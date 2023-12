Kupiłeś używanego Volkswagena, Skodę lub Seata? Teraz czeka cię kilka rzeczy

Wielu kierowców zna powiedzenie, które mówi, że kierowca cieszy się z samochodu dwa razy – pierwszy, gdy kupuje, drugi, gdy sprzedaje. Oznaczałoby to, że okres eksploatacji wiąże się z samymi nieprzyjemnościami i wydatkami. My jednak bardziej wierzymy powiedzeniu "jak dbasz, tak masz". Zwłaszcza tuż po zakupie używanego samochodu warto o niego zadbać. W tym celu należy już odgórnie założyć pewną kwotę, którą przeznaczymy na wymianę niektórych elementów. Od czego zacząć?

REKLAMA

Po pierwsze, wizyta w serwisie

Zalecamy wizytę w autoryzowanym serwisie marki waszego samochodu. Tam zweryfikujecie jego historię serwisową, czyli sprawdzicie jakie czynności i przy jakim przebiegu zostały na pewno wykonane przez poprzedniego właściciela. Przy okazji takiej wizyty dowiecie się, czy wasz samochód podlega akcjom fabrycznym oraz jakie kolejne czynności serwisowe przewiduje producent przy danym przebiegu i wieku auta. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że historia pojazdu nie będzie w pełni klarowna i może budzić wątpliwości. W takiej sytuacji warto zlecić szereg czynności serwisowych, które pozwolą nam zyskać większą pewność co do stanu naszego samochodu, a przez to uniknąć potencjalnych awarii w przyszłości, które mogą okazać się bardzo kosztowne.

Podstawa, czyli olej silnikowy

Poprzedni właściciel mógł dojść do wniosku, że inwestycja w wymianę oleju silnikowego tuż przed sprzedażą nie ma sensu. Eksploatacja silnika z nadmiernie zużytym i zanieczyszczonym olejem może znacznie pogorszyć jego stan. Skutków nie odczujemy natychmiast, ale kiedy już przyjdą, będą dotkliwe. Dzięki wizycie w autoryzowanym serwisie możemy mieć pewność, że nasz silnik otrzyma taki olej, jaki przewidział do niego producent. Nieodłącznym elementem wymiany oleju, jest także wymiana jego filtra.

Filtry powietrza, paliwa i kabinowy – niedrogie, a istotne

Filtr powietrza zatrzymuje zanieczyszczenia, które wraz z powietrzem mogłyby trafić do silnika. W pyle drogowym znajdziemy składniki, których twardość może być większa niż elementy konstrukcyjne silnika, co mogłoby prowadzić do jego uszkodzenia. Nadmierna ilość zgromadzonych zanieczyszczeń może doprowadzić do fizycznego uszkodzenia wkładu filtracyjnego, a wtedy przestanie on spełniać swoją funkcję. Natomiast filtr kabinowy dba o jakość powietrza, którym oddychają kierowca oraz pasażerowie. Warto pamiętać o jego wymianie, nie tylko po zakupie, ale najlepiej robić to co roku. Przy serwisowaniu czasem pomijany jest filtr paliwa, ale o jego wymianę także warto zadbać. Zwłaszcza układy z bezpośrednim wtryskiem są wrażliwe na jakość paliwa.

Komplet rozrządu - wymień, zanim będzie za późno

Interwał wymiany rozrządu jest inny w różnych silnikach, ale w kilkuletnich samochodach warto wymienić go nawet nieco przezornie tuż po zakupie. Koszt takiej operacji będzie większy niż w przypadku poprzednich elementów, ale to układ, na którym nie warto oszczędzać. Zerwanie paska rozrządu będzie oznaczało drogi remont silnika. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy napęd rozrządu realizowany jest przy pomocy łańcucha. Z reguły jest on w stanie znieść znacznie większy przebieg. W takim przypadku najlepiej zasięgnąć opinii w autoryzowanym serwisie. To właśnie w przypadku rozrządu szczególnie warto skorzystać z autoryzowanych serwisów i oryginalnych części - chociażby ze względu na udzielaną gwarancję.

Płyn hamulcowy

Płyn hamulcowy z czasem może tracić swoje właściwości, co będzie pogarszać skuteczność hamowania naszego samochodu. Sprawny układ hamulcowy jest przecież kluczowy w kontekście bezpieczeństwa, dlatego wymiana płynu hamulcowego jest istotna.

To warto wiedzieć po zakupie używanego Volkswagena, Skody lub Seata

Jeśli kupiłeś samochód jednej z powyższych marek, warto skorzystać z programu 4Service lub ServicePro, który pozwala serwisować używany samochód w autoryzowanym serwisie z atrakcyjnymi rabatami. Niektórzy kierowcy unikają ASO, chcąc zaoszczędzić pieniądze, patrząc jednak przez pryzmat korzyści, oferta serwisów autoryzowanych może okazać się bardziej konkurencyjna niż myślicie.

Materiał promocyjny Volkswagen Group Polska Santiago_Garces

Serwisy marek Volkswagen, Skoda, Volkswagen Samochody Dostawcze oraz Seat, oferują programy rabatowe dedykowane starszym pojazdom (np. 4Service lub ServicePro) – obniżają one koszty serwisowania nawet o 20%. Programem objęte są samochody już 3-letnie (w przypadku marki Volkswagen Samochody Dostawcze) oraz 4-letnie (w przypadku pozostałych marek). Ofertę uzupełniają podstawowy Pakiet olejowy i kompleksowy pakiet przeglądów. Taka podwójna korzyść sprawia, że serwisowanie w autoryzowanym serwisie staje się naprawdę korzystne. Dodatkowo, w zakresie procesu naprawy i obsługi klienta ASO przestrzegają ściśle określonych przez koncern norm. Regularny nadzór koncernu, audyty i badania satysfakcji klienta sprawiają, że zyskujemy nie tylko pewność najwyższej jakości usług, ale także spokój i wsparcie w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Dlaczego warto postawić na autoryzowane serwisy?

Autoryzowane serwisy marek Volkswagen, Skoda, Volkswagen Samochody Dostawcze oraz Seat to 175 lokalizacji na mapie Polski, w których wykwalifikowani pracownicy dbają o kondycję ponad 400 000 samochodów rocznie. Co 3. auto serwisowane w ASO ma 5 lub więcej lat. Autoryzowane serwisy to szybki dostęp do historii serwisowej auta, profesjonalnych mechaników, opracowane przez koncern systemy diagnostyczne i specjalistyczną wiedzę, a w efekcie szybszą identyfikację problemu i unikanie błędów podczas przeprowadzania naprawy.

Materiały promocyjne Volkswagen Group Polska

Kolejny istotny aspekt serwisowania auta w ASO to także dostęp do oryginalnych części o wysokiej jakości, które są trwałe i mogą posłużyć dłużej niż tańsze zamienniki. Dzięki temu wizyty w serwisie mogą być rzadsze, a to także oszczędność pieniędzy i czasu. Dodatkowo na zakupione części oraz usługę serwisową otrzymamy 2-letnią gwarancję. Warto także pamiętać, że zweryfikowana historia serwisowania w ASO potencjalnie podnosi wartość samochodu i może czynić go znacznie atrakcyjniejszym przy sprzedaży.

Materiał promocyjny Volkswagen Group Polska