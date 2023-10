Honda znowu zaskakuje! Nowa bezkompromisowa hybryda na wyciągnięcie ręki

Odważna prezencja na trasie

ZR-V został stworzony z myślą o kierowcach, dla których aspekty wizualne są szczególnie ważne, a samochód jest istotnym elementem kreowania własnego wizerunku. Podwyższone zawieszenie, masywny grill, części lakierowane w kolorze fortepianowej czerni oraz nadwozie w stylu coupe spodobają się w szczególności osobom, które cenią w designie połączenie dynamiki i wyrafinowania. Sportowa sylwetka auta wyróżnia się zgrabnie poprowadzonymi opływowymi liniami, które pozytywnie wpływają na jego właściwości aerodynamiczne. Charakterystyczny przód mocno się wyróżnia i sprawia, że ZR-V nie da pomylić się z żadnym innym modelem. Krata chłodnicy zależnie od wybranej wersji ma dekor plastra miodu lub prostych pionowych listew. Eliminacja podziału między zamkiem a klamką sprzyja niezakłóconemu spójnemu całokształtowi. Prestiżowy charakter auta podkreślają efektownie dobrane do sylwetki i stylistyki pojazdu kolory lakieru, wśród których wyróżnia się Radiant Red Metallic i Still Night Pearl.

Prawdziwa frajda z prowadzenia

ZR-V zaskakuje sportową zdolnością do pokonywania nawet najbardziej ostrych zakrętów. Spełni oczekiwania szerokiej rzeszy kierowców, nawet tych, którzy preferują bardziej agresywną jazdę. Nowy SUV Hondy pozwala na dużą precyzję prowadzenia i oferuje bardzo dobrą przyczepność, nawet w trudnych warunkach na drodze. Bezstopniowa przekładnia wiernie imituje zmiany biegów i skonstruowana jest tak, aby wyeliminować występujący w niektórych hybrydach efekt drażniącego wzrostu obrotów. Wysoka pozycja za kierownicą zapewnia bardzo dobrą widoczność i komfort prowadzenia. Pole widzenia poprawia również maksymalne przesunięcie do tyłu słupków A. ZR-V jest niższy od CR-V i szerszy od HR-V, co zapewnia mu bardzo solidną podstawę konstrukcyjną i dużą stabilność. Za precyzyjne zachowanie układu kierowniczego odpowiada wielowahaczowe tylne zawieszenie i niska masa ramy pomocniczej.

Dynamiczny nowoczesny układ hybrydowy

Technologia pełnej hybrydy z silnikiem 2.0 i-MMD i bezstopniową przekładnią automatyczną zapewnia w przypadku ZR-V moc 184 KM oraz 315 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Do „setki" auto przyspiesza w 7,8 s. Moc przekazywana jest na przednią oś. Eksperci motoryzacyjni doceniają płynność i wysoką kulturę pracy napędu. Charakterystyka systemu napędowego została bardzo dobrze dopasowana do auta. To, co zaskakuje w nowym SUV-ie Hondy to jednak przede wszystkim zasięg, który wynosi nawet 1000 km bez ładowania, dzięki czemu ZR-V z powodzeniem nadaje się nawet na długie trasy. Jednocześnie hybryda zapewnia wymierną oszczędność paliwa, oferując spalanie na poziomie 5,7 litra na 100 km/h w cyklu mieszanym. Udoskonalona jednostka benzynowa może pochwalić się przodującą w swojej klasie efektywnością cieplną i małym poziomem emisji spalin.

Najwyższy wymiar komfortu w standardzie

ZR-V zapewnia wysoki poziom komfortu kierowcy i wszystkim pasażerom. Jest przestronny, wygodny i oferuje ustawny, foremny bagażnik. Jego bazowa pojemność wynosi 390 litrów, ale opcjonalnie po złożeniu tylnych foteli można powiększyć ją aż do 1322 litrów. Plusem jest również bezproblemowy dostęp do mocowań ISOFIX, który pozwala na bardzo łatwe wpinanie i wypinanie dziecięcych fotelików. Wszystkie udogodnienia w nowym SUV-ie Hondy wprost stworzone są do tego, aby wspierać aktywny tryb życia współczesnego konsumenta. Przednie fotele wyposażone są w grube maty wykonane ze specjalistycznej żywicy, które sprzyjają stabilizacji miednicy i lędźwi, co wpływa pozytywnie na relaksację mięśni oraz ułatwia wsiadanie i wysiadanie z samochodu. Przednie fotele — a w wyższych wersach także fotele z tyłu — są podgrzewane w standardzie.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Honda przykłada do kwestii bezpieczeństwa pierwszorzędną wagę, co w modelu ZR-V wyraża się na każdym kroku. Auto wyposażone jest w hiper nowoczesny system Honda SENSING, który został opracowany z myślą o zapewnieniu kierowcy, pasażerom i innym uczestnikom ruchu maksymalnego bezpieczeństwa. Inteligentny pakiet zaawansowanych funkcji aktywnie wspiera kierowcę w czasie jazdy czuwając nad wieloma zróżnicowanymi zmiennymi. Dzięki niemu w ZR-V funkcjonuje między innymi kamera szerokokątna z szybkim układem przetwarzania obrazu, funkcja rozpoznawania znaków drogowych, system zapobiegający zjeżdżaniu z pasa ruchu, system autonomicznego hamowania, asystent jazdy w korku, system monitorowania uwagi i zmęczenia kierowcy oraz adaptacyjne światła. SUV wyposażony jest również w jedenaście nowoczesnych poduszek powietrznych. Nadwozie zbudowane jest w oparciu o system konstrukcyjny Advanced Compatibility EngineeringTM, który sprzyja pochłanianiu i rozprowadzeniu energii ewentualnego zderzenia czołowego.

