Używane części uratują twój budżet na wakacje. Sprawdź, ile możesz zyskać na przygotowaniu auta do wakacji

Zakup używanych części samochodowych, zamiast nowych może być bardzo opłacalny. By zapewnić sobie przy tym bezpieczeństwo-trzeba pamiętać o kilku rzeczach.

Samochód to układanka złożona z tysięcy części. Niekiedy awaria jednej z nich wyłącza cały samochód z użytku. Co wtedy robić? Najlepiej naprawić. Nie zawsze jednak jest to możliwe, gdyż części mają to do siebie, że lubią się zużywać lub popsuć w sposób nieodwracalny. Nowe oryginalne części potrafią kosztować krocie. Może się nawet zdarzyć, że wartość oryginalnego elementu zbliży się do wartości pojazdu. Jego zakup najczęściej naturalnie mija się z celem, a my musimy poszukać alternatywy. Tańszy zamiennik? Czasami to jedyne wyjście. Może się jednak okazać, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie zakup używanej części. Takie rozwiązanie ma kilka zalet, ale konieczne jest przy tym zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Dlaczego nie warto bać się części używanych?

Z badań wynika, że spory odsetek właścicieli aut obawia się zakupu używanych części, ponieważ wierzą, że nowe odznaczają się dłuższą żywotnością. Tymczasem wielu mechaników jest zdania, że jakość tańszych części zamiennych znacznie odbiega od jakości oryginału i nawet używana część oryginalna lub używany i certyfikowany dobrej jakości zamiennik może okazać się lepszą i trwalszą alternatywą – zwłaszcza jeśli przy wyborze nowego zamiennika kierujemy się kryterium ceny. W wielu przypadkach kupimy dobrej jakości używaną część w cenie znacznie niższej od nowego zamiennika, która w dodatku posłuży nam dłużej. Tak może być w przypadku wielu urządzeń elektronicznych i mechanicznych czy np. lamp i reflektorów. Wymieniając więc kilka części w samochodzie, możemy zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych, decydując się na zakup używanych elementów. Oprócz aspektu ekonomicznego oraz argumentu w postaci wyższej jakości, za częściami z rynku wtórnego stoi jeszcze jedna korzyść. Chodzi o ekologię. Ponowne wykorzystanie danego elementu obniża zapotrzebowanie na produkcję nowych części i przyczynia się do zmniejszenia wpływu na środowisko.

Fot.iStock

Skąd biorą się używane części?

Odpowiedzią są stacje demontażu pojazdów. To właśnie na nie trafiają samochody, które zaliczyły tzw. „całkę" - czyli szkodę całkowitą. To takie pojazdy, których naprawa przewyższa wartość i staje się nieopłacalna. Nie oznacza to wcale, że taki samochód kończy swój żywot. Można wręcz powiedzieć, że dostaje wtedy drugie życie jako dawca części. Stacje demontażu są odpowiednio przystosowane do tego, aby taki pojazd we właściwy sposób rozebrać. Przykładowo, posadzka może mieć nawet kilkadziesiąt centymetrów grubości, aby zapobiec przenikaniu płynów eksploatacyjnych do gleby. Oddzielone części po zrobieniu zdjęć i wystawieniu na sprzedaż trafiają do magazynu. W serwisie OTOMOTO dostępne są obecnie niemal 3 miliony używanych części samochodowych.

Fot.iStock

Używane akcesoria to także sposób na oszczędność

Części samochodowe kojarzą nam się głównie z elementami mechanicznymi, które musimy wymieniać z powodu awarii lub zgodnie z interwałem serwisowym. Warto jednak pamiętać, że używane części samochodowe to także akcesoria, takie jak uchwyt rowerowy, bagażnik dachowy, hak, elementy ozdobne czy różnego rodzaju pokrowce. Tutaj również nie powinniśmy mieć obaw związanych z zakupem z rynku wtórnego. Na OTOMOTO znajdziemy liczne oferty z akcesoriami w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Oszczędność tutaj może wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych.

Jak znaleźć odpowiednią część?

Trzy miliony to zawrotna liczba. Jak wśród wszystkich części odnaleźć tę, która nas interesuje? Na portalu OTOMOTO jest to naprawdę proste i bardzo intuicyjne. Najlepiej rozpocząć filtrowanie od wskazania danego modelu samochodu. Następnie warto wskazać kilka parametrów, aby odsiać oferty, które nas nie interesują. Będą to chociażby cena i lokalizacja. Możemy także wybrać, aby widzieć wyłącznie oferty z możliwością wysyłki. Następnie należy w katalogu odnaleźć kategorię części, która nas interesuje lub skorzystać z wyszukiwarki i wpisać nazwę poszukiwanej przez nas części. Otrzymane wyniki można także sortować wg wybranych kryteriów jak cena czy czas publikacji ogłoszenia.

Sprawdźmy, jak działa to w praktyce. Spróbujemy znaleźć używaną lampę do Forda Focusa trzeciej generacji. Na stronie głównej klikamy więc zakładkę „Części" i zaczynamy od wybrania marki samochodu. Odszukujemy na liście tę, która nas interesuje, czyli w tym przypadku Ford. Następnie ręcznie wpisujemy nazwę modelu oraz generację, czyli „Focus mk3". Możemy opcjonalnie dopisać, czy interesuje nas wersja przed, czy po liftingu. Klikamy „Szukaj". Teraz po lewej stronie widzimy listę z kategoriami części. Nas interesuje kategoria „oświetlenie". Po kliknięciu rozwija się bardziej szczegółowa lista części. Wybieramy najpierw „lampy przednie i elementy", a następnie jeszcze raz zawężamy wyniki wyszukiwania do kategorii „lampy przednie". Teraz zostało nam zaznaczyć opcję „Używane" oraz „Pokaż tylko oferty z opcją wysyłki" (poniżej kategorii). Strona informuje nas, że wyświetla ponad 400 wyników. Możemy zawęzić wyszukiwanie poprzez ustawienie maksymalnej ceny, jaka nas interesuje.

Fot. materiał Partnera

O czym warto pamiętać?

By upewnić się, że zakup części używanej do samochodu jest bezpieczny, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, elementy układu hamulcowego, przeguby układu kierowniczego czy zawieszenia mają kluczowy wpływ na bezpieczeństwo i od ich sprawności może zależeć nasze życie i zdrowie. Nie bez powodu powstało rozporządzenie zawierające wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. Jeżeli macie wątpliwości co do danej części, warto zajrzeć do tej listy. Oczywiście powinniśmy także unikać kupowania używanych pasków służących do przekazywania napędu, takich jak pasek rozrządu czy pasek osprzętu. Oszczędność będzie znikoma, a ryzyko duże.

