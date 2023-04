Duża moc auta straci swój potencjał, jeśli nie masz opon UHP. Wiesz, jakie wybrać?

Ultra High Performance (Ultrawysoka wydajność) to klasa opon, które nastawione są na wysokie osiągi i zapewnienie odpowiedniego prowadzenia pojazdom o sportowym charakterze i dużej mocy. Tego typu ogumienie, oprócz ulepszonych osiągów, musi także dobrze spisywać się podczas codziennej jazdy. Opony UHP muszą, więc zapewniać odpowiednią trwałość, czy możliwie niskie opory toczenia, a także radzić sobie w różnych warunkach atmosferycznych.

Czym wyróżniają się opony UHP?

Parametr, który możemy odczytać bardzo szybko, to indeks prędkości. Opony UHP mają najczęściej indeks oznaczony literą „Y", co oznacza, że maksymalna bezpieczna prędkość przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu może wynosić 300 km/H. Czy jeśli wasz samochód nie rozwija takiej prędkości, to znaczy, że nie warto inwestować w opony UHP? Zdecydowanie nie! Za indeksem prędkości stoi także wykonanie. Aby opona nadawała się do jazdy z wysokimi prędkościami, musi być zdolna do przenoszenia bardzo dużych sił, a więc być wytrzymała. Oprócz tego opony UHP charakteryzują się także znacznie lepszymi właściwościami podczas pokonywania zakrętów, czy hamowania, ponieważ wykorzystują nowoczesne i zaawansowane technologie.

Postaw na sprawdzonego producenta

Firma Goodyear może pochwalić się dużym doświadczeniem w produkcji ogumienia z segmentów HP (High Performance) i UHP (Ultra High Performance). To jej przypisuje się stworzenie pierwszego modelu opony tej klasy. Mowa tu konkretnie o modelu Eagle VR50 – „Gatorback", który powstał na początku lat 80. Goodyear ma w swoim dorobku także wiele sukcesów na torach wyścigowych, a technologia, która rozwija się przy opracowywaniu wyścigowych opon, jest wprowadzana do modeli drogowych. To zapewnia wyśmienite połączenie parametrów, które przekłada się na pewność prowadzenia i najwyższe osiągi.

Utytułowana Eagle F1 Asymmetric 6

To najnowsza generacja opony z rodziny Eagle F1 o ultrawysokich osiągach, która świetnie spisuje się na mokrej i suchej nawierzchni, zapewniając efektywne hamowanie oraz wysoką sterowność. Zoptymalizowana konstrukcja dostosowuje się do zmian obciążenia, a adaptacyjna powierzchnia styku z podłożem umożliwia dostosowywanie się do stylu jazdy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni, która przylega do podłoża. To pozwala zwiększyć przyczepność i reaktywność na ekstremalne ruchy kierownicą. Wierzchnia mieszanka opony wykorzystuje innowacyjny system żywic, który pozwala na zwiększenie mikro kontaktu z nawierzchnią, zapewniając lepszą przyczepność na wilgotnej i mokrej jezdni.

Poza innowacyjnymi technologiami i latami doświadczeń, o jakości modelu Eagle F1 Asymmetric 6 świadczą także topowe miejsca zajmowane w wielu niezależnych testach. Redakcja magazynu Auto Bild przyznała tej oponie najwyższe wyróżnienie oraz tytuł Eco-Master w najnowszym teście opon letnich. W drodze na szczyt opona Goodyeara pokonała 49 innych konkurencyjnych produktów i była jedyną, która otrzymała wyłącznie pozytywne opinie. Natomiast w teście magazynu Auto Motor und Sport jako jedyna otrzymała ocenę „wybitna", uzyskując wynik 9,0/10 punktów. Jeśli te argumenty nie są wystarczająco przekonujące, warto sprawdzić opinie wystawione przez użytkowników w popularnych serwisach internetowych, które jasno przemawiają na korzyść modelu Eagle F1 Asymmetric.

Świetna alternatywa

Opona Goodyear reprezentuje najwyższą jakość i półkę premium. Dla tych, którzy szukają bardziej budżetowego rozwiązania, ale nie chcą rezygnować ze sportowych właściwości, dobrą propozycją będzie model rodzimej marki Dębica należącej do portfolio Goodyear. Dębica Presto HP2 stanowi bardzo dobry kompromis pomiędzy ceną a właściwościami. Asymetryczna rzeźba bieżnika zapewnia wysoką wydajność i lepsze właściwości jezdne, a zwiększona liczba rowków i krawędzi tnących ułatwia odprowadzanie wody, podnosząc przyczepność auta na mokrych nawierzchniach. Z kolei konstrukcja opony zapewnia zoptymalizowane rozprowadzanie ciśnienia w oponie, co przekłada się na niższe opory toczenia i wyższą trwałość, a więc realne oszczędności.

Co zamiast opon UHP?

Nie każdy kierowca wymaga od opony sportowych właściwości, ale warto pamiętać, że wiele jej parametrów przekłada się na bezpieczeństwo, na którym nigdy nie warto oszczędzać. Dla osób, które preferują spokojną jazdę, doskonałą propozycją będzie opona Goodyear EfficientGrip Performance 2 przeznaczona do pojazdów z obręczami o średnicy 15-18 cali. Ten produkt może się pochwalić wyjątkową wytrzymałością i odpornością na zużycie przy zachowaniu wysokich osiągów. Jest to możliwe dzięki wysokiej elastyczności bieżnika, zwiększonej liczbie dłuższych krawędzi chwytających oraz dzięki większym żebrom w centralnej części bieżnika. Zaawansowane technologie gwarantują pewne prowadzenie oraz krótką drogę hamowania na suchej i mokrej nawierzchni. Kierowcy wybierający ten model opon mogą się cieszyć większą liczbą kilometrów przejechaną na jednym komplecie oraz niezawodnością w awaryjnych sytuacjach.

Wybierając opony do swojego samochodu, od których oczekujecie niezawodności i osiągów, warto postawić na markę, za którą stoją lata doświadczeń i technologie, które zdały trudne egzaminy na wielu torach wyścigowych na świecie.

