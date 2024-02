Ile kosztuje Lexus UX? To ostatnia szansa, żeby kupić go w niższej cenie

Lexus UX to miejski crossover, który cieszy się dużym uznaniem na europejskim rynku. W 2023 roku był to drugi najchętniej kupowany model marki na Starym Kontynencie. Zainteresowanie autem jest duże, ale, choć liczba aut objętych ofertą specjalną jest ograniczona, wciąż jest szansa na zakup w atrakcyjnej cenie modeli z rocznika 2023.

Ile kosztuje Lexus UX? Takich cen już nie będzie

W salonach Lexusa dostępne są ostatnie egzemplarze auta z oszczędnym i dynamicznym napędem hybrydowym. UX 250h dysponuje mocą 184 KM i zużywa bardzo rozsądne ilości paliwa. Średnio od 5,3 l/100 km (wg WLTP). Wersja Business + Techno kosztuje teraz od 168 900 zł, a wybierając najem KINTO ONE, zapłacimy miesięcznie od 1090 zł netto. UX 250h w wersji F SPORT Design kosztuje 171 900 zł, a miejski crossover Lexusa w wariancie F SPORT Design + możemy kupić za 175 000 zł. Tutaj rabat jest rekordowy i wynosi aż 47 900 zł względem ceny katalogowej.

Którą wersję wyposażeniową wybrać?

Lexus UX przekonał do siebie dziesiątki tysięcy klientów bardzo bogatym wyposażeniem. Każdy model ma w standardzie nowoczesne systemy bezpieczeństwa Lexus Safety System + 2.5, a także 8-calowy ekran systemu multimedialnego z nawigacją w chmurze i inteligentnym asystentem głosowym, czy dwustrefową klimatyzację. Jeśli zdecydujemy się na wersję Business z pakietem Techno, to na pokładzie naszego auta znajdą się dodatkowo podgrzewane przednie fotele i kierownica, ładowarka indukcyjna oraz elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika. UX w tej wersji wyjeżdża z fabryki na 18-calowych felgach, a dodatkowo otrzymamy także inteligentny kluczyk.

Lexus UX z hybrydowym napędem w wersji F SPORT Design przypadnie do gustu tym, którzy lubią bardziej usportowiony wygląd aut. Wizualnie zmienia się tutaj atrapa chłodnicy, 18-calowe felgi mają bardziej sportowy wzór, na nadwoziu znajdziemy dodatkowe emblematy Fuji Speedway, a światła przeciwmgielne zyskują funkcję doświetlania zakrętów. Wewnątrz natomiast znajdziemy tapicerkę ze skóry syntetycznej Tahara ze szwami Sashiko. Z kolei wersja F SPORT Design + oznacza dodatkowo także system multimedialny Lexus Link Pro z większym wyświetlaczem (12,3 cala) oraz zestawem audio z 10 głośnikami, a kierownica ma regulację elektryczną.

4 powody, dla których warto wybrać UX

Wejście do segmentu aut premium zwykle ma wyższą poprzeczkę cenową. W przypadku modelu UX możemy dołączyć do tego świata za bardzo przystępną cenę i cieszyć się autem z górnej półki, w którym docenimy jakość materiałów wykończeniowych i bogate wyposażenie.

Kolejny powód to niezawodny napęd hybrydowy, który został przez japońskiego giganta motoryzacyjnego dopracowany niemal do perfekcji pod względem dynamiki, oszczędności i płynnej jazdy. Lexus UX 250h wykorzystuje 2-litrowy silnik benzynowy, który jest wspomagany silnikiem elektrycznym. Łączna moc układu wynosi 184 KM, a auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,5 s.

Trzeci powód, dla którego warto wybrać Lexusa UX to jego wyjątkowy design. Nadwozie jest wyraziste, ma dynamiczne i atletyczne kształty, ale pozostaje przy tym eleganckie. Nie da się ukryć, że elementem, który przyciąga spojrzenia jest odważnie wyeksponowana atrapa chłodnicy. Świetnie współgra ona z reflektorami LED o dynamicznych liniach. UX ma cechy crossovera - wyższy prześwit czy solidne nadkola, które podkreślają charakter samochodu, ale ma także opływowe kształty dachu i tylnych szyb inspirowane sportowymi sylwetkami coupé. Jego dodatkowym atutem jest bardzo ciekawa paleta odcieni lakierów.

Czwarty powód to zwinność i komfortowa jazda. Lexus UX został zbudowany w oparciu o nową, mocną platformę GA-C. Dzięki zastosowaniu stali o wysokiej wytrzymałości, klejenia strukturalnego oraz spawania metodą Laser Screw Welding uzyskano strukturę o bardzo dużej sztywności, zapewniającą dynamiczne własności jezdne i znakomity komfort. Wykorzystanie lekkich materiałów w konstrukcji drzwi, błotników i pokrywy silnika oraz wykonanie pokrywy bagażnika z materiałów kompozytowych umożliwiło uzyskanie najniższego położenia środka masy w swojej klasie (594 mm), co bardzo pozytywnie przekłada się na stabilność w zakrętach.

