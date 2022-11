Nie ma jednego przepisu na idealny samochód sportowy. Audi ma model dla każdego

Audi RS 3 performance edition – najszybszy kompakt w historii

Audi RS 3 to model, który już od lat rozdaje karty w segmencie samochodów kompaktowych. Auto jest dostępne w dwóch wersjach nadwozia: hatchback (Sportback) i sedan (Limousine). Niedawno w ofercie pojawiła się specjalna wersja, która jest wisienką na torcie – Audi RS 3 performance edition. To limitowana edycja – tylko 300 egzemplarzy – oferująca topowe osiągi.

To najmocniejsze i najszybsze RS 3 w historii. Po raz pierwszy model w tym segmencie osiąga prędkość maksymalną 300 km/h. Pięciocylindrowy silnik turbo 2.5 TFSI dostarcza maksymalną moc 407 KM w przedziale 5700 - 7000 obr./min, a szczytowy moment obrotowy 500 Nm jest dostępny od 2250 obr./min. Dwusprzęgłowa, siedmiobiegowa skrzynia S tronic z funkcją launch control sprawia, że RS 3 performance edition przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,8 sekundy.

Pracę pięciocylindrowego silnika podkreśla specjalnie zaprojektowany sportowy układ wydechowy RS ze zmodyfikowanym tłumikiem środkowym i zmienną regulacją klap wydechowych. W tym modelu zamontowano sportowe zawieszenie RS z adaptacyjną kontrolą stopnia tłumienia, które zapowiada zwarte prowadzenie. Innowacyjne rozwiązanie RS torque splitter zwiększa stabilność, zwinność i ogranicza podsterowność podczas dynamicznej jazdy. Dwa elektronicznie sterowane sprzęgła wielopłytkowe płynnie rozdzielają moment pomiędzy tylnymi kołami.

Dodatkowo, na tylną oś może trafić nawet 50 proc. mocy napędowej. To sprawia, że w zależności od potrzeb Audi RS 3 potrafi driftować lub oferować niemal neutralne prowadzenie z niewielką podsterownością i nadsterownością – idealne do testowania osiągów na torze wyścigowym.

Audi RS 3 performance edition fot. Audi

Audi RS Q3 – specjalna wersja na 10. urodziny

Klienci poszukujący dynamicznego SUV-a znajdą w ofercie Audi kilka ciekawych propozycji. Jedną z najpopularniejszych jest model RS Q3, który obchodzi właśnie 10. urodziny. Z tej okazji zadebiutowała limitowana wersja RS Q3 edition 10 years. Na rynek trafi tylko 555 sztuk. Auto jest dostępne również w wersji Sportback, wyróżniającej się bardzo opływowym nadwoziem.

Audi RS Q3 edition 10 years posiada ekskluzywne akcenty zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Obejmują one nowy szary lakier metaliczny Chronos Gray, 21-calowe felgi aluminiowe, nowe fotele kubełkowe RS z obiciami z mikrofibry Dinamica pochodzącej z recyklingu oraz aplikacje w kolorze jet black na desce rozdzielczej.

Pod maską pracuje silnik 2.5 TFSI znany z pozostałych modeli sportowych tej marki. Motor rozwija 400 KM i 480 Nm. Modele RS Q3 i RS Q3 Sportback osiągają 100 km/h ze startu zatrzymanego w zaledwie 4,5 sekundy. Ich prędkość maksymalna jest ograniczona do 250 km/h, ale na życzenie RS Q3 może rozpędzać się do 280 km/h.

Audi RS Q3 Sportback edition 10 years fot. Audi

Audi TT RS Coupé iconic edition – ponadczasowa stylistyka i osiągi

Audi TT jest dostępne na rynku od 25 lat, ale pomimo upływu czasu ten model cały czas podnosi poprzeczkę w kwestiach takich jak design czy przyjemność z jazdy. Niemiecki producent wprowadził właśnie na rynek limitowaną serię TT RS iconic edition w nakładzie 100 egzemplarzy.

Specjalna wersja nawiązuje do ikonicznego designu TT i wznosi go na wyższy poziom, dzięki ekskluzywnym akcentom zewnętrznym i wewnętrznym. Inżynierowie dopracowali jeszcze bardziej kwestie związane z aerodynamiką, a styliści dołożyli nowe dodatki w kontrastujących kolorach.

Oczywiście w tym wszystkim nie można było zapomnieć o osiągach. Pod maską pracuje sprawdzony przez Audi Sport silnik 2.5 TFSI o mocy 400 KM i maksymalnym momencie 480 Nm. Kompaktowe coupe rozpędza się do „setki" w 3,7 sekundy. Masa wynosząca niecałe 1,5 tony w połączeniu z opływowym nadwoziem, mocnym silnikiem i sportowym zawieszeniem zapewnia doskonałe prowadzenie i stabilność jazdy.

