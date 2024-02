Lexus LBX po twojemu. Możliwości personalizacji są imponujące. Sprawdzamy wszystkie

Nowy crossover Lexusa to pewien przełom w gamie modelowej. Dla producenta będzie to najważniejszy model na rynku europejskim. Kompaktowy samochód udowadnia, że w tym segmencie także jest miejsce dla klasy premium. Uniwersalny z punktu użytkowania LBX może być samochodem szytym na miarę, dzięki szerokiemu zróżnicowaniu poszczególnych "atmosfer".

Zaczynamy konfigurację

Po wybraniu napędu AWD lub FWD przechodzimy do wyboru jednej z czterech atmosfer. Tak, w przypadku LBX nie mamy do czynienia z wersjami wyposażenia, tylko z atmosferami. Każda z nich ma swój indywidualny i wyjątkowy charakter. Afmosfery Elegant i Relax są bardziej stonowane i dają poczucie ekskluzywności. Emotion oraz Cool mają bardziej dynamiczny i sportowy charakter. Oprócz czterech wersji inspirowanych nastrojami, LBX ma też wersję podstawową, która na tle segmentu wyróżnia się zaawansowanymi technologiami dostępnymi w standardzie

Lexus LBX Daniel Reinhardt, Materiał promocyjny Lexus

Elegant i Relax

To bardziej subtelne i wyrafinowane odmiany. Charakteryzują się jednolitym kolorem nadwozia. Do wyboru mamy aż 9 lakierów, w tym także kolory przeznaczone wyłącznie dla modelu LBX takie jak żółty, czerwony czy modny cementowy szary. Jeśli wybierzemy wersję Elegant, we wnętrzu będzie mogła znaleźć się tapicerka z ekologicznej skóry, którą pokryto nie tylko fotele, ale także boczki drzwi, tunel środkowy czy deskę rozdzielczą. Tutaj możemy wybrać pomiędzy jasnym odcieniem "Ammonite Sand", a ciemniejszym, zbliżonym do brązowego odcieniem "Dark Forrest". Bogatsza wersja Relax wykończona jest prawdziwą skórą półanilinową, a wybór sprowadza się ponownie do dwóch odcieni. Eleganckiej czerni z kontrastowymi przeszyciami i głębokiego czekoladowego brązu. W przypadku obu tych wersji, LBX wyjedzie z fabryki na stylowych 18-calowych felgach w odcieniach ciemnej szarości.

Lexus LBX Materiał promocyjny Lexus

Emotion i Cool

To odmiany dla fanów sportowego charakteru i wykończenia. Ich domeną są dwukolorowe lakiery (z czarnym wykończeniem dachu), które nadają jeszcze większej dynamiki nadwoziu. Do wyboru mamy tutaj 8 różnych odcieni. Ciekawie w połączeniu z czarnym dachem prezentuje się lakier Dark Blue. Sprawdźmy teraz, co możemy zrobić z wnętrzem. Od razu widzimy, że panuje tutaj inny klimat. Wersja Emotion ma tapicerkę z perforowanej skóry syntetycznej z czerwonymi akcentami i kontrastującymi przeszyciami na fotelach, konsoli centralnej i boczkach drzwi. Odmiana LBX Cool ma wnętrze wykonane z ekologicznego zamszu i skóry w kontrastujących kolorach czerni i szarości z przeszyciami i detalami w kolorze miedzianym, które świetnie podkreślają sportowy charakter wnętrza. Sportowe atmosfery Cool i Emotion to także bardziej sportowe, 18-calowe felgi aluminiowe w błyszczącym wykończeniu i szarym odcieniu.

Lexus LBX Materiał promocyjny Lexus

Którą opcję wybieramy?

Nam bardziej przypadły do gustu eleganckie odmiany Relax oraz Elegant. Naszym preferencjom bliżej do rozwiązań ekologicznych, dlatego wybieramy atmosferę Elegant, ze względu na wykończenie wnętrza ekologiczną skórą. Poza tym spodobał nam się jasny odcień tapicerki "Ammonite Sand". Skoro wybór wersji i wnętrza mamy za sobą, to pozostał nam jeszcze lakier. Wahamy się pomiędzy ciemnym niebieskim, a charakterystycznym dla Lexusa brązowo-miedzianym "Sonic Copper". Wybór nie jest prosty – oba lakiery wyglądają znakomicie w połączeniu z jasnym wnętrzem. Ostatecznie decydujemy się na ciemny niebieski, który lepiej podkreśla indywidualny charakter modelu LBX.

Lexus LBX Materiał promocyjny Lexus

Pakiety wyposażenia

Każda atmosfera charakteryzuje się nieco innym wyposażeniem. Wersje Elegant i Emotion są tańsze, więc na pokładzie znajdziemy mniej elementów wyposażenia. Jeśli na początku wybraliśmy napęd tylko na przednią oś (FWD) to na późniejszym etapie możemy dokupić pakiet Tech, który wyposaża nasze auto w elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika, innowacyjny system oczyszczania powietrza w kabinie (Nanoe™ X), inteligentny kluczyk oraz dodatkowe porty USB i bezprzewodową ładowarkę do smartfona, a także wirtualny kokpit z wyświetlaczem o przekątnej 12,3 cala. Jeśli wybraliśmy opcję z napędem na cztery koła, to pakiet ten mamy "w gratisie".

Wersje Cool oraz Relax robią wrażenie swoim wyposażeniem. Tutaj z marszu dostajemy wyżej wspomniany pakiet Tech, a także bogaty pakiet Comfort, który obejmuje chociażby podgrzewanie foteli oraz szereg czujników i systemów bezpieczeństwa, nawet takich jak system zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją. Dodatkowo możemy dodać do wyposażenia pakiety Advanced oraz Premium, których obecność sprawi, że nasz LBX zyska wyposażenie godne limuzyny z górnej półki. Znajdują się w nich m.in. nagłośnienie premium marki Mark Levinson z 13 głośnikami, adaptacyjne reflektory Full LED oraz dodatkowe reflektory LED do doświetlania zakrętów, system kamer panoramicznych czy asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu. Innymi słowy mamy naprawdę wypasionego crossovera.

Lexus LBX Materiał promocyjny Lexus

Nasza konfiguracja

Wracamy do naszej konfiguracji. Przypominamy, że wybraliśmy wersję Elegant z jasną tapicerką z ekologicznej skóry oraz granatowy lakier, który świetnie współgra z szarymi 18-calowymi felgami. Nasza wersja w standardzie zawiera już wiele istotnych elementów wyposażenia. Mamy tu podgrzewanie kierownicy, przednich foteli i dwustrefową klimatyzację, a także adaptacyjny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości. Mamy także czujniki parkowania z przodu i z tyłu z funkcją samoczynnego hamowania oraz system monitorowania martwego pola. Chcemy mieć możliwość bezkluczykowego otwierania auta i uruchamiania silnika oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika. Decydujemy się więc na dodanie pakietu Tech. Niżej zobaczycie, jak prezentuje się wersja skonfigurowana przez nas.

