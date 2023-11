IONIQ 5N: inspirowany sportami motorowymi elektryczny model marki N

Rozrastająca się gama modelowa Hyundai N: kolejny w rodzinie

Submarka N połączyła obszerne doświadczenia Hyundaia w projektowaniu wydajnych nowoczesnych samochodów z zamiłowaniem do sportów motorowych. W efekcie marka zbudowała całą gamę modeli o sportowym DNA, które z założenia służyć mają przede wszystkim do jazdy na co dzień. Stworzone zostały, aby dawać maksymalną satysfakcję z jazdy. I to nawet jeśli mówimy tylko o dojazdach do pracy! IONIQ 5N to najmłodszy reprezentant rozrastającej się dynamicznie rodziny N, w której znajdziemy modele, takie jak KONA N, i20 N, i30 N oraz i 30 Fastback N. Filozofia submarki N opiera się na kilku filarach: szybkim bezpiecznym pokonywaniu zakrętów, połączeniu sportowego ducha z przeznaczeniem do codziennej jazdy oraz osiągach z toru wyścigowego.

Imponujące parametry i potężne osiągi, które robią ogromne wrażenie

Jedyny na rynku w pełni elektryczny samochód o wysokich osiągach gwarantuje emocjonujące sportowe wrażenia z jazdy. IONIQ 5N wyposażony jest w dwa silniki elektryczne, które generują napęd na cztery koła. Tylny ma moc 383 KM, a przedni 226 KM, łącznie generują więc 609 KM. W trybie N Grin Boost auto dysponuje mocą aż 650 KM. Przyspieszenie do 100 km/h wynosi zaledwie 4 sekundy, co pozwala cieszyć się prawdziwie sportowymi wrażeniami z jazdy. N Grin Boost zwiększa przyspieszenie poprzez przyrost mocy na 10 sekund, a N Launch Control gwarantuje trzy różne poziomy przyczepności, aby osiągnąć jak najszybszy możliwy start. Umożliwia to kierowcy uruchomienie auta analogicznie jak w przypadku profesjonalnego pojazdu wyścigowego. Aby zapewnić precyzyjną kontrolę nad dynamiczną jazdą, za pomocą łopatek wygodnie umieszczonych pod kierownicą uruchomić można funkcję N e-shift, która symuluje ośmiobiegową dwusprzęgłową skrzynię biegów i wrażenie szarpnięć między zmianami biegów.

N Brake Regen i hamulce hydrauliczne – najmocniejszy układ hamulcowy Hyundaia

Inżynierowie Hyundaia połączyli w IONIQ 5N N Brake Regen i hamulce hydrauliczne, co zapewnia w pełni płynne i skuteczne działanie układu. Duże tarcze hamulcowe mają 400 mm (z przodu) i 360 mm (z tyłu). Zaprojektowano je i zbudowano z lekkich nowoczesnych materiałów i zoptymalizowano pod względem przepływu powietrza i skuteczności chłodzenia. Regeneracyjny układ hamulcowy zwiększa nie tylko wydajność, ale również skuteczność hamowania. Układ odzyskowy stanowi podstawowe źródło siły hamowania, które w razie czego uzupełniane jest przez działanie hamulców mechanicznych. Specyficzny dla submarki N układ N Brake Regen gwarantuje siłę hamowania do 0,6G, co stanowi zasadniczą w branży wartość.

Bogata paleta czystych dopracowanych dźwięków imitujących silnik spalinowy

N Active Sound + generuje futurystyczne dźwięki właściwie dla pojazdu elektrycznego, łącząc je z symulacją brzmienia wydechu auta spalinowego. Współpracuje z N e-shift w celu stworzenia jak najbardziej ekscytujących wrażeń sensorycznych. Obejmuje dwa głośniki zewnętrzne oraz osiem wewnętrznych, które składają się na system oferujący trzy zróżnicowane motywy dźwiękowe. Motyw Evolution generuje dźwięki inspirowane wyczynowym RN22e, a Ignition imituje dźwięki silnika 2.0 Turbo znanego z modeli N. Trzeci z motywów – Supersonic – inspirowany jest odgłosami startu dwusilnikowych myśliwców i wyróżnia się zmienną głośnością przy pokonywaniu zakrętów. N Active Sound + stwarza bezpośrednie akustyczne odniesienie, które obrazuje wykorzystywaną przez pojazd moc.

Sportowy design, który uwodzi wyrafinowaniem i podkreśla potencjał auta

IONIQ 5N wyposażony jest w szereg elementów konstrukcyjnych, które łączą w sobie dwie funkcje: praktyczną i stylistyczną. Należy do nich między innymi tylny spojler z dyfuzorem, wyrażający sportowego ducha pojazdu i maksymalizujący możliwości torowe. Wykończony został pomarańczowymi akcentami kolorystycznymi, które podkreślają dynamiczny agresywny design. Z przodu wyróżnia się grill z widocznym logo „N" oraz zderzak z kurtyną powietrzną i klapami powietrza służącymi dodatkowemu chłodzeniu. Wzdłuż dolnej linii zderzaka biegnie spojler, który poprawia właściwości aerodynamiczne i akcentuje sportową sylwetkę auta. Całokształt dopełniają kute 21-calowe masywne felgi na oponach Pirelli zapewniające nienaganną przyczepność.

Wyczynowy kokpit stworzony dla kierowców, którzy kochają samochody

Inżynierowie Hyundaia stworzyli w modelu IONIQ 5N prawdziwie wyczynowy kokpit, na który składają się między innymi fotele kubełkowe, specjalnie zaprojektowana kierownica i konsola środkowa zoptymalizowana do dynamicznej sportowej jazdy. Fotele ze wzmocnionymi podparciami mocno stabilizują całe ciało nawet w sytuacji dużego przyspieszenia i szybkiego pokonywania ostrych zakrętów. Posadowione są 2 cm niżej w stosunku do standardowej wersji IONIQ 5. Po bokach kierownicy znajdują się przyciski, które służą do dostosowywania trybów jazdy. Ulokowany po prawej stronie przycisk N Grin Boost jest bardzo łatwo i intuicyjnie dostępny. Centrum dowodzenia pojazdem skupia się w szerokim zintegrowanym wyświetlaczem z ekranem dotykowym oraz zestawem wskaźników, z których każdy ma 12,25 cala.