System Audi drive select pozwala kierowcy wybierać różne tryby pracy układu napędowego quattro oraz innych elementów, takich jak układ kierowniczy, siedmiobiegowa skrzynia S tronic, klapy w układzie wydechowym, czy charakterystyka silnika.

Audi TT RS Coupé iconic edition fot. Audi

Audi R8 Coupé V10 GT RWD – pożegnanie silnika V10

Dwanaście lat po premierze modelu R8 GT, Audi wprowadza na rynek drugą edycję ekskluzywnego supersportowego samochodu, która jest równocześnie pożegnaniem kultowej jednostki V10. Wolnossący silnik o pojemności 5,2 litra oferuje potężną moc 620 KM i 560 Nm momentu obrotowego. To najmocniejsza jednostka połączona z napędem na tylne koła w historii niemieckiej marki. Nowe R8 GT przyspiesza do 100 km/h w 3,4 sekundy, a 200 km/h pojawia się po 10,1 sekundy. Prędkość maksymalna to 320 km/h.

Siedmiostopniowa, dwusprzęgłowa skrzynia biegów oraz nowy tryb jazdy Torque Rear zapewniają w sportowym modelu jeszcze więcej frajdy z jazdy. Takie połączenie umożliwia wejście w kontrolowaną, a jednocześnie precyzyjną nadsterowność. Kierowca może wybrać za pomocą przełącznika na kierownicy wybrać poziom wspomagania. Poziom 1 pozwala na mały poślizg, podczas gdy poziom 7 pozwala na duży poślizg.

Kontrolę nad wysokimi osiągami ułatwia wydajny układ hamulcowy z ceramicznymi tarczami. Wrażenia z jazdy potęgują kubełkowe fotele i wyczynowe, sportowe zawieszenie ze stabilizatorem poprzecznym przedniej osi wykonanym z CFRP (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem węglowym). Lekkie i wytrzymałe zawieszenie polepsza dynamikę jazdy i prędkość pokonywania zakrętów. Najbardziej wymagający klienci mogą zamówić sportowe zawieszenie R8 GT typu coilover jest dostępne jako opcja.

Całość dopełnia pakiet Carbon Aerokit, który zapewnia lepszą stabilność jazdy i wyższą prędkość w zakrętach. Składa się z takich elementów jak przedni splitter, nakładki aerodynamiczne, fartuchy boczne z osłonami, dyfuzor oraz tylny spojler na wygiętym ramieniu typu „gęsia szyja".

Audi R8 Coupé V10 GT RWD fot. Audi

Audi S8 – najwyższy poziom wygody i sportowych osiągów

Na szczycie oferty marki z Ingolstadt znajduje się dobrze znane od lat Audi S8. Sportowa odmiana luksusowej limuzyny została niedawno odmłodzona. Jest teraz jeszcze bardziej reprezentacyjna i atletyczna. Auto przeszło delikatny face-lifting, który podkreślił detale zdobiące nadwozie, takie jak osłona chłodnicy, zderzaki czy reflektory.

Trzymetrowy rozstaw osi i ponad pięć metrów długości nadwozia nie oznacza, że trzeba rezygnować ze sportowych osiągów. Tym bardziej, że platforma wykorzystuje ultralekką i wytrzymałą konstrukcję Audi Space Frame, składającą się w 58 proc. z części aluminiowych.

Jak przystało na topowy model, pod maską pracuje najbardziej zaawansowana jednostka. Silnik biturbo V8 wytwarza 571 KM maksymalnej mocy oraz moment obrotowy o wartości 800 Nm, dostępny w zakresie od 2050 do 4500 obr./min.

To sprawia, że dostojna limuzyna rozpędza się od 0 do 100 km/h niczym samochód sportowy – w 3,8 sekundy. Priorytetem w tym modelu jest zapewnienie sportowych osiągów i maksymalnej wygody, ale nie zrezygnowano z podkreślenia charakteru samochodu poprzez podrasowany układ wydechowy.

Stały napęd na cztery koła quattro jest uzupełniony o sportowy mechanizm różnicowy. Aktywna dystrybucja momentu obrotowego między kołami osi tylnej podczas szybkiego pokonywania zakrętów sprawia, że prowadzenie tego potężnego samochodu jest jeszcze bardziej sportowe, a do tego stabilne. Opcjonalnie można wyposażyć ten samochód w tarcze hamulcowe wykonane z materiału ceramicznego wzmacnianego włóknem węglowym.

Audi A8 2021 fot. Audi