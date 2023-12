Rozwiązania na miarę potrzeb twojego biznesu. Program Van ProCenter to obsługa w jakości premium

Wiele biznesów nie mogłoby funkcjonować bez mobilności i floty pojazdów. Zwłaszcza jeśli pojazdy te nie są tylko środkiem transportu dla pracowników, ale muszą spełniać także szereg innych funkcji tak jak na przykład samochody dostawcze. Każdy przestój auta, to także przestój w biznesie i straty, dlatego warto opierać się na rozwiązaniach, które będą niezawodne i pozwolą nam wykonywać swoje zadania. Właśnie takim rozwiązaniem jest program Van ProCenter oferowany przez firmę Mercedes-Benz.

Zaczynając od zakupu

Postaw na profesjonalizm już od pierwszego kroku, jakim jest zakup samochodu. W salonach Van ProCenter możesz liczyć na pomoc i wsparcie specjalistów, którzy doskonale znają się na oferowanych produktach i służą swoją pomocą i wiedzą na każdym etapie. To profesjonaliści, którzy wezmą pod uwagę specyfikę twojej działalności, rodzaj transportowanych towarów czy indywidualne potrzeby po to, aby dobrać odpowiedni model oraz rodzaj zabudowy pod konkretne wymagania.

Pojazd, który wymaga wizyty w serwisie, może zostać odebrany przez pracownika we wskazanym przez Ciebie miejscu Materiały promocyjne, MERCEDES-BENZ POLSKA

Korzystając z salonów biorących udział w programie Van ProCenter możesz liczyć nie tylko na profesjonalną i rzetelną obsługę, ale także na pełen asortyment modeli i egzemplarzy dostępnych na miejscu – od Citana do Sprintera. Dzięki temu możesz przyjrzeć się z bliska różnym modelom, a także konkretnym rodzajom zabudów, aby zdecydować, które z rozwiązań najbardziej odpowiada twoim potrzebom. Możesz także liczyć na jazdę testową, aby lepiej poznać samochód. Na placu będą na ciebie czekały auta, które kupisz od ręki — nowe lub używane. Możesz zakupić je z rozszerzoną gwarancją lub korzystnym cenowo pakietem przeglądów.

Obsługa jakości premium

Dealerzy Van ProCenter to przede wszystkim obsługa na najwyższym poziomie. Wybierając ich, możesz zaoszczędzić swój czas, uniknąć przestojów i zwiększyć niezawodność swojej floty. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, salony biorące udział w programie oferują wydłużone godziny otwarcia. Kolejny istotny element to możliwości skorzystania z usługi "door-to-door". Pojazd, który wymaga wizyty w serwisie, może zostać odebrany przez pracownika we wskazanym przez ciebie miejscu, a po zakończonej obsłudze, dostarczony z powrotem. Wysoka dostępność samochodów zastępczych, pozwoli ci sprawnie prowadzić swój biznes, bez niepotrzebnych zakłóceń i przestojów.

Salony Van ProCenter to także obsługa serwisowa na najwyższym poziomie. Ekskluzywność tego programu polega m.in. na podwyższonych standardach oraz wymaganiach serwisowych, a także dokładniejszych audytach. Wszystko po to, aby jak najlepiej zająć się twoim samochodem, który dalej będzie pozostawał niezawodny i gotowy do pracy.

Materiały promocyjne, MERCEDES-BENZ POLSKA MERCEDES-BENZ POLSKA

Pracuj wygodniej

Zaufaj salonom Van ProCenter i pozwól sobie ułatwić codzienną pracę. Kwestie związane z flotą oddaj w ręce profesjonalistów. Wybierasz wtedy segment premium nie tylko w kwestii samych pojazdów, ale także w kwestii obsługi. Dzięki temu masz pewność, że współpracujesz z wykwalifikowanymi i kompetentnymi osobami, które rozumieją twoje potrzeby i potrafią się nimi zająć. Możesz przy tym zaoszczędzić sporo czasu i zmartwień. Zminimalizujesz także wszelkiego rodzaju przestoje związane z flotą i zwiększysz jej niezawodność. Specjaliści w salonach Van ProCenter pomogą Ci także z doborem odpowiedniego finansowania, w tym także atrakcyjnego leasingu z parametrami skrojonymi na miarę twoich potrzeb. Na koniec możesz liczyć na pomoc w kwestii odkupu czy sprzedaży twojego samochodu.

Podsumowując, wybierając salon Van ProCenter, zyskujesz partnera w biznesie, na którym możesz w pełni polegać. Zbudujesz z nim niezawodną flotę pojazdów, zaplanujesz specjalistyczną zabudowę, otrzymasz atrakcyjne finansowanie oraz profesjonalną obsługę jakości premium na każdym etapie – od doradztwa i przygotowania oferty, przez kupno, aż po obsługę serwisową.

