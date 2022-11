Po 8 latach to znów się dzieje. Nowy rozdział otwarty z przytupem

Przyglądając się wielu współczesnym modelom różnych marek, czasami można zadać jedno pytanie: czy prezentowana hucznie nowa generacja faktycznie jest nowym autem, czy tylko ulepszoną i mocno zamaskowaną kalką poprzednika? W przypadku zupełne nowego, dużego SUV-a od Volvo Cars, powyższe pytanie nie pozostawia wątpliwości. EX90 jest całkowicie nowe, zaskakuje na wielu szczeblach okazuje się pojazdem, jakiego do tej pory nie było.

Tego rodzaju sytuacja miała miejsce ostatnio w 2014 roku, kiedy świat poznał Volvo XC90 drugiej generacji, którego opracowanie kosztowało astronomiczne kwoty. Model ten był na wskroś nowoczesnym samochodem, wyznaczającym standardy w klasie dużych SUV-ów. Flagowiec okazał się punktem zwrotnym dla skandynawskiej marki, zapoczątkował nowy kierunek stylistyczny i otworzył kolejny rozdział w dziedzinie bezpieczeństwa.

Elektryczne Volvo EX90 Fot. Volvo

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Przełomowe pod wieloma względami XC90, zostało najczęściej nagradzanym luksusowym SUV-em w historii motoryzacji i przyniosło firmie wzrost sprzedaży na całym świecie. Szwedzki producent, przywiązujący wielką wagę do wysokich standardów ochrony życia w swoich autach, w kategorii systemów podnoszących bezpieczeństwo, w przypadku XC90 nawet wykroczył poza skalę.

Nie inaczej ma być w przypadku Volvo EX90, w którym podejście do bezpieczeństwa oraz ekologii, wyniesiono na kolejny poziom. W tym pojeździe technologia to słowo klucz. Auto zostało naszpikowane nowymi rozwiązaniami skupionymi na ochronie ludzkiego zdrowia i życia. Systemy pojazdu stale skanują otoczenie w celu wykrywania zagrożeń. Na listę wyposażenia wpisano m.in. innowacyjny LiDAR umieszczony na dachu przy górnej krawędzi szyby, 8 kamer, 5 radarów czy 16 czujników ultradźwiękowych.

Wewnętrzny system kamer monitoruje ruch gałki ocznej kierowcy, a specjalny algorytm cały czas skanuje poziom skupienia. Co więcej, EX90 nie dopuści do pozostawienia dziecka lub zwierzęcia w samochodzie. Radar skanujący kabinę pasażerską wykryje ruch oddechowy poniżej 1 mm. Koordynatorem pracy wszystkich systemów jest komputer z technologią NVIDIA Drive. Urządzenie dysponuje potężną mocą obliczeniową: do 254 bilionów operacji na sekundę.

Koniec downsizingu i hybryd

Poprzednikowi biorącemu na celownik ekologię, nie był obcy downsizing, rekuperacja, czy możliwość poruszania się wyłącznie na prądzie w przypadku hybryd plug-in. Stosowane 4-cylindrowe jednostki napędowe miały pojemność dwóch litrów i wszystkie łączono z 8-biegową skrzynią automatyczną z zaprogramowanymi trybami jazdy. Paletę silników urozmaicały hybrydy z akumulatorami ładowanymi z zewnętrznej sieci energetycznej, a z czasem każdy tradycyjny motor z rodziny Drive-E, został zelektryfikowany w celu redukcji emisji dwutlenku węgla i innych spalin. Jednostki dozbrojone w układ typu mild-hybrid otrzymały oznaczenie B w nazwie. Odmiany w pełni elektrycznej jednak w XC90 nie było.

Z tradycyjnym źródłem napędu definitywnie kończy natomiast Volvo EX90. W konstrukcji wszystko jest nowe, poczynając od platformy SPA2, przez wyłącznie w pełni elektryczny napęd, a na wspomnianych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa kończąc. SUV to pierwszy przedstawiciel nowej elektrycznej rodziny EX i pierwszy owoc strategii zakładającej, że samochody zasilane prądem do 2025 roku mają stanowić połowę oferty Volvo, a całość od 2030 roku.

Najmocniejsze Volvo w historii

Najmocniejsze Volvo w historii szwedzkiej marki, otrzymało nazwę Twin Motor Performance. EX90 w wersji z napędem na cztery koła i dwoma silnikami elektrycznymi z magnesami trwałymi o mocy 517 KM i 910 Nm, zostało wyposażone w akumulator o pojemności 111 kWh. Takie auto ważące 2,8 tony, od 0 do 100 km/h przyspieszy w 4,9 sekundy i pociągnie przyczepę o masie 2200 kg, co jest wybitnym wynikiem wśród aut elektrycznych.

