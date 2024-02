Kompaktowy też może być premium. Stylistyka mówi wszystko

Kiedy zerkniemy na listy najpopularniejszych samochodów w Europie, szybko dojdziemy do wniosku, że kierowcy na Starym Kontynencie lubią miejskie kompaktowe auta. Są one wystarczająco praktyczne do codziennej jazdy oraz bardzo wygodne do manewrowania i parkowania w mieście. Osoby szukające takiego samochodu, który oferowałby jakość wykonania premium, jeszcze do niedawna mogły mieć problem. Jego rozwiązaniem jest nowy model japońskiego producenta – Lexus LBX.

Lexus LBX Daniel Reinhardt, Materiał promocyjny Lexus

Lexus LBX Daniel Reinhardt, Materiał promocyjny Lexus

Mały, ale praktyczny

LBX to naturalnie najmniejszy model kiedykolwiek produkowany przez Lexusa. Jego nadwozie mierzy 419 cm długości oraz 156 cm wysokości. Kompaktowe wymiary przekładają się na promień skrętu wynoszący zaledwie 5,2 m, co idealnie sprawdza się w miejskich warunkach. Dużym (dosłownie) zaskoczeniem może być bagażnik, który w wersji z napędem na przednią oś oferuje aż 402 litry pojemności. To rewelacyjny wyniki jak na ten segment. Wersja z napędem na cztery koła ma mniejszą, ale wciąż bardzo przyzwoitą pojemność bagażnika, która wynosi 317 litrów.

Nowy, ale znajomy wygląd

Wygląd nowego crossovera wyraźnie wyróżnia go na tle większych modeli, co ma za zadanie podkreślić jego odrębny charakter. Z drugiej strony, gdybyśmy zakryli znaczek, wciąż nie byłoby problemu ze zidentyfikowaniem marki samochodu. Język stylistyczny wyewoluował, ale to wciąż ten sam duch marki, który daje się poznać już na pierwszy rzut oka.

Zacznijmy od przedniej części nadwozia, której najbardziej charakterystyczny element to trapezoidalna atrapa chłodnicy, która jest elementem wspólnym z takimi modelami jak NX czy RX. Grill bez obramowania nadaje przedniej części nadwozia bardziej dynamiczny i nowoczesny charakter. Projektanci mieli jednak na uwadze nie tylko wygląd, ale także jak najlepsze właściwości aerodynamiczne i ułatwienie przypływu powietrza wokół auta.

Lexus LBX Materiał promocyjny Lexus

Lexus LBX Materiał promocyjny Lexus

Nowością jest kształt przednich reflektorów, które sprawiają wrażenie bardziej opływowych i łagodnych. Charakterystyczny dla japońskiej marki motyw litery "L" jest tutaj obrócony i skierowany na zewnątrz. Elementem, który znakomicie łączy reflektory oraz atrapę chłodnicy jest wąski otwór poniżej krawędzi maski, który dodatkowo stanowi przedłużenie świateł do jazdy dziennej. W wyższych wersjach wyposażenia reflektory LED wyposażone są w system automatycznych świateł drogowych.

Dynamiczna sylwetka

Japońscy projektanci odpowiedzialni za model LBX trzymali się w swojej pracy pewnych koncepcji. Według jednej z nich, proporcje i charakter nadwozia mają oddawać to, jak samochód się prowadzi. Aby stworzyć sportowy profil, wydłużono maskę i przesunięto słupki A. Dodatkowo poszerzono błotniki, które podkreślają duże koła z 18-calowymi felgami. Krótkie zwisy i odważne zwężenie obszaru wokół tylnych drzwi nadają natomiast autu zwinności.

Lexus LBX Materiał promocyjny Lexus

Tylna część nadwozia prezentuje się znakomicie. Jest muskularna i solidna, a jej charakter podkreślają różne akcenty stylistyczne, takie jak specjalna folia na tylnych słupkach w kontrastowym kolorze czy wykończone na srebrno elementy aerodynamiczne. Patrząc na Lexusa LBX z tyłu da się także zauważyć opadający dach podkreślony przez łagodny spoiler oraz dość wąską, pochyloną tylną szybę. Ważnym elementem są tylne lampy także wykorzystujące motyw litery "L" oraz połączone ze sobą wąską listwą świetlną. Po zmroku dają świetny efekt i wyglądają zarówno zgrabnie jak i dynamicznie. Aby znaleźć miejsce na napis Lexus na klapie bagażnika, przestrzeń na tablicę rejestracyjną umieszczono na zderzaku. Mogłoby się wydawać, że dodatek w postaci napisu nie wpłynie mocno na odbiór nadwozia, jednak subtelne dodatki, które zmieniają całość, to właśnie domena klasy premium.

To wnętrze jest niepowtarzalne

Jak przystało na Lexusa, wewnątrz znajdziemy materiały z najwyższej półki. Dostępna jest tapicerka ze skóry półanilinowej, a druga opcja to wegańskie wykończenie skórą syntetyczną, którą znajdziemy nie tylko na fotelach, ale także na boczkach drzwi, kierownicy i dźwigni zmiany biegów. Skórzane wykończenie obejmuje także tunel środkowy oraz deskę rozdzielczą. Jednak to nie tylko materiały stanowią o wyjątkowości wnętrza LBX. To całe podejście do zaprojektowania kokpitu, który jest elegancki i niezwykle praktyczny w swojej prostocie. Tutaj projektanci opierali się o założenia koncepcji Tazuna. Najważniejsze przełączniki, przyciski oraz ekrany rozmieszczono tak, by nic nie rozpraszało uwagi kierowcy od drogi.

Nie sposób nie zwrócić uwagi na wyjątkowo ładną i solidną kierownicę, która dobrze oddaje charakter wnętrza. Oczywiście, może być ona podgrzewana. Zadbano także o wygodną obsługę za pomocą przycisków haptycznych, a kąt kierownicy dobrano precyzyjnie w taki sposób, aby auto dawało jak największe poczucie kontroli w trakcie prowadzenia. Za kierownicą znajdziemy cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 12,3 cala. Układ wyświetlanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, a także może być dostosowany do preferencji kierowcy. Całość prezentuje się bardzo dobrze, a wyświetlane informacje są przejrzyste i czytelne. Lexusa LBX trzeba także pochwalić za wygląd centralnej części deski rozdzielczej, gdzie bardzo zgrabnie wkomponowano duży ekran multimediów o przekątnej 9,8 cala. Dzięki wykończeniu elementów wokół ekranu w kolorze fortepianowej czerni, sam ekran staje się spójny z całą deską rozdzielczą.

Lexus LBX Daniel Reinhardt, Materiał promocyjny Lexus

Lexus LBX to dowód na to, że kompaktowe samochody także mogą oferować jakość i stylistykę godną segmentu premium. To auto, które potrafi uwieść swoim atrakcyjnym wyglądem i zachwycić wnętrzem o niepowtarzalnej stylistyce i doskonałym wykończeniu.

