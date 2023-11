Na asfalt i nie tylko. Doskonały motocykl na każde warunki. Kusi ceną i tym, co potrafi

Koniec roku to dobry czas na poszukiwania nowego motocykla. Bez presji czasu spowodowanej pierwszymi ciepłymi dniami, w których chcielibyśmy już wyjechać na ulice naszym nowym jednośladem, ale wciąż przymierzamy się do jego zakupu. Poza sezonem ceny są bardziej atrakcyjne. Przyjrzyjcie się więc naszej propozycji motocykla świetnego na różne „okoliczności przyrody". Na dłuższą podróż jak i krótkie przejażdżki.

Zupełna nowość

Suzuki V-Strom to seria modeli, które zostały doskonale przyjęte przez motocyklistów. Łącznie sprzedano już kilkaset tysięcy egzemplarzy. V-Strom 800DE to całkiem nowy motocykl, który przypadnie do gustu doświadczonym motocyklistom jak i osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze światem jednośladów. Mamy na to wiele argumentów.

Nowa konstrukcja

Suzuki V-Strom 800DE ma nową, wytrzymałą ramę ze stali. Do tego w pełni regulowane przednie zawieszenie z widelcem upside-down Hitachi Astemo (Showa) i amortyzatorami o skoku 220 mm oraz tylny, regulowany mono-shock Hitachi Astemo (Showa), o identycznym skoku. Dzięki zastosowaniu zawieszenia o tak długim skoku uzyskano imponujący prześwit 22 cm. Nie trzeba jednak obawiać się kłopotów ze wsiadaniem, bo „kanapa wysoko". Wcale tak nie jest. Siedzisko jest na komfortowej wysokości 855 mm. Do tego szprychowe koła o średnicach 21 i 17 cali plus opony Dunlop Trailmax Mixtour, gotowe na każdy scenariusz – jazdę po asfalcie i poza nim.

Suzuki materiały prasowe

Jeszcze lepszy silnik i unikalny system redukujący drgania

Tak naprawdę prace nad nowym motocyklem rozpoczęto od zaprojektowania samego silnika. To do jego zwartej i kompaktowej konstrukcji dopasowano całą resztę, dzięki temu motocykl prowadzi się bardzo pewnie. Nowy silnik – w myśl założeń inżynierów z Japonii – miał zapewniać duży moment obrotowy, dużą moc, a jednocześnie być łatwy do opanowania, zapewniając zawsze płynną reakcję na ruch przepustnicy. Rzędowy, dwucylindrowy silnik, z rozrządem DOHC, o pojemności 776 cm3, generuje 84 KM oraz osiąga maksymalny moment obrotowy 78 Nm. Jednostka zapewnia odpowiednio duży moment obrotowy, nawet w niższych partiach obrotów, dzięki czemu dobrze sprawdza się przy niskich prędkościach i manewrowaniu, czy podczas pokonywania nierówności. Silnik wyposażono w Suzuki Cross Balancer, czyli unikalny, opatentowany system wyrównoważający pracę silnika, a co za tym idzie redukujący generowane podczas jego pracy drgania. System ten oparty jest na konstrukcji dwóch wałków wyrównoważających, których przeciwwagi skierowane są pod kątem 90° do wału korbowego. Taki system zastosowano po raz pierwszy w motocyklu seryjnym. Mechanizm ten nie tylko tłumi drgania, przyczyniając się do płynniejszej i przyjemniejszej dla kierowcy pracy silnika, ale jego zastosowanie pozwala stworzyć lżejszą, bardziej zwartą, bardziej kompaktową jednostkę napędową.

Wsparcie technologiczne w każdej sytuacji

Japoński motocykl wyposażono w szereg technologii, które mają ułatwiać prowadzenie w różnych warunkach. Na pokładzie znajdziemy Inteligentny System Jazdy Suzuki obejmujący zmienne tryby jazdy, konfigurowalny system kontroli trakcji, elektroniczny system ride-by-wire, czy quick-shifter działający podczas zmiany biegów w górę i w dół (dostępny w standardzie). Tryby jazdy pozwalają dostosować pracę elektronicznie sterowanej przepustnicy i zmieniać reakcję na dodanie gazu. Kontrola trakcji oferuje trzy różne stopnie działania oraz tryb G, który pozwoli na kontrolowany poślizg koła na luźnej nawierzchni. System kontroli trakcji możemy także całkowicie wyłączyć. Układ ABS może pracować w dwóch trybach – pierwszy zapewnia minimalną ingerencję i sprawdzi się na nieutwardzonej drodze, natomiast drugi będzie lepszy podczas codziennej jazdy. Inżynierowie oraz specjaliści od technologii postarali się, aby motocykl był gotowy na jazdę w różnych warunkach. Warto wspomnieć, że całość w bardzo prosty i intuicyjny sposób obsłużymy z pomocą 5-calowego wyświetlacza TFT, który w czytelny sposób przedstawia wszelkie parametry jazdy.

Pełna wygoda

Geometria podwozia zapewnia stabilność podczas jazdy na nierównej nawierzchni, ale pozwala także na wygodne podróże na dłuższym dystansie. Duży rozstaw osi, wysoki prześwit i szeroka kierownica dają poczucie pewności podczas prowadzenia. Siedzenie jest wygodne, a podczas jazdy nie trzeba mieć mocno zgiętych kolan. Motocykl oczywiście kierowca poprowadzi także stojąc na podnóżkach. Gotowość do dłuższych podróży potwierdza także możliwość zamontowania dodatkowych kufrów, które pomieszczą większy bagaż.

Na każdą okazję

Suzuki V-Strom 800DE to motocykl kompletny, który będzie doskonałym kompanem codziennych krótkich podróży i bez problemu zabierze nas w dłuższą trasę-nieważne czy po gładkich drogach, czy po dziurach lub szutrze. Ma świetny napęd, który dostarcza odpowiednio dużo mocy i momentu obrotowego, a dodatkowym atutem jest duży, 20-litrowy zbiornik paliwa. Motocykl kusi także atrakcyjną ceną, która obecnie wynosi 54 900 zł. Więcej szczegółów dotyczących oferty znajduje się na stronie producenta.

