Inteligentny w środku, zachwycający na zewnątrz. Elektryczny van Mercedes-Benz EQT zaskakuje nie tylko rozmiarem

Komfort i wysoka jakość są cechami, które często kojarzymy z luksusowymi limuzynami. Wraz z rozwojem technologii widzimy też, że elektryczny napęd staje się coraz powszechniejszy - nawet w samochodach SUV, które swoją drogą również często są pojazdami premium.

Na rynku pojawił się absolutny wyjątek. Mercedes zaprezentował bowiem przełomowy model EQT. Zaskakujący, w pełni elektryczny minivan klasy premium, który spełnia wyższe aspiracje i bardziej wymagające oczekiwania. Jest to nie tylko kolejny krok w kierunku elektryfikacji, ale także wstęp do zupełnie nowej ery mobilności. To pomost, który łączy luksus znany z limuzyn, elektryczny silnik coraz częstszy w SUV-ach z innym rodzajem potrzeb.

Mercedes EQT – elektryczny minivan pełen luksusu i nowoczesnej technologii

Mercedes EQT to pojazd, który wyróżnia się nie tylko swoim ekologicznym napędem, ale również eleganckim designem i wysokim poziomem komfortu. Minivan ten został zaprojektowany z myślą o przestrzeni i funkcjonalności, oferując komfortowe wnętrze, które można dostosować do różnych potrzeb. Znajdziemy w nim miejsce dla całej rodziny, pracowników firmy. A także odpowiednią ilość przestrzeni bagażowej na wszelkiego rodzaju bagaże czy sprzęt.

Elektryczny van klasy premium. Od mistrzów w swojej klasie

EQT to nowy model małego vana klasy premium, który łączy w sobie zalety napędu elektrycznego i wysoki komfort jazdy. Jest to pojazd idealny dla osób, które cenią sobie ekologię, elegancję i przestronność. Jest też pojazdem, który posłuży nie tylko w obrębie miasta. EQT oferuje 282 km zasięgu na jednym ładowaniu (według normy WLTP). A jego wnętrze mieści pięć osób i do 5010 litrów bagażu (maksymalna pojemność - przy dwóch osobach). Poznaj bliżej ten wyjątkowy samochód, który zapowiada nową erę mobilności.

Elektromobilność jest zaletą samą w sobie. EQT jest całkowicie elektrycznym pojazdem, który nie emituje spalin i zapewnia cichą i płynną jazdę. Ładowanie baterii jest szybkie i łatwe, a nad wydajnością czuwają innowacje takie jak nawigacja Electric Intelligence.

To symbol tego, jak bardzo EQT jest inteligentny w środku Samodzielnie oblicza optymalną trasę, biorąc pod uwagę poziom naładowania, dostępność stacji ładowania i warunki ruchu. System wbudowany w ten wyjątkowy pojazd podpowie też, gdzie się zatrzymać - EQT można ładować na stacjach szybkiego ładowania. I podczas krótkiej przerwy, w zaledwie 38 minut, osiągnąć aż 80% poziomu naładowania baterii.

Nowoczesny design z charakterem. I "tym czymś", co sprawia, że inni będą się za nim oglądać

Nie da się ukryć, że EQT zachwyca. I to na wielu płaszczyznach – przede wszystkim swoim nowoczesnym i eleganckim designem, który podkreśla jego klasę premium.

Przód pojazdu wyróżnia się charakterystyczną atrapą chłodnicy w formie czarnego panelu, za którym ukryte jest gniazdo ładowania. Centralnie umieszczona gwiazda Mercedesa nadaje mu prestiżu i rozpoznawalności.

Reflektory LED High Performance zapewniają doskonałe oświetlenie drogi i efektywny wygląd. Boki pojazdu są z kolei harmonijnie ukształtowane, co podkreśla dynamikę pojazdu. Mercedes zadbał też o to, by kierowcy mogli dostosować pojazd do swoich indywidualnych preferencji. EQT oferuje szeroki wybór kolorów lakieru i obręczy kół, dzięki czemu można podkreślić swój indywidualny styl.

Zaskakująco przestronne i komfortowe wnętrze. To na pewno van?

Wnętrze EQT jasno dowodzi, że za projektem stoją specjaliści od luksusowych limuzyn i SUV-ów. Taki standard wykończenia w klasie VAN jest czymś zaskakującym. Wnętrze jest przestronne i komfortowe, a jednocześnie nowoczesne i funkcjonalne.

Pojazd mieści pięć osób na dwóch rzędach siedzeń, które można dowolnie konfigurować i składać. Przestrzeń bagażowa ma pojemność od 610 do 5010 litrów (w wersji dwuosobowej), co sprawia, że EQT jest idealny zarówno do codziennych podróży, jak i do dłuższych wypraw. Wnętrze jest wykończone wysokiej jakości materiałami. Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą zapewnia ergonomiczną obsługę pojazdu

Komfortowa podróż. Van na poziomie limuzyny

EQT jest wyposażony w zaawansowany system multimedialny MBUX (Mercedes-Benz User Experience), który umożliwia intuicyjną obsługę pojazdu za pomocą dotyku, gestów lub głosu. System MBUX posiada 10-calowy ekran dotykowy z radiem DAB, który wyświetla informacje o stanie pojazdu, nawigacji, multimediach czy ustawieniach klimatyzacji.

System MBUX można również obsługiwać za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej lub touchpada na konsoli środkowej. Dodatkowo EQT posiada system KEYLESS-GO, który umożliwia otwieranie i zamykanie pojazdu bez kluczyka.

