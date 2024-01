Zimowe paliwa na stacjach Circle K gotowe na mróz. Wyjaśniamy, czym się różnią

Ujemne temperatury nie sprzyjają samochodom. Akumulatory mogą odmówić posłuszeństwa, a olej silnikowy staje się bardziej lepki. Stąd problemy z rozruchem silnika. Kluczowe znaczenie ma tutaj także paliwo, które jest przecież niezbędne do tego, aby silnik pracował. Gdybyśmy zimą zatankowali to samo paliwo, które tankujemy latem, problem mógłby się pojawić już przy pierwszych przymrozkach. Zwłaszcza w autach z silnikami Diesla. Z badania zrealizowanego dla Circle K dowiadujemy się, że choć 60 proc. ankietowanych doskonale wiedziało o istnieniu zimowych paliw, to nadal spora grupa deklarowała brak wiedzy w tym zakresie. Co ciekawe, tylko 8 proc. ankietowanych zwraca uwagę przy dystrybutorze na to, jakie paliwo tankuje w okresie zimowym.

Normy regulują, jaki rodzaj paliwa dostępny jest na stacjach w zależności od okresu. Tych wyróżniamy dwa: letni oraz zimowy. Zimową benzynę znajdziemy na stacjach paliw od połowy listopada do końca lutego, natomiast letnia wersja jest dostępna przez resztę roku. Czym zatem się różnią zimowe paliwa od letnich?

W przypadku benzyny, głównym parametrem ulegającym zmianie jest prężność pary. Im jest większa, tym benzyna jest bardziej lotna, czyli zdolna do parowania. Wyższa prężność pary pomaga więc w rozruchu przy niskich temperaturach. Nie może być jednak za wysoka, aby nie powstały tzw. korki parowe, które zakłócą pracę silnika lub całkowicie ją zatrzymają. Użytkownicy samochodów z silnikiem Diesla wiedzą, że to olej napędowy bywa bardziej problematyczny zimą. Jeśli temperatura spadnie poniżej zera, a w naszym baku będzie znajdowało się nadal paliwo zatankowane w okresie letnim to problem z rozruchem jest niemal gwarantowany. Wówczas dojdzie do zablokowania filtra paliwa.

Właśnie dlatego kluczowym parametrem oleju napędowego zimą jest temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP). Norma wymaga, aby w okresie letnim temperatura ta wynosiła nie więcej niż zero st. Celsjusza, a w zimowym jest to już -20. Temperatura zablokowania zimnego filtra określa graniczną wartość, przy której kryształki parafiny są w stanie zablokować przepływ paliwa przez filtr, uniemożliwiając pracę silnika.

Kolejne paliwo, które znajdziemy na stacji, to LPG. W jego przypadku parametry także się zmieniają wraz z rozpoczęciem okresu zimowego. Aby zwiększyć lotność i uzyskać niższą temperaturę wrzenia, zwiększa się udział bardziej lotnego propanu, a zmniejsza butanu. Takie proporcje pozwalają na łatwiejszy rozruch silnika przy ujemnych temperaturach oraz zapewniają lepszą pracę jednostki. Na zimowym LPG można jeździć latem, ale nie odwrotnie.

Kierowcy, którzy chcą zadbać o swój samochód zimą, mogą udać się na stacje Circle K, gdzie znajdą zimowe paliwa miles® oraz milesPLUS®. Warto zauważyć, że olej napędowy milesPLUS® obecnie oferowany przez Circle K zapewnia ochronę przy temperaturach nawet do -30°C, a jego właściwości są dostosowywane do panujących warunków.

Na wszystkich stacjach sieci, ponad 400 w Polsce, są również dostępne zimowe odmiany benzyn oraz autogaz, które pozwolą uchronić klientów przed przykrą niespodzianką o poranku. Skład paliw miles® oraz milesPLUS® został wzbogacony o dodatki uszlachetniające, które czyszczą i chronią silnik, wspomagając jego prawidłową pracę oraz zmniejszając awaryjność, a także wydłużając żywotność.

Zimą na stacjach paliw sieci Circle K istotne może się okazać jeszcze jedno udogodnienie. Chodzi o możliwość zapłacenia za paliwo za pomocą aplikacji. Możemy to zrobić przy dystrybutorze, siedząc w ciepłym samochodzie. Ujemne temperatury przecież nie zachęcają do przejścia do kasy, choć taka forma płatności również ma swoje zalety. Możemy przecież wtedy napić się gorącej kawy!

