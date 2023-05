Za chwilę wszystkie silniki Volvo będą miały ten układ. Przynosi on wiele korzyści

W ofercie Volvo niemal wszystkie klasyczne układy napędowe zyskały już status miękkiej hybrydy. Jedyny wyjątek występuje w modelu XC40 o oznaczeniu T2, gdzie pod maską pracuje silnik benzynowy bez elektrycznego wspomagania. W przyszłym roku zostanie on jednak wycofany z oferty, a w gamie zostaną wyłącznie zelektryfikowane odmiany. Oczywiście, w stajni Volvo istotną rolę odgrywają także hybrydy typu plug-in oraz samochody całkowicie elektryczne, ale skupmy się na wyłącznie na miękkich hybrydach, które najbardziej ze wszystkich odmian zbliżone są do klasycznego, spalinowego napędu.

Co to jest miękka hybryda?

Samochody hybrydowe wyposażone są w dwa źródła napędu. Zdecydowana większość to połączenie silnika spalinowego oraz elektrycznego, które może przybierać różne formy. Może to być układ ładowany z gniazdka lub klasyczna hybryda, która przy niewielkich prędkościach może się poruszać wykorzystując wyłącznie napęd elektryczny. Miękka hybryda natomiast wykorzystuje niewielki silnik elektryczny, który jednocześnie pełni rolę rozrusznika i generatora. Odzyskuje on energię podczas hamowania, która następnie gromadzona jest w specjalnym akumulatorze, którego napięcie znamionowe wynosi najczęściej 48 V (w odróżnieniu od 12-Voltowego standardowego akumulatora samochodowego). Nie może on być ładowany z zewnętrznego źródła, a wyłącznie podczas hamowania lub wytracania prędkości. Warto także podkreślić, że miękka hybryda nie pozwala na jazdę bez udziału silnika spalinowego.

Co daje miękka hybryda?

Elektryczny silnik w miękkich hybrydach Volvo generuje 14 KM. Jakie korzyści z tego płyną? Po pierwsze bardzo płynny rozruch silnika, pozwalający na niezwykle gładką i praktycznie niezauważalną pracę systemu start&stop podczas miejskiej jazdy. Miękka hybryda to także dodatkowa pomoc w ruszaniu i przyspieszaniu do prędkości 30 km/h, dzięki czemu miejska jazda staje się przyjemniejsza i dynamiczniejsza, a zarazem płynniejsza. Ponadto elektryczne wsparcie pozwala także na łagodniejszą zmianę z pierwszego na drugi bieg podczas spokojnej jazdy. Istotną zaletą miękkich hybryd jest także nieco niższe zużycie paliwa w ruchu miejskim oraz niższa emisja dwutlenku węgla. Z punktu widzenia użytkownika samochodu, taki układ hybrydowy jest bezobsługowy i zauważalny głównie w postaci płynniejszej jazdy z małymi prędkościami. Kierowca nie musi nigdy martwić się poziomem naładowania akumulatora – wszystko dzieje się samoczynnie.

W jakich Volvo znajdziemy miękką hybrydę?

Układ miękkiej hybrydy zadebiutował w Volvo jeszcze w 2020 roku. Razem z tym usprawnieniem zmodyfikowano także same jednostki spalinowe, by były bardziej oszczędne i wydajne. Dziś układ MHEV jest obecny w każdym modelu, z wyjątkiem elektrycznego C40. Jest on łączony zarówno z silnikami Diesla jak i benzynowymi i występuje w odmianach z napędem na jedną oś i na wszystkie koła. Najpopularniejsze miękkie hybrydy w gamie Volvo to XC40 B3 oraz XC60 B4. Szczególną uwagę warto zwrócić na XC60 w odmianie B5 z napędem na wszystkie koła oraz 250-konnym silnikiem benzynowym. Dzięki układowi MHEV ten samochód zużywa wyraźnie mnie paliwa niż zwykłe odmiany benzynowe z napędem na cztery koła – szczególnie w mieście.

Jakie jest Volvo XC60 B5 AWD?

Volvo XC60 to najlepiej sprzedający się średniej wielkości SUV w segmencie premium. Układ napędowy z miękką hybrydą i napędem na cztery koła zapewnia doskonałe właściwości jezdne oraz dynamikę. 250 koni mechanicznych rozpędza auto do pierwszej setki w 6,9 sekundy, co jest świetnym wynikiem jak na oszczędnego rodzinnego SUV-a. XC60 to model przepełniony inteligentnymi funkcjami i wspomagającymi technologiami. Komfortu nadaje aktywne podwozie z zawieszeniem pneumatycznym, które stale reguluje prześwit i charakterystykę amortyzatorów, aby zwiększyć stabilność oraz zapewnić dynamiczną i płynną jazdę z maksymalną wydajnością energetyczną przy dużych prędkościach. A gdy wymagają tego okoliczności, pomocny okaże się tryp Off Road, który zwiększy prześwit. Na pokładzie otrzymamy dostęp do usług Google, dzięki czemu dostajemy m.in. najlepszą nawigację w swojej klasie z dostępem do informacji w czasie rzeczywistym. Nie trzeba martwić się o koszt transmisji danych. Jest on wliczony w pakiet usług cyfrowych, który poza dostępem do usług Google dostarcza także usługi zdalne za pośrednictwem aplikacji Volvo Cars.

Volvo XC40 B3 – idealny w mieście, wygodny w trasie

Volvo XC40 to samochód wszechstronny i innowacyjny w każdym wymiarze. Łagodna hybryda została zaprojektowana z myślą o płynnym ruszaniu i doskonałym przyspieszaniu, dzięki czemu jazda zarówno po mieście, jak i na autostradzie jest bliska doskonałości. Wewnątrz rządzi harmonia oraz nowoczesny design i starannie dobrane materiały. Znajdziemy tam także sprytnie przemyślane rozwiązanie takie jak inteligentne schowki, które ułatwiają codzienne korzystanie z samochodu. Podobnie jak w modelu XC60, znajdziemy tutaj pakiet usług cyfrowych, który pozwala na korzystanie z usług Google takich jak Asystent Google, Mapy Google i innych aplikacji ze sklepu Google Play. Zaawansowany filtr powietrza eliminuje do 80 proc. niebezpiecznych cząstek stałych PM 2,5 z powietrza dopływającego do kabiny, dzięki czemu podróżujący mogą oddychać zdrowszym powietrzem. Imponującym elementem są systemy bezpieczeństwa oraz wspomagające kierowcę, które ułatwiają manewrowanie oraz czuwają nad bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów. Volvo XC40 wykrywa i koryguje opuszczanie pasa ruchu, informuje kierowcę o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu oraz wykrywa przeszkody na drodze i pomaga w uniknięciu kolizji.