Słabsza wersja z napędem na tylną oś legitymuje się mocą 408 KM i przejedzie nawet 600 km po naładowaniu baterii do pełna (cykl pomiarowy WLTP). Auto pierwsze 100 km/h osiągnie w 5,9 s i pojedzie maksymalnie z prędkością 180 km/h, która w każdej z odmian została ograniczona elektronicznie. Ładowanie z mocą 250 kWh pozwoli uzupełnić energię od 10 proc. do 80 proc. w mniej niż 30 min. 10 minut ładowania wystarczy na wydłużenie zasięgu o 180 km.

Elektryczne Volvo będzie można wykorzystywać jako mobilne źródło energii. Powerbank na kołach odda prąd do sieci domowej lub w razie potrzeby naładuje inne urządzenia elektryczne oraz stworzy nowe scenariusze użytkowania samochodu, które pasują do zróżnicowanego stylu życia klientów.

Czystość formy

Praktyczne nadwozie EX90 otrzymało szereg niestosowanych wcześniej rozwiązań. Przód i maska przebiegają dość nisko, jak na SUV-a, a przednia sekcja jest idealnie gładka i zaokrąglona. Szyba czołowa jest dość mocno pochylona, a klamki zintegrowano z powierzchnią drzwi. Dzięki tym zabiegom osiągnięto współczynnik oporu powietrza na poziomie Cx 0,29.

Formy lamp zarówno przednich, jak i tych z tyłu, układają się w kształty charakterystycznie dla Volvo i zostały zarazem odpowiednio unowocześnione. Przednie reflektory LED HD wyświetlają nawet specjalne animacje. Z myślą o jak najlepszej aerodynamice, nawet felgi otrzymały specjalnie opracowane wypełnienia.

Nowe podejście do luksusu

Volvo XC90 było najbardziej luksusowym samochodem w historii marki. W jego wnętrzu szczodrze stosowano takie materiały, jak naturalna skóra, prawdziwe drewno, aluminium, a nawet pojawiał się kryształ. Na szczycie oferty stała 4-osobowa wersja Excellence, w której podróżni mogli poczuć się niczym w prywatnym odrzutowcu.

Volvo Cars w modelu EX90 poszło o krok dalej i zredefiniowało pojęcie luksusu. W produkcji wykorzystano wiele ekologicznych materiałów. Firma wykorzystuje naturalną wełnę, ale zrezygnowała ze stosowana skór zwierzęcych. Zamiast tego pojawia się Nordico - materiał powstały z tworzyw sztucznych, korków winiarskich oraz przetworzonych elementów drewnianych. Każdy wyprodukowany egzemplarz auta będzie zawierać minimum 48 kg tworzyw sztucznych z recyklingu, ok. 15 proc. stali z recyklingu i 25 proc. aluminium z recyklingu.

Kabina to masa dostępnej przestrzeni i interesujący projekt otoczenia. Już w XC90 ograniczono przyciski i postawiono na czystość formy. W EX90 przyciski praktycznie wyeliminowano i powiększono ekran dotykowy umieszczony w centralnym punkcie. Ustawiony pionowo wyświetlacz urządzenia multimedialnego jest 14,5-calowy. Cyfrowe zegary zostały natomiast zmniejszone. Zestaw audio Bowers&Wilkins nowej generacji teraz liczy 25 głośników, gdzie w poprzedniku było ich 19. Moc urosła do 1610 W, a bezprzewodowa łączność pokładowa do standardu 5G. Najwyższej klasy funkcje informacyjno-rozrywkowe i łączność tworzą płynne połączenie między samochodem a domem.

Ze Szwecji do Ameryki

Ważną rewolucją jest umiejscowienie produkcji EX90 w nowej lokalizacji oraz zapowiedź zamiaru osiągnięcia przez Volvo Cars neutralności klimatycznej do 2040 roku. Duży, 7-osobowy SUV, nie będzie budowany w szwedzkiej fabryce Torslanda w Goeteborgu, ale w Stanach Zjednoczonych. Produkcją zajmie się zakład Charleston położony w Karolinie Południowej. Takie działanie podyktowane zostało realizacją globalnej strategii produkcyjnej „buduj tam, gdzie sprzedajesz", a to właśnie Amerykanie będą jednymi z głównych odbiorców przełomowego Volvo EX90. Ale zamówienia na ten model płyną z całego świata. W Polsce już pierwsze osoby wpłaciły zaliczkę na ten najnowocześniejszy model Volvo w historii.

