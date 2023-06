Golarka adaptująca się do kształtu twarzy? Zobacz nasz test.

Do przetestowania trafiła do nas golarka Braun Series 7. Model z zasady ma być wszechstronną opcją, która sprawdzi się w przypadku różnorakiego zarostu. Czy rzeczywiście tak jest? Przyjrzeliśmy się temu bliżej, weryfikując wszystko w praktyce.

Zestaw Braun Series 7 składa się z kilku elementów. Poza gwoździem programu, jakim niewątpliwie jest sama golarka, dołączone są również specjalne akcesoria, które ułatwią przechowywanie sprzętu i jego transport. W skład modelu wchodzą:

Golarka Braun Series 7

Głowica 360° Flex oraz nasadka trymera do stylizacji zarostu

Baza SmartCare Center służąca m.in. do ładowania i czyszczenia golarki

Wyprofilowany pokrowiec

Drobny pędzelek do dokładniejszego czyszczenia

Dodatkowy woreczek przeznaczony do przechowywania nasadek czy pędzelka

Wkład z płynem czyszczącym

Materiał promocyjny fot. Maciej Jędrzejak

Bazowym atutem Braun Series 7 jest elastyczna głowica 360° Flex, która umożliwia gładkie golenie nawet w trudno dostępnych miejscach, dostosowując się do kształtu twarzy. Technologia AutoSense dostosowuje się z kolei do grubości i gęstości zarostu na poszczególnych obszarach twarzy, zbierając dzięki temu włosy znacznie efektywniej. Tam, gdzie zarost jest gęstszy, golarka zwiększa moc pracy, aby utrzymywać efektywność przycinania na niezmiennym poziomie. Muszę przyznać, że już na świeżo po goleniu można poczuć różnicę i gładkość skóry, którą ciężko osiągnąć innymi metodami.

Materiał promocyjny fot. Maciej Jędrzejak

Pierwsze golenie Braun Series 7 to zupełnie inne doświadczenie niż w przypadku golarek, z których korzystałem wcześniej – do pracy maszynki trzeba się po prostu przyzwyczaić. Z każdą kolejną próbą czuje się już większą wprawę i szerokie możliwości, jakie oferuje sprzęt.

Podstawowa głowica sprawdzi się przy kompletnym goleniu „na zero", zaś do pielęgnacji zarostu przeznaczony jest specjalny trymer. Nasadka ta daje duże pole manewru i pozwala "pobawić się" stylizacją wąsów i brody.

Materiał promocyjny fot. Maciej Jędrzejak

Zmiana nasadek jest bardzo prosta i zajmuje dosłownie moment, co niewątpliwie daje dużo wygody, zwłaszcza kiedy intencją jest przykładowo zgolenie w zupełności boków, przy drobnym przycięciu reszty zarostu, co miało miejsce przy okazji naszego testu.

Czyszczenie golarki również nie wymaga większego wysiłku, gdyż jest ona w zupełności wodoodporna. Można ją bez obaw myć pod strumieniem wody, czy też używać "na mokro". Po odpaleniu urządzenie samo pozbywa się nadmiaru wody ze środka.

Materiał promocyjny fot. Maciej Jędrzejak

Ładowanie sprzętu też nie trwa zbyt długo - po podłączeniu sprzętu do prądu, bateria naładowała się dosłownie w kilkadziesiąt minut. Baza SmartCare Center odpowiada przy tym nie tylko za energię, ale też dodatkowe czyszczenie i konserwację, gdyż można w niej umieścić specjalny pojemnik z płynem czyszczącym. Sama baza jest dość spora, wobec czego nie jest stworzona do pakowania na wyjazdy, ale to rekompensuje mocna bateria golarki, która w pełni naładowana wytrzyma bez problemu min. 3 tygodnie.

Materiał promocyjny fot. Maciej Jędrzejak

Przy pierwszym użyciu czuć, że ma się do czynienia z zupełnie inną golarką. Początkowo może to nieco peszyć i odstraszać, lecz Braun Series 7 niewątpliwie oferuje wygodę i wszechstronność, dlatego zdecydowanie warto dać jej szansę, a przyzwyczajenie do pracy ze sprzętem przyjdzie z czasem. Model przeciera szlaki w kwestii golenia mężczyzn i warto, jest się do niego adaptować.

