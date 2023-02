Czym są "zielone" opony i dlaczego są tak istotne nie tylko dla samochodów?

Opony wpływają na komfort jazdy, osiągi, zużycie paliwa, ale przede wszystkim na nasze bezpieczeństwo. Dlatego podczas zakupów kierowcy zazwyczaj zwracają uwagę na podstawowe parametry ogumienia, jak niskie opory toczenia, które przekładają się na niższe zużycie paliwa, hałas – im cichsza praca opon, tym większy komfort jazdy, oraz przyczepność na mokrej nawierzchni. Nie zastanawiają się nad tym, jak opony wpływają na środowisko, dlatego obowiązek ten często spoczywa na producencie.

"Zielone" opony – czyli o co w ogóle chodzi?

Określenia "zielone" nie należy traktować dosłownie. Chodzi tu o opony wytwarzane ze zrównoważonych materiałów, takich jak surowce pochodzenia biologicznego, ze źródeł odnawialnych lub z materiałów z recyklingu. Zastosowanie materiałów zrównoważonych w produkcji opon pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zużycie produktów ropopochodnych, a także zwiększa obieg materiałów.

Goodyear, jeden z największych producentów oponiarskich na świecie, zaprezentował na tegorocznych targach technologicznych CES oponę stworzoną aż w 90 proc. z materiałów odnawialnych. To imponujący krok naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę fakt, że zaledwie rok wcześniej firma prezentowała oponę zbudowaną w 70% z materiałów przyjaznych dla środowiska, która już w tym roku pojawi się na rynku w limitowanej serii. Tempo rozwoju jest więc niebywałe, a cel ambitny – stworzenie do 2030 roku opony w pełni zbudowanej z materiałów przyjaznych środowisku.

Z czego zbudowana jest "zielona" opona?

Zaprezentowana na targach CES opona została stworzona z mieszanki sadzy, oleju sojowego, unikalnej odmiany krzemionki z popiołu z łusek ryżu, poliestru z recyklingu plastikowych butelek, bio-odnawialnych żywic drzewa sosnowego, drutu koralikowego i kordów stalowych ze stali o wysokiej zawartości surowców wtórnych oraz polimerów z surowców bio- i bio-cyrkulacyjnych z certyfikatem ISCC. Mimo iż jest to jeszcze tylko opona demonstracyjna, to już przeszła wszystkie obowiązujące testy regulacyjne i została dopuszczona do ruchu drogowego.

Technologia opracowana przez Goodyear nie tylko pozwala produkować opony bardziej przyjazne dla środowiska, ale zapewnia także lepsze właściwości niż tradycyjne opony, na przykład lepszą przyczepność, większą trwałość, czy niższe opory toczenia. Z punktu widzenia klienta, sięganie po "zielone" opony może być więc uzasadnione.

Opony ciężarowe na fali eko

Firma Goodyear skupia się na wykorzystaniu zrównoważonych materiałów nie tylko w produkcji opon przeznaczonych do samochodów osobowych. Niedawno zaprezentowana została opona wykonana w 63 proc. z materiałów odnawialnych przeznaczona do pojazdów ciężarowych. Prototypowy model jest oznaczony symbolem „A" pod względem efektywności paliwowej, a więc zapewnia taką samą oszczędność paliwa jak najbardziej efektywne opony ciężarowe Goodyear dostępne obecnie w ofercie. Oprócz niskich oporów toczenia, istotny jest fakt, że opona ta nadaje się do bieżnikowania. Dzięki takim technologiom transport staje się bardziej przyjazny dla środowiska.

Materiały to nie wszystko. Są jeszcze inne pozytywne strony "zielonych" opon

Oprócz bardziej odpowiedzialnego podejścia do wykorzystywanych materiałów, ekologiczne opony mają jeszcze inne pozytywne aspekty. Ich produkcja jest bardziej przyjazna dla środowiska m.in. ze względu na niższą energochłonność i emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Niższe opory toczenia tych opon sprawiają, że pojazd zużyje mniej paliwa, co również oznacza mniejszą emisję spalin. Produkty te wyróżniają się też wyższą trwałością co w praktyce oznacza, że na jednym komplecie opon można przejechać większą liczbę kilometrów, a zatem rzadziej trzeba je wymieniać i mniej odpadów gumowych trafia na wysypiska.

Krok w słusznym kierunku

Goodyear już od kilku lat z powodzeniem stosuje materiały zrównoważone w swoich produktach. Wiele linii opon osobowych, w tym także niektóre opony wyścigowe, zawiera olej sojowy, którym zastąpiono oleje ropopochodne. Ponadto od 2018 roku firma ponad dwukrotnie zwiększyła także użycie krzemionki pochodzącej ze spalania łusek ryżowych. Goodyear skupia się też na rozwijaniu zasobów kauczuku naturalnego z mniszka lekarskiego, który może znaleźć zastosowanie we wszystkich rodzajach opon. To jasno pokazuje realne zaangażowanie marki w budowanie lepszej przyszłości dla nas oraz całej planety.

Firma Goodyear jest już na ostatniej prostej na drodze do wprowadzenia zrównoważonych opon na dobre do branży motoryzacyjnej. To wektor kierunku nie tylko dla przemysłu oponiarskiego, ale także dla wszystkich innych firm związanych z mobilnością i transportem. Goodyear pokazuje, że samochód może być ekologiczny na wiele sposobów, nie tylko pod kątem źródła napędu. Dzięki takim rozwiązaniom przyszłość motoryzacji mieni się w zielonych kolorach.