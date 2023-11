Kamera samochodowa jako twoje oczy na drodze. Dlaczego powinieneś ją mieć?

Samochody wyposażane są w coraz lepsze systemy bezpieczeństwa i wspomagające kierowcę. Nasze drogi są w coraz lepszym stanie, a także można odnieść wrażenie, że kierowcy bardziej respektują przepisy ruchu drogowego. Nic nie zmieni jednak tego, że wszystkim zdarza się popełniać błędy za kółkiem. Ruch w miastach bywa ogromny, a my często prowadzimy samochód zmęczeni lub zaafiszowani własnymi sprawami. W takich warunkach wystarczy chwila nieuwagi i kolizja gotowa.

W 2022 roku doszło w Polsce do ponad 360 tysięcy kolizji. To mniej, niż rok wcześniej, ale to wciąż skala, która robi wrażenie. Kiedy podzielimy tę liczbę przez 365, będziemy wiedzieć, że każdego dnia na polskich drogach dochodzi do średnio niemal tysiąca kolizji. Często wydaje się nam, że to nie dotyczy nas. Stłuczki się zdarzają, ale innym, słabszym kierowcom. To błędne przeświadczenie, zwłaszcza, że często nie mamy wpływu na to czy taka nieprzyjemna sytuacja się nam przytrafi. Inny kierowca będzie nieostrożny, lub zamyślony i zwykły wyjazd z miejsca parkingowego może zakończyć się nieprzyjemnie. Wiem, że wielu czytających wie teraz, o czym piszemy. Wiele osób wie także, że w takich sytuacjach wideorejestrator za kilkaset złotych może stać się kluczowym dowodem, na przykład na naszą niewinność.

MiVue J30 Materiały promocyjne Mio

Sama obecność kamery samochodowej przymocowanej do szyby może sprawić, że sprawca kolizji będzie postępował zupełnie inaczej. Zamiast próbować zrzucić z siebie winę, będzie wiedział, że to bezcelowe, bo przecież całe zajście można teraz odtworzyć z karty pamięci. W niejasnych sytuacjach drogowych takie zabezpieczenie może przesądzić o tym, kto zostanie uznany za winnego. Wideorejestrator może więc uchronić nas przed wieloma nieprzyjemnościami, zaoszczędzić sporo czasu, a także pieniędzy. Jeśli w waszym aucie wciąż nie znajduje się kamera z obiektywem skierowanym na drogę, to warto się zastanowić nad taką inwestycją. W najgorszym przypadku, nigdy do niczego się nie przyda, ale taka sytuacja to przecież największa wygrana. Wiele kamer samochodowych ma także szereg innych funkcji niż nagrywanie i mogą także pomóc nam uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości.

Na co warto zwrócić uwagę kupując wideorejestrator?

Główną funkcją kamery jest nagrywanie, dlatego najważniejszym parametrem będzie jakość obrazu. Możemy ją sprawdzić np. oglądając nagrania pochodzące z danego modelu w internecie. Trzeba jednak pamiętać, że większość platform dokonuje kompresji materiału, a to może oznaczać, że jakość ulegnie pogorszeniu. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na parametry kamery. Podstawowy to rozdzielczość. Full HD czyli 1080p to dziś absolutne minimum. Lepsze kamery oferują nagrywanie w 2,5K (1440p) lub 4K (2160p). Niektórzy producenci podają także rozmiar sensora/matrycy. Dla większości osób może to być niezrozumiałe, natomiast zasada jest taka, że im większa matryca, tym lepsza jakość obrazu. Kolejny parametr to przysłona. Tutaj jest odwrotnie. Im niższa jej wartość, tym więcej światła będzie docierało do sensora, a obraz będzie lepszy. Istotnym parametrem jest także liczba klatek na sekundę (z ang. FPS). Im więcej klatek na sekundę jest w stanie zarejestrować kamera, tym większa szansa na uzyskanie wyraźnej stopklatki. Dobrze, gdy wideorejestrator oferuje nagrywanie w 60 kl/s.

