Czy do SUV-a potrzebujesz specjalnych opon?

Niektórzy producenci oferują opony dedykowane do SUV-ów, ale na rynku znajdziemy wiele modeli, które mimo braku frazy "SUV" w nazwie, będą świetnie sprawdzały się w tego rodzaju autach. Co powinniśmy wiedzieć szukając odpowiednich opon? Przede wszystkim SUV-y charakteryzują się większą masą i wyżej położonym środkiem ciężkości. Dlatego podstawowym parametrem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest nośność. To od niego powinniśmy rozpocząć poszukiwanie opon, oczywiście, tuż po wyborze odpowiedniego rozmiaru.

Informację o wymaganym indeksie nośności opon znajdziecie w instrukcji pojazdu bądź na naklejce w drzwiach z informacją o pożądanym ciśnieniu opon. W przypadku najpopularniejszych SUV-ów najczęściej wynosi on od 100 do 106.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 - do SUV-a i sportowego auta

Choć nie mają w nazwie frazy "SUV", to świetnie sprawdzą się również w autach z takim nadwoziem, szczególnie jeśli wasz SUV jest usportowiony i skrywa nieco więcej koni mechanicznych pod maską. W przypadku opony Eagle F1 Asymmetric 6 bez problemu można znaleźć rozmiary pasujące na większe felgi rzędu 19-21 cali, które często spotkamy właśnie w sportowych SUV-ach. Oprócz dopasowania względem rozmiaru czy indeksu nośności opona ta ma jeszcze kilka istotnych zalet w postaci zaawansowanych technologii, które wpływają na lepsze prowadzenie.

Dry Contact Plus – technologia ta umożliwia dopasowanie powierzchni styku opony do stylu jazdy i nawierzchni, zapewniając doskonałe osiągi w każdej sytuacji podczas jazdy.

– technologia ta umożliwia dopasowanie powierzchni styku opony do stylu jazdy i nawierzchni, zapewniając doskonałe osiągi w każdej sytuacji podczas jazdy. Wet Braking Pro – innowacyjna mieszanka żywic zwiększa mikrokontakt z podłożem, skracając drogę hamowania na mokrej nawierzchni.

– innowacyjna mieszanka żywic zwiększa mikrokontakt z podłożem, skracając drogę hamowania na mokrej nawierzchni. Sound Comfort – technologia ta zmniejsza drgania powietrza wewnątrz opony, zapewniając o 50 procent mniej hałasu w kabinie.

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, jakie technologie stoją za oponami z segmentu premium i jak przekładają się na prowadzenie, to piszemy o nich tutaj.

Oznaczenie XL na oponie – o co chodzi?

Szukając opon Eagle F1 Asymmetric 6 w rozmiarach odpowiednich dla SUV-ów spotkacie się z oznaczeniem XL obok indeksów nośności i prędkości.

Pochodzi ono od wyrażenia "Extra Load" i informuje o tym, że opony są dodatkowo wzmocnione. Przekłada się to na większą sztywność, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz wyższą odporność na zużycie.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Materiał Promocyjny Goodyear

Solidna opona do SUV-a w przystępnej cenie

Jeśli szukacie opony do SUV-a z półki innej niż premium, warto zwrócić uwagę na markę Dunlop, która w portfolio Goodyear jest pozycjonowana w tzw. europejskim segmencie środka i od lat cieszy się uznaniem czołowych producentów aut. W bogatej ofercie tej marki znajdziemy np. model letni Dunlop Sport Maxx RT 2, który wyróżnia się dobrą przyczepnością, szczególnie podczas pokonywania zakrętów na mokrej i suchej nawierzchni oraz precyzją kierowania.

Dużym atutem tej opony jest też krótsza droga hamowania przy dużych prędkościach, co w przypadku masywnych SUV-ów nabiera jeszcze większego znaczenia.

Osoby z nieco mniejszym budżetem powinny zwrócić uwagę na nowość w portfolio Goodyear – letnią oponę Dębica Presto. Goodyear jest strategicznym inwestorem w Firmie Oponiarskiej Dębica od 1995 roku, dostarczając całe swoje zaplecze technologiczne, innowacje i know-how i produkując opony pod różnymi markami (Goodyear, Dunlop, Dębica, Fulda, Sava) dla różnych segmentów rynku, by zaspokajać różne potrzeby konsumentów przy zachowaniu rygorów jakości.

Nowa Dębica Presto Materiał Promocyjny Goodyear

Opona Dębica Presto dostępna jest w idealnych dla SUV-a rozmiarach od 16 do 19 cali, a asortyment rozmiarów poszerzy się jeszcze w najbliższych miesiącach. Mocną stroną tego modelu są dobre osiągi na mokrej nawierzchni. To zasługa licznych nacięć w bieżniku, które szybko odprowadzają wodę. Asymetryczny bieżnik poprawia przyczepność na suchej drodze, a mieszanka bieżnika jest zoptymalizowana pod kątem niskich oporów toczenia, zapewnia więc wysoką efektywność paliwową.

Jeśli dbacie o jak najniższe zużycie paliwa, to z pewnością nie będzie wam to obojętne.

Materiał promocyjny marki Goodyear.