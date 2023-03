Najlepsze sportowe opony? Niech osiągnięcia na torach mówią same za siebie

Seryjnie produkowane samochody kompaktowe występują w sportowych wersjach o mocach znacznie przekraczających 300 koni mechanicznych. Co więcej, na rynku znajdziemy rodzinne kombi, które może wykrzesać z siebie moc nawet 600 KM, a i niektóre modele SUV-ów także bez problemu przekraczają tę granicę. Silniki tych aut są w stanie wytworzyć ogromną siłę napędową, która następnie zostanie przekazana na koła. Od tego momentu odpowiedzialność spoczywa na oponach. Aby wykorzystać potencjał, jaki dają potężne jednostki napędowe, ogumienie musi wykazywać się znakomitymi właściwościami. Stworzenie takiego produktu wymaga ogromnego doświadczenia. Właśnie na takie możemy liczyć w przypadku firmy Goodyear, dla której motorsport to chleb powszedni, a jej dorobek na tym polu jest naprawdę imponujący.

Marka ma na swoim koncie rekordową liczbę zwycięstw w królowej motosportów, czyli Formule 1. Było ich aż 368. Do tej pory żadnemu innemu producentowi oponiarskiemu nie udało się pobić tego wyniku. Kolejny istotny sukces to 14 zwycięstw w legendarnych wyścigach Le Mans, gdzie opony poddawane są wręcz nieprawdopodobnym obciążeniom. Od blisko 70 lat Goodyear jest też mocno zaangażowany w serie wyścigów NASCAR. Dzięki tej ścisłej współpracy rywalizacja na torach mogła stać się jeszcze bardziej emocjonująca, bo auta były zdolne do pokonywania kolejnych barier szybkości i wytrzymałości. Wpływ marki był tak duży, że w 2017 roku zapadła decyzja, że Goodyear będzie wyłącznym dostawcą ogumienia dla wszystkich trzech krajowych serii wyścigów NASCAR. Oczywiście lista wszystkich zasług amerykańskiej marki dla motosportu jest znacznie dłuższa.

Bogate doświadczenie w wyścigach i wypracowane przez lata technologie pozwoliły na stworzenie wyjątkowej linii opon drogowych Goodyear Eagle F1, w której można wyróżnić dwie kategorie ogumienia – UHP i UUHP. Opony klasy UHP (Ultra High Performance) przeznaczone są do codziennego użytku w samochodach o wysokich osiągach, tutaj warto zwrócić uwagę na wielokrotnie nagradzaną oponę letnią Eagle F1 Asymmetric 6 – model ten jest dostępny już w 70 rozmiarach. Jej niskie opory toczenia oraz wysoka nośność sprawiają, że jest idealna nie tylko dla typowych samochodów osobowych, ale także dla nowoczesnych SUV-ów oraz pojazdów elektrycznych, które wymagają od opony więcej, aby zmaksymalizować zasięg i wydajność. Natomiast jeśli ktoś marzy o osiągach rodem z torów wyścigowych to znajdzie je w produktach z linii Eagle F1 SuperSport, zaliczanych do kategorii UUHP. Gama ta jest dostosowana do wymagań samochodów wyczynowych, od mocnych hatchbacków po auta sportowe klasy premium i supersamochody. Warto jeszcze dodać, że wyścigowa wersja tego ogumienia jest wykorzystywana przez zawodników ścigających się w serii PURE ETCR, czyli jednej z najbardziej innowacyjnych i wyróżniających się serii wyścigów na świecie, w której samochody elektryczne i opony poddawane są ciężkim próbom.

Wyścigowe moce także w oponach wagi ciężkiej

Od prawie 20 lat Goodyear jest też mocno zaangażowany w wyścigi ciężarówek FIA ETRC (European Truck Racing Championship), dostarczając opony wszystkim startującym tam zawodnikom. To nie lada wyzwanie, bo te niepozorne 5-tonowe ciężarówki mają moc 1500 koni mechanicznych. Dzięki tej sile pojazdy mogą przyspieszyć od 0 do 100 km/h w ciągu zaledwie pięciu sekund, podobnie jak najlepsze auta wyścigowe. Podczas walki o najlepszą pozycję w każdym zakręcie, ciężarówki jadą zaledwie kilka centymetrów od siebie, dlatego wyścigi Goodyear FIA ETRC są uznawane za jedną z najbardziej widowiskowych serii mistrzostw odbywających się na Starym Kontynencie, a poziom doświadczanych emocji jest porównywalny do tych znanych z wyścigów Formuły 1. Polscy kibice będą mogli zobaczyć ekscytujące pojedynki najlepszych kierowców wyścigowych, podczas historycznego wyścigu FIA Goodyear ETRC, który zostanie rozegrany na Torze Poznań 24-25 czerwca – pierwszy raz w Polsce.

Co ciekawe, wszyscy uczestnicy tych mistrzostw ścigają się na oponach Goodyear, które są zbudowane na podobnej osnowie co opony do codziennej jazdy w transporcie, natomiast bieżnik i mieszanka gumowa zostały w nich zmodyfikowane, aby zapewnić przyczepność na mokrych i suchych nawierzchniach oraz pomóc w rozpraszaniu ciepła wytwarzanego przez ważące ponad 5 ton ciężarówki. Technologie opracowane na potrzeby torów wyścigowych w różny sposób przekładają się później na produkty przeznaczone na drogi. Wzmocnione karkasy zapewniają pojazdom użytkowym wyższy poziom bezpieczeństwa i wytrzymałości. Z kolei udoskonalone mieszanki pozwalają na zmniejszenie oporów toczenia i ogólnie bardziej efektywną jazdę, a także wydłużenie przebiegu.

Wybierając opony do swojego samochodu, od których oczekujecie niezawodności i najlepszych osiągów, warto postawić na markę, za którą stoją lata doświadczeń i technologie, które zdały egzaminy na nitkach wielu torów wyścigowych na świecie.