Jeśli szukacie kamery samochodowej z dobrym sensorem, to warto przyjrzeć się firmie Mio, która wykorzystuje sensory Starvis produkowane przez firmę Sony, mającą ogromne doświadczenie w produkcji kamer. Sensor Starvis zapewnia bardzo dużą szczegółowość obrazu, ale przede wszystkim dobrą jakość także po zmierzchu, dzięki technologii Night Vision. Kolejnym istotnym argumentem za Mio jest fakt, że to jedyny producent wideorejestratorów, który oferuje 3-letnią gwarancję. Jakie kamery Mio polecamy?

Mio MiVue 955 WD

To tak naprawdę zestaw dwóch kamer, które łączymy ze sobą. Jedna rejestruje obraz sprzed pojazdu, druga zza pojazdu. Kamery zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zachowały kompaktowe wymiary i były dyskretne i nie rozpraszały kierowcy. Główna kamera może być obsługiwana głosowo, a jej atutem jest wysoka rozdzielczość 4K. Na jej pokładzie znajdziemy także technologię HDR oraz możliwość nagrywania w 60 kl/s przy rozdzielczości 2,5K. Nagrywany obraz możemy podejrzeć na czytelnym wyświetlaczu o przekątnej 2,7 cala.

Mio MiVue 955 WD Materiały promocyjne Mio

Istotnym elementem tego modelu jest moduł GPS. Dzięki niemu kamera może do obrazu przypisać położenie oraz prędkość pojazdu, a także oferować takie funkcjonalności, jak przypominanie o fotoradarach czy odcinkowych pomiarach prędkości. Nie zabrakło tu także łączności WiFi, dzięki czemu możemy szybko przesłać pliki na nasz smartfon z dedykowaną aplikacją, a także dokonać aktualizacji OTA (Over The Air). Cena za zestaw dwóch kamer to 1299 zł.

Mio MiVue J30

To świetna propozycja dla minimalistów, którzy cenią sobie proste i sprawdzone rozwiązania. Model MiVue J30 jest przede wszystkim bardzo kompaktowy, a po zamontowaniu praktycznie przestaje być zauważalny i nie zasłania kierowcy drogi. To także propozycja, która kusi atrakcyjną ceną. Można ją kupić za mniej niż 300 zł. Oferuje nadal znakomitą rozdzielczość nagrywania - 2,5 K (1440p), a także możliwość nagrywania w 60 kl/s przy rozdzielczości Full HD (1080p). Nie zabrakło tu także Wi-Fi i możliwości łączności ze smartfonem. To mała kamera, które oferuje świetną jakość i wiele możliwości.

Mio MiVue J30 Materiały promocyjne Mio

Mio MiVue 803

To model będący kompromisem pomiędzy powyższymi. Jest nieco droższy od MiVue J30, ale znacznie tańszy od MiVue 955WD. Ma za to szereg zalet. Pierwsza to rozdzielczość 2,5K, a także 60 kl/s przy nagrywaniu w Full HD. To, co wyróżnią ją na tle modelu MiVue J30 to moduł GPS, dzięki któremu kamera może także ostrzec nas przed odcinkowym pomiarem prędkości czy fotoradarem. Spośród trzech propozycji, wypada także najlepiej pod względem przysłony (tutaj F1.8), a co za tym idzie, dobrze radzi sobie po zmroku. Nie zabrakło oczywiście Wi-Fi obecnego w dwóch pozostałych modelach. Znajdziemy tu także ekran do podglądu obrazu czy ustawienia parametrów.

Mio MiVue 803 Materiały promocyjne Mio

Czy warto mieć wideorejestrator?

Przedstawiliśmy szereg powodów, dla których warto w swoim pojeździe zainstalować wideorejestrator. To prawdziwa ochrona, nie tylko na wypadek kolizji, ale w niektórych przypadkach może ochronić nas także przed mandatem, na przykład, kiedy zagapimy się na odcinkowym pomiarze prędkości i zaczniemy przekraczać prędkość. Warto dodać, że na sprzęt Mio obowiązuje 3 lata gwarancji, to jedyny producent, który oferuje takie rozwiązanie w swojej kategorii.

