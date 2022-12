Towarzysz bezpiecznej podróży naszpikowany nowoczesną technologią

Grudzień to dla wielu z nas najbardziej zabiegany miesiąc w roku. Z tytułu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz końcówki roku, pracowników wielu branż dotyka natłok obowiązków służbowych. Do tego załatwianie rozmaitych przedświątecznych sprawunków, przekładających się na szczyt konsumpcji dóbr i usług, aby później, niemal bez czasu na wytchnienie, przejść do gorączki sylwestrowej nocy. Wszystko to ma poważny wpływ na zwiększone natężenie ruchu na drogach.

Ludzie odliczający dni do urlopu, dobrze nastrojeni na nadchodzące święta, ale w biegu odhaczający kolejne sprawy, stają się rozkojarzeni i przemęczeni. Wtedy nietrudno o błąd - zarówno podczas przekraczania jezdni pieszo, jak i w trakcie prowadzenia samochodu. Kolizje na jezdniach i przysklepowych parkingach są wręcz wpisane w okołoświąteczny czas.

Ryzyko wypadku albo stłuczki podnoszą jeszcze inne kwestie. Okres świąteczno-sylwestrowy obfituje w zwiększoną liczbę osób siadających za kierownicę pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Żeby jak najlepiej zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych, poza zadbaniem o właściwy stan techniczny pojazdu oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, warto także wykorzystać potencjał, jaki daje samochodowy wideorejestrator.

Wideorejestrator rzetelnym świadkiem wydarzeń

Przez karygodne błędy popełniane na drodze, nawet najlepsi kierowcy nie są wstanie uniknąć pewnych zdarzeń. Ponadto ludzka czujność bywa zawodna i nawet chwila nieuwagi potrafi przerodzić się w niepotrzebny incydent, spowodowany nie z naszej winy. Kiedy na drodze dzieje się zbyt wiele, rzetelnym świadkiem wydarzeń zawsze jest kamerka samochodowa.

Przełomowe funkcje stojące na straży bezpieczeństwa oraz ułatwiające korzystanie z wideorejestratora, zawiera kamera Nextbase 522GW. Przytwierdzany do przedniej szyby za pomocą solidnej taśmy 3M uchwyt tej kamery, ma wbudowany moduł GPS oraz gniazdo kabla zasilającego. Uchwyt wykonany w technologii Click&GO Pro, opartej na solidnym magnetycznym połączeniu uchwytu z kamerą, pozwala na łatwe odpinanie samego rejestratora w celu schowania go lub zabrania ze sobą, bez konieczności odłączania kabla.

Ważna jakość rejestrowanego obrazu

Kluczowym parametrem kamery samochodowej zawsze jest jakość rejestrowanego obrazu. Nextbase 522GW nagrywa w rozdzielczości QUHD 1440p z częstotliwością 30 klatek na sekundę z możliwością przestawienia na 1080p i rejestrowania 30fps lub 60fps. Atrakcyjność kamery zwiększa jej użyteczność o każdej porze dnia i nocy. Obiektyw o kącie widzenia 140 stopni ze szkłem 6G wychwytuje dodatkowe detale na drodze, w tym znaki drogowe i tablice rejestracyjne. Soczewka ma wbudowany filtr polaryzacyjny, regulowany w zależności od potrzeb, który radykalnie wpływa na jakość nagrań. Redukowane są odbicia od przedniej szyby, a obraz nie jest przepalony kiedy światło pada na kamerę pod ostrym kątem, w momencie jazdy o wschodzie lub zachodzie słońca.

Kolorowy 3-calowy ekran HD IPS jest dotykowy, a przejrzyste menu w prosty sposób pozwala na zmianę ustawień rejestratora, odtwarzanie czy udostępnianie plików. Przycisk do łatwego zabezpieczania nagrań jest duży i umiejscowiony w wygodnym miejscu na spodzie kamery. GPS 10 Hz nagrywa dokładne dane dotyczące prędkości i lokalizacji.

Filmy przesyłane do smartfona

Urządzenie ma wbudowaną baterię, więc po zaparkowaniu auta i wyjściu do sklepu, kamera przez pewien czas pozostaje czujna i monitoruje otoczenie. Inteligentny tryb parkingowy aktywuje się w chwili ruchu fizycznego lub uderzenia w auto. Przy stałym podaniu zasilania w gnieździe ładowarki, urządzenie może nieprzerwanie czuwać po unieruchomieniu pojazdu. Posiadacze nowoczesnych samochodów wyposażonych w pokładowe WiFi, mogą zdalnie wywołać podgląd obrazu i zerknąć, co dzieje się przed zaparkowanym samochodem. Jeśli kamera jest rozbudowana o wsteczny rejestrator jazdy Nextbase, uda się również spojrzeć na obraz zza tylnej szyby.

Pobranie ze sklepu Google Play lub App Store aplikacji MyNextbase Connect obsługiwanej w języku polskim, daje wiele możliwości. Z poziomu smartfonu z oprogramowaniem Android lub iOS, łatwo sprawnie konfigurować urządzenie oraz mieć szybki dostęp do nagranych materiałów, które można pobrać i edytować w smartfonie.

Automatyczne łączenie z telefonem, kiedy wsiada się do samochodu, a także detekcja zdarzeń drogowych, umożliwia wysyłanie plików z zarejestrowanymi incydentami bezpośrednio na wskazany adres e-mail. Imponującą możliwością jest komunikacja głosowa za pośrednictwem Alexy. Wypowiadanymi poleceniami uda się obsłużyć szereg funkcji.

Powiadomienie służb ratowniczych

Nextbase 522GW to kamera z wyższej półki. W razie wypadku drogowego, gdy kierowca nie reaguje, a urządzenie zostało poprawnie sparowane ze smartfonem i skonfigurowane w aplikacji, uruchomi się system Emergency SOS. Aplikacja powiadomi służby ratunkowe o lokalizacji i innych kluczowych danych na temat kierowcy, takich jak numer telefonu czy grupa krwi. Warto tutaj podkreślić, że tryb SOS funkcjonuje w Polsce.

Czasami nie da się uniknąć przykrych zdarzeń, takich jak zarysowanie karoserii, kolizja czy poważniejszy wypadek drogowy. W takich chwilach warto mieć własną czarną skrzynkę w postaci wideorejestratora. To właśnie nagrania z takich urządzeń często pozwalają udowodnić naszą niewinność, czy też wyjaśnić kwestie sporne. Kamera to świadek niezapominający żadnych kluczowych szczegółów.