Inteligencja, która dba o bezpieczeństwo

EQT jest wyposażony w wiele funkcji, które znamy z limuzyn klasy premium. Wszystko dlatego, że projektanci chcieli zapewnić nie tylko komfort wnętrza i oszczędność napędu, ale także bezpieczeństwo i wsparcie dla kierowcy. Pojazd jest wyposażony w szereg systemów asystujących jazdę, które pomagają uniknąć kolizji, utrzymać odpowiednią odległość od innych pojazdów, zmienić pas ruchu czy zaparkować. EQT posiada między innymi:

System aktywnego hamowania awaryjnego, który ostrzega przed zbyt małą odległością od poprzedzającego pojazdu i automatycznie hamuje w razie potrzeby.

System aktywnego asystenta martwego pola, który informuje o obecności pojazdów w martwym polu za pomocą sygnałów świetlnych na lusterkach zewnętrznych i dźwiękowych w kabinie.

Praktyczność, którą pokochasz

Warto też podkreślić różnice pomiędzy EQT a innymi rodzajami pojazdów. EQT jest nie tylko elegancki i komfortowy, ale także praktyczny i funkcjonalny. Jego wnętrze jest zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wygodę i użyteczność dla kierowcy i pasażerów. EQT oferuje między innymi drzwi przesuwne po obu stronach pojazdu, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z drugiego rzędu siedzeń. Można go otwierać i zamykać elektrycznie za pomocą przełącznika na podsufitce, klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC, która utrzymuje żądaną temperaturę w kabinie dzięki czujnikom wilgotności, jakości powietrza i nasłonecznienia. Klimatyzacja ta posiada również osobne sterowanie dla kierowcy i pasażera oraz dodatkowe dysze dla drugiego rzędu siedzeń.

EQT to elektryczny van klasy premium, który łączy w sobie zalety napędu elektrycznego i wysokiego komfortu jazdy. Jest to pojazd idealny dla osób, które cenią sobie ekologię, elegancję i przestronność. EQT oferuje 282 km zasięgu na jednym ładowaniu, a jego wnętrze mieści pięć osób i do 5010 litrów bagażu. Poznaj bliżej ten wyjątkowy samochód, który zapowiada nową erę mobilności.

Zawsze blisko ciebie. EQT w smartfonie

Integracja smartfona to jedna z najważniejszych funkcji, które oferuje Mercedes EQT. Dzięki aplikacji Apple CarPlay lub systemowi Android Auto, użytkownik może bezproblemowo połączyć swój smartfon z systemem multimedialnym pojazdu. To oznacza, że mając swój telefon przy sobie, można łatwo korzystać z ulubionych aplikacji, takich jak Spotify, bez konieczności sięgania po telefon w trakcie jazdy. To nie tylko zapewnia wygodę, ale także bezpieczeństwo, umożliwiając skoncentrowanie się na drodze.

Kolejnym interesującym rozwiązaniem jest preinstalowany system Live Traffic Information. Jeśli nie chcesz stać w korkach i chcesz dotrzeć do celu jak najszybciej, ten system dostarcza aktualne i precyzyjne informacje o ruchu drogowym na żywo.

Natomiast preinstalowane rozwiązanie Remote Services Plus to funkcja, która zapewnia jeszcze większą wygodę i elastyczność użytkowania pojazdu. Dzięki temu rozwiązaniu, korzystając z usług Mercedes me connect, można cieszyć się szeregiem funkcji, które sprawiają, że codzienne podróżowanie jest bezpieczniejsze, bardziej komfortowe i łatwiejsze do zaplanowania.

Elektromobilność. Dlaczego warto? Zyskuje nie tylko portfel

Mercedes EQT to dowód na to, że samochody elektryczne są ekonomiczne i stanowią przyszłość motoryzacji. Wraz z rosnącą liczbą publicznych stacji ładowania dostępnych na trasach podróży, ładowanie pojazdu elektrycznego staje się coraz wygodniejsze i bardziej dostępne dla użytkowników.

Dzięki innowacjom bez trudu znajdziemy stacje ładowania - w garażach wielopoziomowych, na parkingach przy supermarketach czy na poboczach dróg. Na dłuższych trasach, Mercedes EQT oferuje kompleksową sieć stacji ładowania zlokalizowanych przy zajazdach i parkingach przy autostradach.

Mercedes EQT pokazuje, że samochody elektryczne nie tylko są ekologiczne, ale także oferują wygodę i dostępność dzięki rosnącej liczbie stacji ładowania na trasach podróży. To kolejny krok w kierunku przyszłości motoryzacji, w której ładowanie pojazdów elektrycznych jest łatwiejsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej.

EQT, czyli samochód idealny

Mercedes EQT nie tylko oferuje ekologiczny napęd i luksusowy design, ale również dostarcza zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które sprawiają, że podróżowanie staje się jeszcze bardziej wygodne i efektywne. Jest nie tylko odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na elektryczne samochody, ale również na potrzeby tych, którzy oczekują wyjątkowego komfortu, przestronności i wszechstronności podczas każdego rodzaju podróży. To kolejny krok w kierunku przyszłości mobilności, w której ekologia i luksus idą w parze. Mercedes EQT to wstęp do nowej ery minivanów elektrycznych, które nie tylko spełniają nasze potrzeby, ale także podnoszą poprzeczkę pod względem jakości i prestiżu.

